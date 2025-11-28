«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Με απρόβλεπτες επιλογές στην κορυφή και τολμηρές προτάσεις, η λίστα με τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών του Variety επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι «αστείος» στον κινηματογράφο, αναγκάζοντάς μας να ανακαλύψουμε ξανά ταινίες που θεωρούσαμε δεδομένες ή είχαμε ξεχάσει.

Αν και η απάντηση στο ερώτημα Ποια ταινία σάς έχει κάνει να γελάσετε περισσότερο από κάθε άλλη; είναι μετέωρο και ακραία προσωπικό, το Variety βάζει με τόλμη τους συντάκτες του να κονταροχτυπηθούν με τον εαυτό τους, τους συναδέλφους αλλά και το κοινό στη λίστα με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες όλων των εποχών αδιαφορώντας για το πολιτισμικό ναρκοπέδιο που εγκαινίασε ονλαιν.

Στον κορυφή της λίστας με αυτό που μεγαλόπνοα βαφτίζει «οριστική κατάταξη με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες από τη γέννηση του κινηματογράφου» το έγκριτο Variety φέρνει στην κορυφή μια ατόφια φαρσοκωμωδία.

Από τον σιωπηλό κινηματογράφο του Τσάπλιν μέχρι το εφηβικό χιούμορ του Superbad αυτές οι ταινίες, ξεκάθαρα, έχουν ορίσει και διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία του γέλιου.

Το κινηματογραφικό περιοδικό δεν δίστασε να ρίξει τη «βόμβα» του, δημοσιεύοντας τη λίστα, προκαλώντας έναν αναμενόμενο σεισμό στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Η κατάταξη αυτή, που εκτείνεται σε έναν ολόκληρο αιώνα, φέρνει στην κορυφή μια απροσδόκητη επιλογή: τις Τρελές Σφαίρες (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) του 1988, την απολαυστική παρωδία με τον αξεπέραστο Λέσλι Νίλσεν στον ρόλο του αφελούς ντετέκτιβ Φρανκ Ντρέμπιν.

Η επιλογή του να τοποθετηθεί μια απόλυτα παράλογη φαρσοκωμωδία στην κορυφή, ξεπερνώντας ιστορικά μεγαθήρια, σηματοδοτεί την αναγνώριση ότι το χονδροειδές χιούμορ (ελληνική απόδοση του αγγλικού όρου slapstick) και η ασταμάτητη ροή των γκαγκς μπορεί να είναι, τελικά, η ανώτερη μορφή κινηματογραφικού γέλιου, ίσως γιατί είναι παγκόσμια.

Βέβαια η λίστα ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στα πολλά κωμικά είδη, καθώς αναγνωρίζει τη δυναμική της τέχνης του γέλιου σε όλες της τις εκφάνσεις.

Πόσο γέλιο αντέχεις;

Αμέσως μετά τον θρίαμβο του Λέσλι Νίλσεν, το Variety τιμά το απαραίτητο «κλασικό» χιούμορ και την ευφυΐα βάζοντας στη δεύτερη θέση βρίσκεται το αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό (Some Like It Hot, 1959), μια ταινία που συνδυάζει την ξέφρενη φάρσα με τολμηρό για την εποχή σχολιασμό πάνω στο φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Η τρίτη θέση ανήκει στην Άνι Χολ (Annie Hall, 1977) του Γούντι Άλεν, μια αριστοτεχνική ‒και βαθιά αυτοαναφορική‒ ρομαντική κομεντί που καθόρισε το είδος ενώ την πεντάδα κλείνουν ο Μεγάλος Δικτάτωρ (The Great Dictator, 1940) του Τσάρλι Τσάπλιν, ένα συγκλονιστικό μνημείο πολιτικής σάτιρας, και το λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά καλτ, Waiting for Guffman (1996).

Στο top-10 συναντούμε επίσης τους θρύλους των αδελφών Μαρξ με τη Σούπα Πάπιας (Duck Soup, 1933) και τη βρετανική παραδοξότητα των Monty Python με τους Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης (Monty Python and the Holy Grail, 1975).

Χαχαχα όπως πολιτικό όπλο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της λίστας είναι η αναγνώριση των κωμωδιών που ξεπερνούν την απλή διασκέδαση και χρησιμοποιούν το γέλιο ως εργαλείο κριτικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κωμωδίες S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove, 1964) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μια κορυφαία μαύρη κωμωδία για τον πυρηνικό όλεθρο, καθώς και το Fargo (1996) των αδελφών Κοέν, το οποίο αν και συχνά θεωρείται σκοτεινό δράμα, περιλαμβάνεται στην κορυφαία δεκάδα ως παράδειγμα του τρόπου που το παράλογο αναδύεται μέσα από την ανθρώπινη τραγωδία.

Αυτή η τάση για «έξυπνη» κωμωδία συνεχίζεται με ταινίες όπως το Φρανκενστάιν Τζούνιορ (Young Frankenstein, 1974) του Μελ Μπρουκς, μια σπουδή στην παρωδία, και η Μέρα της Μαρμότας (Groundhog Day, 1993), η οποία συνδυάζει τη φιλοσοφική αναζήτηση με το αστείρευτο χιούμορ καταστάσεων.

Με αυτές τις επιλογές το Variety ξεκαθαρίζει ότι η «καλύτερη κωμωδία είναι εκείνη που καταφέρνει ταυτόχρονα να σατιρίσει την κοινωνία και να κάνει το κοινό να σκεφτεί».

Romcom και άλλες εκπλήξεις

Η λίστα δεν μένει προσκολλημένη στο παρελθόν, αλλά απλώνει το δίχτυ της και σε πιο πρόσφατες παραγωγές, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της κωμωδίας.

Η ένταξη του Superbad (2007) στο top-20 φανερώνει ότι η σύγχρονη κωμωδία ενηλικίωσης μπορεί να έχει τη βαρύτητα ενός κλασικού έργου, ενώ η αναφορά σε τίτλους όπως Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones’s Diary) αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ρομαντικής κομεντί ως είδος.

Το Variety ρίχνει το γάντι και μας προκαλεί σε ένα ανοιχτό debate με μια λίστα που στην ουσία της είναι και μια πρόκληση για να ξαναδούμε, για να διαφωνήσουμε και, τελικά, για να γελάσουμε.

Όπως ακριβώς σχολιάζουν πολλοί κριτικοί, το να φτιάξεις μια τέτοια κατάταξη σημαίνει να θέλεις να πυροδοτήσεις έναν διάλογο σχετικά με το ποιος είναι ο ορισμός του αληθινού χιούμορ.

Και αν η κορυφή ανήκει στον αείμνηστο Λέσλι Νίλσεν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το γέλιο στον κινηματογράφο έχει αποδειχθεί η πιο ανθεκτική και πολυδιάστατη τέχνη.

Ακολουθούν οι 50 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών σύμφωνα με το Variety, εδώ οι 100άδα:

Τρελές Σφαίρες, The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, 1988 Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Some Like It Hot, 1959 Άννι Χολ, Annie Hall, 1977 Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, The Great Dictator, 1940 Waiting for Guffman, 1996 Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης, Monty Python and the Holy Grail, 1975 Η Σούπα Πάπιας, Duck Soup, 1933 Φάργκο, Fargo, 1996 Φρανκενστάιν Τζούνιορ, Young Frankenstein, 1974 Η Μέρα της Μαρμότας, Groundhog Day, 1993 Tootsie, 1982 S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα, Dr. Strangelove, 1964 Πρότυπο Σχολείο Αλλοφρένων, Fast Times at Ridgemont High, 1982 Η Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, 1972\ This Is Spinal Tap, 1984 Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, The Big Lebowski, 1998 Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη, Bringing Up Baby, 1938 Φιλενάδες, Bridesmaids, 2011 Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου, My Best Friend’s Wedding, 1997 Superbad, 2007 Μία Απίθανη Πτήση, Airplane!, 1980 Rushmore, 1998 Η Γκαρσονιέρα, The Apartment, 1960 Το Ξύσιμο των Νεκρών, Shaun of the Dead, 2004 Borat, 2006 Χάρολντ και Μοντ, Harold and Maude, 1971 Κοινωνικά Σκάνδαλα, The Philadelphia Story, 1940 Withnail & I, 1987 Ένα Ψάρι που το Λέγανε Γουάντα, A Fish Called Wanda, 1988 Office Space, 1999 Παρθένος Ετών 40, The 40-Year-Old Virgin, 2005 Καουμπόηδες, Blazing Saddles, 1974 Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη, There’s Something About Mary, 1998 Ζωντανή Μετάδοση, The Truman Show, 1998 Τα Φώτα της Πόλης, City Lights, 1931 Σχολείο Ροκ, School of Rock, 2003 Best in Show, 2000 Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι, When Harry Met Sally…, 1989 Οι Παραγωγοί, The Producers, 1967 Χαμένοι στη Μετάφραση, Lost in Translation, 2003 Κάνε το Σωστό, Do the Right Thing, 1989 Trading Places, 1983 Caddyshack, 1980 The Lavender Hill Mob, 1951 Pretty Woman, 1990 Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα, Coming to America, 1988 Galaxy Quest, 1999 Τραγουδώντας στη Βροχή, Singin’ in the Rain, 1952 Ο Παρουσιαστής, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004 High Fidelity, 2000

Εικονογράφηση @Variety