28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Culture Live 28 Νοεμβρίου 2025 | 23:45
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Με απρόβλεπτες επιλογές στην κορυφή και τολμηρές προτάσεις, η λίστα με τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών του Variety  επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι «αστείος» στον κινηματογράφο, αναγκάζοντάς μας να ανακαλύψουμε ξανά ταινίες που θεωρούσαμε δεδομένες ή είχαμε ξεχάσει.

Αν και η απάντηση στο ερώτημα Ποια ταινία σάς έχει κάνει να γελάσετε περισσότερο από κάθε άλλη; είναι μετέωρο και ακραία προσωπικό, το Variety βάζει με τόλμη τους συντάκτες του να κονταροχτυπηθούν με τον εαυτό τους, τους συναδέλφους αλλά και το κοινό στη λίστα με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες όλων των εποχών αδιαφορώντας για το πολιτισμικό ναρκοπέδιο που εγκαινίασε ονλαιν.

Στον κορυφή της λίστας με αυτό που μεγαλόπνοα βαφτίζει «οριστική κατάταξη με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες από τη γέννηση του κινηματογράφου» το έγκριτο Variety φέρνει στην κορυφή μια ατόφια φαρσοκωμωδία.

Από τον σιωπηλό κινηματογράφο του Τσάπλιν μέχρι το εφηβικό χιούμορ του Superbad αυτές οι ταινίες, ξεκάθαρα, έχουν ορίσει και διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία του γέλιου.

YouTube thumbnail

Το κινηματογραφικό περιοδικό δεν δίστασε να ρίξει τη «βόμβα» του, δημοσιεύοντας τη λίστα, προκαλώντας έναν αναμενόμενο σεισμό στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Η κατάταξη αυτή, που εκτείνεται σε έναν ολόκληρο αιώνα, φέρνει στην κορυφή μια απροσδόκητη επιλογή: τις Τρελές Σφαίρες (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) του 1988, την απολαυστική παρωδία με τον αξεπέραστο Λέσλι Νίλσεν στον ρόλο του αφελούς ντετέκτιβ Φρανκ Ντρέμπιν.

Η επιλογή του να τοποθετηθεί μια απόλυτα παράλογη φαρσοκωμωδία στην κορυφή, ξεπερνώντας ιστορικά μεγαθήρια, σηματοδοτεί την αναγνώριση ότι το χονδροειδές χιούμορ (ελληνική απόδοση του αγγλικού όρου slapstick) και η ασταμάτητη ροή των γκαγκς μπορεί να είναι, τελικά, η ανώτερη μορφή κινηματογραφικού γέλιου, ίσως γιατί είναι παγκόσμια.

Βέβαια η λίστα ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στα πολλά κωμικά είδη, καθώς αναγνωρίζει τη δυναμική της τέχνης του γέλιου σε όλες της τις εκφάνσεις.

Πόσο γέλιο αντέχεις;

YouTube thumbnail

Αμέσως μετά τον θρίαμβο του Λέσλι Νίλσεν, το Variety τιμά το απαραίτητο «κλασικό» χιούμορ και την ευφυΐα βάζοντας στη δεύτερη θέση βρίσκεται το αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό (Some Like It Hot, 1959), μια ταινία που συνδυάζει την ξέφρενη φάρσα με τολμηρό για την εποχή σχολιασμό πάνω στο φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Η τρίτη θέση ανήκει στην Άνι Χολ (Annie Hall, 1977) του Γούντι Άλεν, μια αριστοτεχνική ‒και βαθιά αυτοαναφορική‒ ρομαντική κομεντί που καθόρισε το είδος ενώ την πεντάδα κλείνουν ο Μεγάλος Δικτάτωρ (The Great Dictator, 1940) του Τσάρλι Τσάπλιν, ένα συγκλονιστικό μνημείο πολιτικής σάτιρας, και το λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά καλτ, Waiting for Guffman (1996).

Στο top-10 συναντούμε επίσης τους θρύλους των αδελφών Μαρξ με τη Σούπα Πάπιας (Duck Soup, 1933) και τη βρετανική παραδοξότητα των Monty Python με τους Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης (Monty Python and the Holy Grail, 1975).

YouTube thumbnail

Χαχαχα όπως πολιτικό όπλο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της λίστας είναι η αναγνώριση των κωμωδιών που ξεπερνούν την απλή διασκέδαση και χρησιμοποιούν το γέλιο ως εργαλείο κριτικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κωμωδίες S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove, 1964) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μια κορυφαία μαύρη κωμωδία για τον πυρηνικό όλεθρο, καθώς και το Fargo (1996) των αδελφών Κοέν, το οποίο αν και συχνά θεωρείται σκοτεινό δράμα, περιλαμβάνεται στην κορυφαία δεκάδα ως παράδειγμα του τρόπου που το παράλογο αναδύεται μέσα από την ανθρώπινη τραγωδία.

YouTube thumbnail

Αυτή η τάση για «έξυπνη» κωμωδία συνεχίζεται με ταινίες όπως το Φρανκενστάιν Τζούνιορ (Young Frankenstein, 1974) του Μελ Μπρουκς, μια σπουδή στην παρωδία, και η Μέρα της Μαρμότας (Groundhog Day, 1993), η οποία συνδυάζει τη φιλοσοφική αναζήτηση με το αστείρευτο χιούμορ καταστάσεων.

Με αυτές τις επιλογές το Variety ξεκαθαρίζει ότι η «καλύτερη κωμωδία είναι εκείνη που καταφέρνει ταυτόχρονα να σατιρίσει την κοινωνία και να κάνει το κοινό να σκεφτεί».

 Romcom και άλλες εκπλήξεις

Η λίστα δεν μένει προσκολλημένη στο παρελθόν, αλλά απλώνει το δίχτυ της και σε πιο πρόσφατες παραγωγές, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της κωμωδίας.

Η ένταξη του Superbad (2007) στο top-20 φανερώνει ότι η σύγχρονη κωμωδία ενηλικίωσης μπορεί να έχει τη βαρύτητα ενός κλασικού έργου, ενώ η αναφορά σε τίτλους όπως Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones’s Diary) αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ρομαντικής κομεντί ως είδος.

Το Variety ρίχνει το γάντι και μας προκαλεί σε ένα ανοιχτό debate με μια λίστα που στην ουσία της είναι και μια πρόκληση για να ξαναδούμε, για να διαφωνήσουμε και, τελικά, για να γελάσουμε.

Όπως ακριβώς σχολιάζουν πολλοί κριτικοί, το να φτιάξεις μια τέτοια κατάταξη σημαίνει να θέλεις να πυροδοτήσεις έναν διάλογο σχετικά με το ποιος είναι ο ορισμός του αληθινού χιούμορ.

Και αν η κορυφή ανήκει στον αείμνηστο Λέσλι Νίλσεν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το γέλιο στον κινηματογράφο έχει αποδειχθεί η πιο ανθεκτική και πολυδιάστατη τέχνη.

Ακολουθούν οι 50 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών σύμφωνα με το Variety, εδώ οι 100άδα:

  1. Τρελές Σφαίρες, The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, 1988
  2. Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Some Like It Hot, 1959
  3. Άννι Χολ, Annie Hall, 1977
  4. Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, The Great Dictator, 1940
  5. Waiting for Guffman, 1996
  6. Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης, Monty Python and the Holy Grail, 1975
  7. Η Σούπα Πάπιας, Duck Soup, 1933
  8. Φάργκο, Fargo, 1996
  9. Φρανκενστάιν Τζούνιορ, Young Frankenstein, 1974
  10. Η Μέρα της Μαρμότας, Groundhog Day, 1993
  11. Tootsie, 1982
  12. S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα, Dr. Strangelove, 1964
  13. Πρότυπο Σχολείο Αλλοφρένων, Fast Times at Ridgemont High, 1982
  14. Η Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, 1972\
  15. This Is Spinal Tap, 1984
  16. Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, The Big Lebowski, 1998
  17. Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη, Bringing Up Baby, 1938
  18. Φιλενάδες, Bridesmaids, 2011
  19. Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου, My Best Friend’s Wedding, 1997
  20. Superbad, 2007
  21. Μία Απίθανη Πτήση, Airplane!, 1980
  22. Rushmore, 1998
  23. Η Γκαρσονιέρα, The Apartment, 1960
  24. Το Ξύσιμο των Νεκρών, Shaun of the Dead, 2004
  25. Borat, 2006
  26. Χάρολντ και Μοντ, Harold and Maude, 1971
  27. Κοινωνικά Σκάνδαλα, The Philadelphia Story, 1940
  28. Withnail & I, 1987
  29. Ένα Ψάρι που το Λέγανε Γουάντα, A Fish Called Wanda, 1988
  30. Office Space, 1999
  31. Παρθένος Ετών 40, The 40-Year-Old Virgin, 2005
  32. Καουμπόηδες, Blazing Saddles, 1974
  33. Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη, There’s Something About Mary, 1998
  34. Ζωντανή Μετάδοση, The Truman Show, 1998
  35. Τα Φώτα της Πόλης, City Lights, 1931
  36. Σχολείο Ροκ, School of Rock, 2003
  37. Best in Show, 2000
  38. Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι, When Harry Met Sally…, 1989
  39. Οι Παραγωγοί, The Producers, 1967
  40. Χαμένοι στη Μετάφραση, Lost in Translation, 2003
  41. Κάνε το Σωστό, Do the Right Thing, 1989
  42. Trading Places, 1983
  43. Caddyshack, 1980
  44. The Lavender Hill Mob, 1951
  45. Pretty Woman, 1990
  46. Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα, Coming to America, 1988
  47. Galaxy Quest, 1999
  48. Τραγουδώντας στη Βροχή, Singin’ in the Rain, 1952
  49. Ο Παρουσιαστής, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004
  50. High Fidelity, 2000

Εικονογράφηση @Variety

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

