«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες
- Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
- Ο Φιντάν δηλώνει από τη Γερμανία πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το PKK είναι «σε καλό δρόμο»
- Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για τις καθυστερήσεις στη δίκη για τα βίντεο
Με απρόβλεπτες επιλογές στην κορυφή και τολμηρές προτάσεις, η λίστα με τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών του Variety επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι «αστείος» στον κινηματογράφο, αναγκάζοντάς μας να ανακαλύψουμε ξανά ταινίες που θεωρούσαμε δεδομένες ή είχαμε ξεχάσει.
Αν και η απάντηση στο ερώτημα Ποια ταινία σάς έχει κάνει να γελάσετε περισσότερο από κάθε άλλη; είναι μετέωρο και ακραία προσωπικό, το Variety βάζει με τόλμη τους συντάκτες του να κονταροχτυπηθούν με τον εαυτό τους, τους συναδέλφους αλλά και το κοινό στη λίστα με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες όλων των εποχών αδιαφορώντας για το πολιτισμικό ναρκοπέδιο που εγκαινίασε ονλαιν.
Στον κορυφή της λίστας με αυτό που μεγαλόπνοα βαφτίζει «οριστική κατάταξη με τις 100 κορυφαίες κωμωδίες από τη γέννηση του κινηματογράφου» το έγκριτο Variety φέρνει στην κορυφή μια ατόφια φαρσοκωμωδία.
Από τον σιωπηλό κινηματογράφο του Τσάπλιν μέχρι το εφηβικό χιούμορ του Superbad αυτές οι ταινίες, ξεκάθαρα, έχουν ορίσει και διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία του γέλιου.
Το κινηματογραφικό περιοδικό δεν δίστασε να ρίξει τη «βόμβα» του, δημοσιεύοντας τη λίστα, προκαλώντας έναν αναμενόμενο σεισμό στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.
Η κατάταξη αυτή, που εκτείνεται σε έναν ολόκληρο αιώνα, φέρνει στην κορυφή μια απροσδόκητη επιλογή: τις Τρελές Σφαίρες (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) του 1988, την απολαυστική παρωδία με τον αξεπέραστο Λέσλι Νίλσεν στον ρόλο του αφελούς ντετέκτιβ Φρανκ Ντρέμπιν.
Η επιλογή του να τοποθετηθεί μια απόλυτα παράλογη φαρσοκωμωδία στην κορυφή, ξεπερνώντας ιστορικά μεγαθήρια, σηματοδοτεί την αναγνώριση ότι το χονδροειδές χιούμορ (ελληνική απόδοση του αγγλικού όρου slapstick) και η ασταμάτητη ροή των γκαγκς μπορεί να είναι, τελικά, η ανώτερη μορφή κινηματογραφικού γέλιου, ίσως γιατί είναι παγκόσμια.
Βέβαια η λίστα ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στα πολλά κωμικά είδη, καθώς αναγνωρίζει τη δυναμική της τέχνης του γέλιου σε όλες της τις εκφάνσεις.
Πόσο γέλιο αντέχεις;
Αμέσως μετά τον θρίαμβο του Λέσλι Νίλσεν, το Variety τιμά το απαραίτητο «κλασικό» χιούμορ και την ευφυΐα βάζοντας στη δεύτερη θέση βρίσκεται το αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό (Some Like It Hot, 1959), μια ταινία που συνδυάζει την ξέφρενη φάρσα με τολμηρό για την εποχή σχολιασμό πάνω στο φύλο και τη σεξουαλικότητα.
Η τρίτη θέση ανήκει στην Άνι Χολ (Annie Hall, 1977) του Γούντι Άλεν, μια αριστοτεχνική ‒και βαθιά αυτοαναφορική‒ ρομαντική κομεντί που καθόρισε το είδος ενώ την πεντάδα κλείνουν ο Μεγάλος Δικτάτωρ (The Great Dictator, 1940) του Τσάρλι Τσάπλιν, ένα συγκλονιστικό μνημείο πολιτικής σάτιρας, και το λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά καλτ, Waiting for Guffman (1996).
Στο top-10 συναντούμε επίσης τους θρύλους των αδελφών Μαρξ με τη Σούπα Πάπιας (Duck Soup, 1933) και τη βρετανική παραδοξότητα των Monty Python με τους Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης (Monty Python and the Holy Grail, 1975).
Χαχαχα όπως πολιτικό όπλο
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της λίστας είναι η αναγνώριση των κωμωδιών που ξεπερνούν την απλή διασκέδαση και χρησιμοποιούν το γέλιο ως εργαλείο κριτικής.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κωμωδίες S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove, 1964) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μια κορυφαία μαύρη κωμωδία για τον πυρηνικό όλεθρο, καθώς και το Fargo (1996) των αδελφών Κοέν, το οποίο αν και συχνά θεωρείται σκοτεινό δράμα, περιλαμβάνεται στην κορυφαία δεκάδα ως παράδειγμα του τρόπου που το παράλογο αναδύεται μέσα από την ανθρώπινη τραγωδία.
Αυτή η τάση για «έξυπνη» κωμωδία συνεχίζεται με ταινίες όπως το Φρανκενστάιν Τζούνιορ (Young Frankenstein, 1974) του Μελ Μπρουκς, μια σπουδή στην παρωδία, και η Μέρα της Μαρμότας (Groundhog Day, 1993), η οποία συνδυάζει τη φιλοσοφική αναζήτηση με το αστείρευτο χιούμορ καταστάσεων.
Με αυτές τις επιλογές το Variety ξεκαθαρίζει ότι η «καλύτερη κωμωδία είναι εκείνη που καταφέρνει ταυτόχρονα να σατιρίσει την κοινωνία και να κάνει το κοινό να σκεφτεί».
Romcom και άλλες εκπλήξεις
Η λίστα δεν μένει προσκολλημένη στο παρελθόν, αλλά απλώνει το δίχτυ της και σε πιο πρόσφατες παραγωγές, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της κωμωδίας.
Η ένταξη του Superbad (2007) στο top-20 φανερώνει ότι η σύγχρονη κωμωδία ενηλικίωσης μπορεί να έχει τη βαρύτητα ενός κλασικού έργου, ενώ η αναφορά σε τίτλους όπως Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones’s Diary) αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ρομαντικής κομεντί ως είδος.
Το Variety ρίχνει το γάντι και μας προκαλεί σε ένα ανοιχτό debate με μια λίστα που στην ουσία της είναι και μια πρόκληση για να ξαναδούμε, για να διαφωνήσουμε και, τελικά, για να γελάσουμε.
View this post on Instagram
Όπως ακριβώς σχολιάζουν πολλοί κριτικοί, το να φτιάξεις μια τέτοια κατάταξη σημαίνει να θέλεις να πυροδοτήσεις έναν διάλογο σχετικά με το ποιος είναι ο ορισμός του αληθινού χιούμορ.
Και αν η κορυφή ανήκει στον αείμνηστο Λέσλι Νίλσεν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το γέλιο στον κινηματογράφο έχει αποδειχθεί η πιο ανθεκτική και πολυδιάστατη τέχνη.
Ακολουθούν οι 50 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών σύμφωνα με το Variety, εδώ οι 100άδα:
- Τρελές Σφαίρες, The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, 1988
- Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Some Like It Hot, 1959
- Άννι Χολ, Annie Hall, 1977
- Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, The Great Dictator, 1940
- Waiting for Guffman, 1996
- Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης, Monty Python and the Holy Grail, 1975
- Η Σούπα Πάπιας, Duck Soup, 1933
- Φάργκο, Fargo, 1996
- Φρανκενστάιν Τζούνιορ, Young Frankenstein, 1974
- Η Μέρα της Μαρμότας, Groundhog Day, 1993
- Tootsie, 1982
- S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα, Dr. Strangelove, 1964
- Πρότυπο Σχολείο Αλλοφρένων, Fast Times at Ridgemont High, 1982
- Η Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας, The Discreet Charm of the Bourgeoisie, 1972\
- This Is Spinal Tap, 1984
- Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, The Big Lebowski, 1998
- Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη, Bringing Up Baby, 1938
- Φιλενάδες, Bridesmaids, 2011
- Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου, My Best Friend’s Wedding, 1997
- Superbad, 2007
- Μία Απίθανη Πτήση, Airplane!, 1980
- Rushmore, 1998
- Η Γκαρσονιέρα, The Apartment, 1960
- Το Ξύσιμο των Νεκρών, Shaun of the Dead, 2004
- Borat, 2006
- Χάρολντ και Μοντ, Harold and Maude, 1971
- Κοινωνικά Σκάνδαλα, The Philadelphia Story, 1940
- Withnail & I, 1987
- Ένα Ψάρι που το Λέγανε Γουάντα, A Fish Called Wanda, 1988
- Office Space, 1999
- Παρθένος Ετών 40, The 40-Year-Old Virgin, 2005
- Καουμπόηδες, Blazing Saddles, 1974
- Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη, There’s Something About Mary, 1998
- Ζωντανή Μετάδοση, The Truman Show, 1998
- Τα Φώτα της Πόλης, City Lights, 1931
- Σχολείο Ροκ, School of Rock, 2003
- Best in Show, 2000
- Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι, When Harry Met Sally…, 1989
- Οι Παραγωγοί, The Producers, 1967
- Χαμένοι στη Μετάφραση, Lost in Translation, 2003
- Κάνε το Σωστό, Do the Right Thing, 1989
- Trading Places, 1983
- Caddyshack, 1980
- The Lavender Hill Mob, 1951
- Pretty Woman, 1990
- Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα, Coming to America, 1988
- Galaxy Quest, 1999
- Τραγουδώντας στη Βροχή, Singin’ in the Rain, 1952
- Ο Παρουσιαστής, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, 2004
- High Fidelity, 2000
Εικονογράφηση @Variety
- Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
- Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – «Τραυματίστηκε ένα παιδί» και προκλήθηκαν ζημιές
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Τα δύο σενάρια που… βγάζουν κυβέρνηση
- Πορτοκαλί Παράγοντας: Το χημικό όπλο που συνεχίζει να σκοτώνει
- Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
- Πειραιάς: Αναζητείται άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 29.11.2025]
- Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις