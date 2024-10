Η δεκαετία του 1960 και οι αρχές της δεκαετίας του 1970 εγκαινίασαν μια μεγάλη αλλαγή στην αμερικανική κωμική σκηνή. Τα νούμερα των Bob Hope και Jerry Lewis είχαν ξεπεραστεί- το υλικό τους, που συχνά επικεντρωνόταν στο γάμο και τα στερεότυπα, δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τον πληθυσμό των baby boomers που ωρίμαζε.

Νέα πρόσωπα, όπως η Phyllis Diller, ο Richard Pryor και ο George Carlin, είπαν ριζοσπαστικά αστεία για το σεξ, τη φυλή και την πολιτική σε κλαμπ και θέατρα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και σε άλμπουμ με μπεστ σέλερ.

Όμως αυτή η σεισμική αλλαγή δεν είχε ακόμη αντικατοπτριστεί στους τηλεοπτικούς δέκτες. «Η τηλεόραση ήταν ακόμα ένα ασφαλές φορμάτ και ήταν παγιδευμένη στις πρώτες μέρες της, όταν είχε περάσει από το ραδιόφωνο», λέει ο σκηνοθέτης Gil Kenan.

Τα στελέχη δεν πίστευαν καθόλου στην επιτυχία του Saturday Night

Τότε εισάγεται το «Saturday Night Live,» το σκιτσοκωμικό σόου που ξεκίνησε μια πολιτιστική επανάσταση και τις καριέρες του Eddie Murphy, του Will Ferrell, της Kristen Wiig και του Bill Murray, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς από τους καθαγιασμένους ηθοποιούς που έκαναν τα μαγικά τους στο Studio 8H, στον ουρανοξύστη 30 Rockefeller Plaza.

Από το ντεμπούτο του πριν από σχεδόν 50 χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 1975, το «SNL» έχει προβάλει περισσότερα από 950 επεισόδια. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο διαφορετικό ήταν το τηλεοπτικό τοπίο όταν έκανε πρεμιέρα η εκπομπή. Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε ο Kenan, ο οποίος συνυπογράφει το Saturday Night, μια νέα ταινία που περιγράφει λεπτομερώς την αληθινή ιστορία των 90 λεπτών πριν από το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής, με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Jason Reitman.

Το σενάριο του καλλιτεχνικού δίδυμου επικεντρώνεται στον δημιουργό και παραγωγό του «SNL» Lorne Michaels (τον υποδύεται ο Gabriel LaBelle), καθώς προσπαθεί να ελέγξει μια ατίθαση παρέα συγγραφέων και κωμικών, ενώ ταυτόχρονα κατευνάζει τα στελέχη του δικτύου που δεν πιστεύουν καθόλου στην επιτυχία της εκπομπής.

«Όλα τα κλαμπ μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν την ίδια στάση απέναντι στη συμβατική τηλεόραση του δικτύου, που ήταν ότι ήταν φρικτή»

To cast του Saturday Night του 1975

Συγκίνηση για κάτι νέο

«Το Saturday Night Live ήταν το τράνταγμα μιας νέας γενιάς που έκανε πόλεμο εναντίον αυτού του θεσμού και προσπαθούσε να του επιβάλει κάτι νέο», λέει ο Kenan.

Το σενάριο της ταινίας αποτυπώνει αυτή τη συγκίνηση για κάτι νέο, ισορροπώντας ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και το κινηματογραφικό δράμα, όλα αυτά με φόντο χαρακτήρες που ξεπερνούν τη ζωή.

Το «SNL» οφείλει το ξεκίνημά του στην επιθυμία του Τζόνι Κάρσον για περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Το 1974, ο παρουσιαστής του talk show ζήτησε από το κανάλι NBC να προβάλλει επαναλήψεις του «The Tonight Show Starring Johnny Carson» τις καθημερινές αντί για τα Σαββατοκύριακα, όπως έκανε το δίκτυο για χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να έχει μερικές επιπλέον ημέρες ρεπό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ένα σόου να παίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ο πρόεδρος του NBC Herbert Schlosser προσέγγισε τον Dick Ebersol, τον αντιπρόεδρο του late-night προγραμματισμού του δικτύου, σχετικά με τη δημιουργία μιας ζωντανής εκπομπής που θα μπορούσε να προβάλλεται στις 23:30 τα βράδια του Σαββάτου.

«Ο Schlosser ήθελε να δοκιμάσει κάτι νέο εκείνη την περίοδο», λέει ο Doug Hill, συν-συγγραφέας του Saturday Night: A Backstage History of Saturday Night Live, ένα βιβλίο του 1985 που καταγράφει τα πρώτα δέκα χρόνια της εκπομπής. «Ήθελε ένα σόου που θα μπορούσε να είναι σαν το Today Show ή το Tonight Show, κάτι που θα είχε την ευκαιρία να παίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Δείτε το ποστ με φωτό του Saturday Night του ’70

«Η συμβατική τηλεόραση ήταν φρικτή»

Ο Ebersol ήταν αυτός που αποφάσισε να προσλάβει τον Michaels για τη δουλειά. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τορόντο, ο Michaels είχε κάποια επιτυχία στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας και κάνοντας την παραγωγή της εκπομπής «The Hart & Lorne Terrific Hour,» η οποία έτρεξε στην καναδική τηλεόραση το 1970 και το 1971.

Ο Michaels γνώριζε καλά την κωμική κοινότητα στις ΗΠΑ: Το Second City στο Σικάγο, το Groundlings στο Λος Άντζελες και το Proposition στη Βοστώνη ήταν δημοφιλή στις αντίστοιχες πόλεις τους. «Όλα τα κλαμπ μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν την ίδια στάση απέναντι στη συμβατική τηλεόραση του δικτύου, που ήταν ότι ήταν φρικτή», λέει ο Hill.

«Δεν είχε τίποτα να τους πει και ήταν εντελώς ανέντιμη».

Η έμπνευση από τους Μόντι Πάιθον

Μετά την παραγωγή τηλεοπτικών κωμικών αφιερωμάτων για την ηθοποιό Lily Tomlin στο Λος Άντζελες, ο Michaels βρέθηκε απογοητευμένος και θυμωμένος με αυτά που δεν του επιτρεπόταν να κάνει στον αέρα.

«Από τη σκοπιά του Lorne και από τη σκοπιά της underground κωμικής σκηνής, δεν μπορούσαν να πουν την αλήθεια στην τηλεόραση», λέει ο Hill. Το μόνο που είχε να κάνει ο Michaels ήταν να κοιτάξει πέρα από τη λίμνη, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το «Monty Python’s Flying Circus,» με το μείγμα από παράλογα σενάρια, τολμηρά γκαγκ, σκετς χωρίς προφανή ατάκες και απρόβλεπτα αστεία, είχε μεγάλη επιτυχία, για να καταλάβει ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ έχαναν κάτι.

Όταν τον πλησίασε ο Ebersol, ο Michaels του εξήγησε ότι «ήθελε να κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή για τη γενιά που μεγάλωσε στην τηλεόραση», λέει ο Hill. Περισσότερο από αυτό, ήθελε να φέρει μια σύγχρονη στάση και άποψη στο μέσο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν με συνέπεια.

«Κατανοούσε απόλυτα την underground σκηνή της κωμωδίας και ήταν μέρος της, αλλά μπορούσε επίσης να μιλήσει στο δίκτυο με έναν έξυπνο και επιδέξιο τρόπο που μπορούσαν να καταπιούν οι πάντες»

Underground για όλους

Ο Michaels πέρασε την τηλεόραση σε μια νέα φάση, αναδεικνυόμενος ως «μια φιγούρα-γέφυρα με την έννοια ότι κατανοούσε απόλυτα την underground σκηνή της κωμωδίας και ήταν μέρος της, αλλά μπορούσε επίσης να μιλήσει στο δίκτυο με έναν έξυπνο και επιδέξιο τρόπο που μπορούσαν να καταπιούν οι πάντες», προσθέτει ο Hill. «Δεν τους τρόμαζε».

Μέσα σε τρεις εβδομάδες στα τέλη του 1974, ο Ebersol και ο Michaels αποφάσισαν να φτιάξουν ένα variety show που θα απευθυνόταν σε νέους 18 έως 34 ετών, συνδυάζοντας κωμικά σκετς, πολιτική σάτιρα και μουσικές παραστάσεις.

Αλλά το δίδυμο αντιμετώπισε προβλήματα σχεδόν αμέσως. Ο Michaels και ο Ebersol συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν προϋπολογισμό 180.000 δολαρίων ανά επεισόδιο – περίπου 30.000 δολάρια περισσότερα από ό,τι περίμεναν.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας Saturday Night

Δεν πίστευαν ότι το Saturday Night θα φέρει έσοδα

Το NBC ήθελε να είναι ακόμη πιο οικονομικό, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός δεν μπορούσε να είναι υψηλότερος από 134.600 δολάρια, καθώς το δίκτυο δεν περίμενε ότι η εκπομπή θα απέφερε πολλά διαφημιστικά έσοδα και κινδύνευε ήδη να χάσει τα κέρδη των 20.000 δολαρίων που κέρδιζε από την προβολή των επαναλήψεων του Κάρσον κάθε Σαββατοκύριακο. Ενώ οι showrunners και το NBC συμφώνησαν στο ποσό των 134.600 δολαρίων, κάθε επεισόδιο του «SNL» κόστιζε τελικά περισσότερο από αυτό.

Ορισμένα στελέχη του NBC αμφέβαλλαν ότι η εκπομπή θα ήταν αρκετά ελκυστική ώστε να κρατήσει ένα κοινό νεαρών ενηλίκων στο σπίτι για να την παρακολουθήσει ένα Σαββατόβραδο. Ο Michaels ήταν αυτός που γοήτευσε και έπεισε τον Schlosser να δώσει μια ευκαιρία στο «SNL».

Σε μια συνάντηση, ο Michaels έκανε επανειλημμένα τον πρόεδρο του NBC να γελάσει και στη συνέχεια είπε ότι θα είχε τη σωστή φόρμουλα μέχρι το δέκατο επεισόδιο. Ο Schlosser απάντησε, «Θα παρακολουθήσω την εκπομπή δέκα», αποσιωπώντας τους αρνητές.

Ο Tζον Μπελούσι δεν ήθελε να υπογράψει

Ο Michaels πέρασε τους επόμενους δέκα μήνες κάστινγκ για την εκπομπή, εξασφαλίζοντας ερμηνευτές όπως ο Chevy Chase, η Jane Curtin και ο Dan Aykroyd, και παρατάσσοντας την πρώτη αίθουσα συγγραφέων του «SNL», στην οποία συμμετείχαν οι Anne Beatts, Al Franken και Michael O’Donoghue.

Ακόμα κι αν ο Michaels δεν τρόμαξε τους ανώτερους στο NBC, όπως απεικονίζεται στην ταινία Saturday Night, το υπόλοιπο καστ του «SNL» τους τρόμαζε όσο πλησίαζε το ντεμπούτο της εκπομπής.

Στην ταινία, το στέλεχος του NBC Ντέιβιντ Τέμπετ (τον υποδύεται ο Γουίλεμ Νταφόε) δεν πείθεται τόσο πολύ από την καταστροφική πρόβα τζενεράλε που σχεδόν δεν επιτρέπει την προβολή του «SNL», ενώ ο κωμικός Τζον Μπελούσι (Ματ Γουντ) αρνείται να υπογράψει το συμβόλαιό του επειδή δεν θέλει να δουν οι άλλοι κωμικοί ότι είναι στην τηλεόραση -ακριβώς τόσο αντιδημοφιλές είχε γίνει το μέσο στους κωμικούς. Και τα δύο αυτά είναι (ως επί το πλείστον) αληθινές ιστορίες.

Η έρευνα των συν-συγγραφέων

Οι Reitman και Kenan, οι οποίοι στο παρελθόν συν-έγραψαν το Ghostbusters: Afterlife και Ghostbusters: Frozen Empire, άρχισαν να συζητούν πώς να αφηγηθούν την ιστορία της πρώτης βραδιάς του «SNL» κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

«Γνωρίζουμε την εξαιρετική προσπάθεια που απαιτείται για να ζωντανέψει κάτι σε έναν χώρο ψυχαγωγίας, πόσο μάλλον κάτι καινούργιο», λέει ο Kenan. «Ήταν ιδιαίτερα προσωπικό για εμάς να γράψουμε για τη μάχη να φτιάξουμε κάτι καινούργιο, ειδικά σε πραγματικό χρόνο».

Αφού διάβασαν κάθε υλικό που μπορούσαν να βρουν για την πρώτη σεζόν της σειράς, οι συν-συγγραφείς άρχισαν να συζητούν με τους ανθρώπους που ήταν πραγματικά εκεί. Ο Ράιτμαν μεγάλωσε με κάποιους από αυτούς: Aykroyd και Murray σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Ghostbusters.

«Είμαστε παραμυθάδες»

«Του παρουσιάσαμε την ιδέα της ταινίας που ελπίζαμε να κάνουμε», θυμάται ο Kenan. «Ο Lorne το βρήκε ενδιαφέρον και με τον δικό του πολύ επιφυλακτικό … τρόπο μας έδωσε την ευλογία του». Σε εκείνο το σημείο, ο Kenan και ο Reitman πραγματοποίησαν ακόμη περισσότερες συνεντεύξεις με οποιονδήποτε βρισκόταν στο κτίριο εκείνο το βράδυ. Αφού εξασφάλισαν την έγκριση του Michaels, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν περισσότερο από πρόθυμοι να τους μιλήσουν.

Τελικά, το ζευγάρι μίλησε με «περισσότερους από 40 και λιγότερους από 50» ανθρώπους κατά τη διάρκεια μερικών μηνών, εκτιμά ο Kenan. Κατά τη διαδικασία αυτή μίλησαν με κάθε εν ζωή μέλος του καστ, του συνεργείου και του σεναριογράφου που συμμετείχε στο πρώτο επεισόδιο του «SNL». Ο Kenan αποκαλεί τη δημιουργία της ταινίας «ίσως την πιο δημοσιογραφική διαδικασία συγγραφής που είχε κάνει ποτέ κάποιος από [αυτούς]».

Όταν ερωτάται αν αυτό σημαίνει ότι κάθε στιγμή στο Saturday Night είναι ελεγμένη με γεγονότα και διπλές πηγές, ο Kenan δεν μπορεί παρά να γελάσει. «Το καλό με το να είμαστε παραμυθάδες και όχι πραγματικοί δημοσιογράφοι, είναι ότι δεν έχουμε κανέναν κώδικα δεοντολογίας και μηδενικά δημοσιογραφικά πρότυπα», λέει.

Όταν ήρθε η ώρα για το casting του Saturday Night

Όπως ήταν αναμενόμενο, το καστ και το συνεργείο είπαν στους συν-συγγραφείς ανταγωνιστικές αφηγήσεις. «Όλοι είχαν ελαφρώς διαφορετικές οπτικές γωνίες για εκείνη τη νύχτα», λέει ο Kenan. «Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις πολλαπλές απόψεις ως καύσιμο για την αφηγηματική μας μηχανή. Αυτό μας επέτρεψε πραγματικά να καταδυθούμε στη χαοτική φύση του πώς ήταν να φτιάξουν αυτό το πράγμα μέσα στα λίγα λεπτά που είχαν πριν βγει στον αέρα. Απλώς πρόσθεσε καύση σε αυτή τη ζωντανή αφήγηση».

Όταν ήρθε η ώρα για το casting του Saturday Night, το τελευταίο πράγμα που ήθελαν να κάνουν ο Kenan και ο Reitman ήταν να προσφέρουν μια μίμηση του κάθε θρυλικού καλλιτέχνη. «Η ιδέα ήταν να βρούμε ηθοποιούς που θα μπορούσαν πραγματικά να συλλάβουν αυτό το ένα κομμάτι της ουσίας που απαιτείται για αυτή την ταινία», λέει ο Reitman στο Screen Rant.

Για την Gilda Radner, αυτό σήμαινε να βρεθεί μια ηθοποιός (Ella Hunt) που θα μπορούσε να αποτυπώσει την προθυμία της κωμικού να θυσιάσει οτιδήποτε πάνω της για να κάνει κάποιον άλλο να νιώσει καλύτερα. Για τον Τσέις (Κόρι Μάικλ Σμιθ), αναζήτησαν κάποιον ικανό να ενσαρκώσει έναν άντρα με τεράστιο εγωισμό που έπρεπε να τον ρίξουν λίγο κάτω.

«O μαύρος μάγκας από εκείνη τη σειρά»

Για τον Garrett Morris, οι δημιουργοί της ταινίας αναζήτησαν έναν ηθοποιό που θα μπορούσε να συσχετιστεί με τους αγώνες της ταυτότητάς του ως το πρώτο μαύρο μέλος του καστ του «SNL», έναν ηθοποιό που προηγουμένως ήταν γνωστός περισσότερο για το δραματικό του έργο παρά για τις κωμικές του ικανότητες.

Όπως λέει στο Hollywood Reporter ο ηθοποιός Lamorne Morris (ο οποίος μοιράζεται το ίδιο επώνυμο με τον χαρακτήρα του, αλλά δεν έχει συγγένεια μαζί του), «έχω μια πολύ παρόμοια πορεία στην καριέρα μου. Πάντα με αποκαλούσαν “ο μαύρος μάγκας από εκείνη τη σειρά”. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι δεν ήξεραν το όνομά μου. Οπότε σίγουρα ταυτίστηκα με αυτό».

Τελικά, ο Kenan λέει ότι ο ίδιος και ο Reitman αποφάσισαν να στριμώξουν τις ιστορίες που συνέβησαν τις ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης εκπομπής, καθώς και περιστατικά που συνέβησαν τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν, στο χρονικό πλαίσιο των 90 λεπτών της ταινίας. «Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε μια εντύπωση της εμπειρίας, της ατμόσφαιρας και της ενέργειας του πώς ήταν να στήνεις την παράσταση, αντί να προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ κυριολεκτικοί για τα γεγονότα που συνέβησαν».

Καραγκιοζιλίκια και ευτράπελα

Αρκετές από τις δραματικές στιγμές της ταινίας -συμπεριλαμβανομένου του σχεδιαστή σκηνικών Neil Levy που ήταν πολύ μαστουρωμένος για να δουλέψει-, των σεναριογράφων που κρέμασαν ένα λούτρινο παιχνίδι Big Bird από το λαιμό για τη δική τους διασκέδαση, προς μεγάλη οργή του Jim Henson και του κωμικού Milton Berle που φέρθηκε απαίσια στο καστ- συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν της σειράς, απλά όχι κατά την προετοιμασία του πρώτου επεισοδίου, όπως περιγράφει το Saturday Night.

Παρά τα καραγκιοζιλίκια του καστ και το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα μέλη του δεν είχαν ξαναβγεί ποτέ στην τηλεόραση, όλοι τους «ήξεραν τα πράγματα, επειδή έπαιζαν στο κωμικό underground για χρόνια», λέει ο Hill. «Ήταν ταλαντούχοι και πολύ αστείοι. Ο Lorne τους αποκαλούσε “πεφωτισμένους ερασιτέχνες”. Δεν ήταν μια τσαπατσούλικη ομάδα ανθρώπων που τα έκανε θάλασσα όλη την ώρα. Έκαναν καλή δουλειά».

Ο Michaels γοήτευσε επίσης το δίκτυο, βοηθώντας να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα και να βγει το «SNL» στον αέρα, λέει ο Hill. «Ο Lorne είναι ένας απίστευτος ομιλητής. Μπορούσε να εξηγήσει την εκπομπή και να μαγέψει τα στελέχη του δικτύου. Έβγαιναν και έλεγαν: ‘Λοιπόν, δεν είμαι πραγματικά σίγουρος για τι ακριβώς μιλούσε, αλλά ακούστηκε υπέροχα’. Ήταν τόσο παθιασμένος και τόσο αποφασισμένος, αφού είχε άσχημες εμπειρίες με την τηλεόραση του δικτύου στο Λος Άντζελες».

«Αυτή εξακολουθεί να είναι η δομή της εκπομπής τώρα»

Ενώ ο Michaels πίστευε ότι θα χρειαζόταν δέκα επεισόδια για να βρει τη σωστή φόρμουλα για το «SNL», ο Hill πιστεύει ότι το καστ και το συνεργείο κατέληξαν στον σωστό συνδυασμό με το τέταρτο επεισόδιο, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Candice Bergen.

Σε εκείνο το επεισόδιο, το καστ εμφανιζόταν στα περισσότερα σκετς, σε αντίθεση με το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο περιλάμβανε 11 μουσικές παραστάσεις από τον οικοδεσπότη Paul Simon.

Το επεισόδιο ήταν επίσης λιγότερο πειραματικό: Ήταν το πρώτο στο οποίο οι ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί με τον παρουσιαστή στο τέλος για να τον καληνυχτίσουν. «Αυτή εξακολουθεί να είναι η δομή της εκπομπής τώρα», λέει ο Χιλ.

«Πριν από αυτό, υπεράριθμοι κωμικοί και μουσικοί καλεσμένοι έκαναν υπεράριθμες εμφανίσεις στην εκπομπή. Αλλά από το τέταρτο επεισόδιο και μετά, είναι το ίδιο».

Αντικουλτούρα και TV

Το κοινό της αντικουλτούρας που επεδίωκε να προσελκύσει το «SNL» είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την τηλεόραση που χρειάστηκαν αρκετές σεζόν για να ανακαλύψουν ότι υπήρχε μια εκπομπή που τους μιλούσε.

«Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που έκανε το Saturday Night Live ήταν τόσο δραματική σε σχέση με ό,τι υπήρχε στην τηλεόραση πριν», λέει ο Hill. «Μέχρι την τρίτη σεζόν, η εκπομπή είχε γίνει επιτυχία. Κατά την τέταρτη και πέμπτη σεζόν, ήταν ένα από τα πιο κερδοφόρα σόου στο NBC».

Η πρώτη τους φωτεινή έκρηξη

Τα τελευταία 49 χρόνια, το «SNL» δεν έχει απλώς ξεκινήσει επανειλημμένα τις καριέρες κωμικών, ηθοποιών και συγκροτημάτων. Έχει σκανδαλίσει τους πολιτικούς και έχει βοηθήσει τους θεατές να κατανοήσουν τις ειδήσεις και τα τρέχοντα γεγονότα της εβδομάδας με αστείο και ελκυστικό τρόπο. Όπως γράφουν οι Tom Shales και James Andrew Miller στο βιβλίο Live From New York: The Complete, Uncensored History of Saturday Night Live, η εκπομπή έχει γίνει ένα «αναμνηστικό που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά».

Ενώ ο Kenan παραδέχεται ότι ήταν τρομακτικό να δείξει την ταινία στους ηθοποιούς και το συνεργείο εκείνου του επεισοδίου της πρεμιέρας, λέει ότι οι αντιδράσεις τους ήταν συγκινητικές. «Όλοι έχουν βρει πράγματα στην ταινία που, γι’ αυτούς, είναι απίστευτα υποβλητικά», προσθέτει.

«Για πολλούς, ήταν συναισθηματικό. Παρόλο που συνέχισαν να έχουν τόσο απίστευτες καριέρες, αυτή ήταν η πρώτη τους φωτεινή έκρηξη. Κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή τους».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com | Αρχική Φωτό: Hopper Stone / Sony Pictures