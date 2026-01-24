Στο… εδώλιο η Google με αντιμονοπωλιακή αγωγή

Μια αγωγή καταναλωτή για παράνομη χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης θα οδεύσει προς εκδίκαση καθώς η Google δεν κατάφερε να πείσει έναν ομοσπονδιακό δικαστή στην Καλιφόρνια να την απορρίψει.

Η εντολή της περιφερειακής δικαστού των ΗΠΑ, Ρίτα Λιν, την Τετάρτη, ανέφερε ότι οι ενάγοντες στην προτεινόμενη ομαδική αγωγή είχαν παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για να προχωρήσουν προς το παρόν στους βασικούς ισχυρισμούς τους, σύμφωνα με τους οποίους η Google παραβίασε τους ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους κατά την ανάπτυξη και διατήρηση της κυριαρχίας της στις μηχανές αναζήτησης, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η αγωγή, που κατατέθηκε πέρυσι, επικεντρώνεται στις συμφωνίες που έκανε η Google με κατασκευαστές κινητών συσκευών και άλλους. Οι ισχυρισμοί αντικατοπτρίζουν παλαιότερους ισχυρισμούς σε μια αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που οδήγησε σε απόφαση το 2024 ότι η εταιρεία κατέχει παράνομο μονοπώλιο στην διαδικτυακή αναζήτηση.

Η Google πληρώνει κατασκευαστές για να υπερισχύσει

Η Λιν έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν μπορούν να υποβάλουν ισχυρισμούς σχετικά με τις ενέργειες της Google πριν από το 2017, επιτυγχάνοντας μια μερική νίκη για την Google, αλλά είπε ότι θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επαναφέρουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Google αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και ζήτησε από την Λιν να απορρίψει την αγωγή.

Οι ενάγοντες λένε ότι η Google κλείδωσε την αγορά αναζήτησης πληρώνοντας την Apple, τους μεγάλους κατασκευαστές τηλεφώνων Android, τους παρόχους ασύρματων δικτύων και τους προγραμματιστές προγραμμάτων περιήγησης για να ορίσουν την Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές.

Υποστηρίζουν ότι αυτές οι συμφωνίες εμπόδισαν τις ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης να κερδίσουν έδαφος, περιορίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών και εμποδίζοντας εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν λιγότερες διαφημίσεις, περισσότερο απόρρητο ή πιθανώς πληρωμές στους χρήστες για αναζήτηση.

Η Google δήλωσε ότι ήταν μη ρεαλιστικό να πιστέψει κανείς ότι οι ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης θα πλήρωναν τους χρήστες ή θα παρείχαν ισχυρότερη προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η Λιν διαπίστωσε ότι η καταγγελία έδειχνε παραδείγματα μικρότερων μηχανών αναζήτησης που προσφέρουν ανταμοιβές ή επιλογές χωρίς διαφημίσεις και εύλογα ισχυρίστηκε ότι δυσκολεύτηκαν επειδή οι συμφωνίες της Google τους εμπόδισαν να φτάσουν στην κλίμακα που απαιτείται για να ανταγωνιστούν.

Πηγή: ΟΤ