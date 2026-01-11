newspaper
11.01.2026
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Συμμαχία κολοσσών στην ΑΙ – Google με Walmart μαζί για έξυπνες αγορές
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026

Συμμαχία κολοσσών στην ΑΙ – Google με Walmart μαζί για έξυπνες αγορές

Η συνεργασία Walmart και Google Gemini φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Σε μια εποχή που οι καταναλωτές ψάχνουν έμπνευση και γρήγορες λύσεις online, ο κολοσσός του λιανεμπορίου, η Walmart επιταχύνει την ψηφιακή του στρατηγική, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνεργασία με την Google και τον AI βοηθό της, Gemini, σηματοδοτεί μια νέα φάση για το λιανεμπόριο, όπου οι αγορές γίνονται πιο προσωπικές, άμεσες και φιλικές προς τον χρήστη.

Walmart και Google: Συμμαχία για έξυπνες αγορές

Όπως μεταδίδει το CNBC, η συνεργασία ανακοινώθηκε την Κυριακή, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου National Retail Federation στο Javits Center της Νέας Υόρκης, από τους επικεφαλής των δύο εταιρειών, τον John Furner της Walmart και τον Sundar Pichai της Google.

Ο στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν σύντομα να ανακαλύπτουν και να αγοράζουν προϊόντα από τη Walmart και το Sam’s Club απευθείας μέσω του Gemini.

Οι λεπτομέρειες για την ημερομηνία έναρξης ή τα οικονομικά της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία θα ξεκινήσει πρώτα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια θα επεκταθεί διεθνώς.

AI για την εμπειρία του πελάτη

Η Walmart ήδη έχει πειραματιστεί με μια αντίστοιχη συνεργασία με το ChatGPT της OpenAI τον Οκτώβριο, προσφέροντας τη δυνατότητα «Instant Checkout», δηλαδή αγοράς χωρίς να αποχωρήσει κανείς από το chatbot. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει τον δικό της AI βοηθό, τον Sparky, με το χαρακτηριστικό κίτρινο χαμογελαστό πρόσωπο στην εφαρμογή της.

Όπως σημείωσε ο Furner, «η μετάβαση από την παραδοσιακή αναζήτηση σε αγορές μέσω AI αντιπροσωπεύει την επόμενη μεγάλη εξέλιξη στο λιανεμπόριο. Δεν παρακολουθούμε απλώς την αλλαγή, την οδηγούμε».

Οι συνήθειες των πελατών διαμορφώνουν το μέλλον

Ο David Guggina, επικεφαλής ηλεκτρονικού εμπορίου της Walmart στις ΗΠΑ, τόνισε ότι η χρήση agentic AI «μας επιτρέπει να φτάσουμε στους πελάτες νωρίτερα στην αγοραστική τους διαδρομή και σε περισσότερα σημεία».

Ο Pichai χαρακτήρισε την υιοθέτηση της AI «μεταμορφωτική» για τον κλάδο.

Παράλληλα, η Walmart αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία θα αλλάξει και τη φύση της εργασίας: ο επικεφαλής που αποχωρεί Doug McMillon δήλωσε ότι «είναι σαφές πως η AI θα αλλάξει κάθε θέση εργασίας», ενώ ο Furner προσανατολίζεται να συνεχίσει αυτή την προσέγγιση.

Το μέλλον των αγορών είναι εδώ

Με την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης στα ψώνια, η Walmart προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην επιθυμία του «θέλω» και την ικανοποίηση του «έχω».

Η συνεργασία με την Google Gemini δεν δημιουργεί απλώς ένα νέο κανάλι πωλήσεων – είναι η αρχή μιας ψηφιακής επανάστασης για τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη των ΗΠΑ.

Πηγή: ot.gr

Σύνταξη
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να μειώσουν επειγόντως την εξάρτηση από την Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
