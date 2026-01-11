science
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
11 Ιανουαρίου 2026 | 14:55

Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Satisficing: Πείτε αντίο στην τελειομανία

Satisficing: Πείτε αντίο στην τελειομανία

Spotlight

Η Google αφαίρεσε ορισμένες από τις συνοπτικές αναφορές της τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία, μετά από έρευνα του Guardian που διαπίστωσε ότι άτομα τέθηκαν σε κίνδυνο λόγω ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Overviews), οι οποίες χρησιμοποιούν γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (generative AI) για να παρέχουν στιγμιότυπα βασικών πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα ή μια ερώτηση, είναι «χρήσιμες» και «αξιόπιστες».

Παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες για την υγεία

Ωστόσο, ορισμένες από τις περιλήψεις, οι οποίες εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης, παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες για την υγεία, θέτοντας τους χρήστες σε κίνδυνο.

Σε μια περίπτωση που οι ειδικοί χαρακτήρισαν «επικίνδυνη» και «ανησυχητική», η Google παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με κρίσιμες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας που θα μπορούσαν να κάνουν άτομα με σοβαρή ηπατική νόσο να πιστεύουν λανθασμένα ότι είναι υγιή.

Στην ερώτηση «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις αίματος ήπατος» παρείχε πλήθος αριθμών, ελάχιστο περιεχόμενο και καμία αναφορά στην εθνικότητα, το φύλο, την εθνικότητα ή την ηλικία των ασθενών, σύμφωνα με τον Guardian.

Αυτό που χαρακτηρίστηκε ως φυσιολογικό στις Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Google μπορεί να διαφέρει δραστικά από αυτό που στην πραγματικότητα θεωρούνταν φυσιολογικό, ανέφεραν οι ειδικοί. Οι περιλήψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σοβαρά άρρωστους ασθενείς να πιστεύουν λανθασμένα ότι είχαν φυσιολογικό αποτέλεσμα εξέτασης και να μην μπουν στον κόπο να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις παρακολούθησης της υγειονομικής περίθαλψης.

Μετά την έρευνα, η εταιρεία αφαίρεσε τις Επισκοπήσεις AI για τους όρους αναζήτησης «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις αίματος ήπατος» και «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας».

Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε μεμονωμένες αφαιρέσεις εντός της Αναζήτησης. Σε περιπτώσεις όπου οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης χάνουν κάποιο περιεχόμενο, εργαζόμαστε για να κάνουμε ευρείες βελτιώσεις και επίσης λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με τις πολιτικές μας, όπου είναι απαραίτητο».

Οι ανησυχίες

Η Vanessa Hebditch, διευθύντρια επικοινωνίας και πολιτικής στο British Liver Trust, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την υγεία του ήπατος, δήλωσε: «Αυτά είναι εξαιρετικά νέα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε την αφαίρεση των Επισκοπήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης της Google σε αυτές τις περιπτώσεις».

«Ωστόσο, εάν το ερώτημα τεθεί με διαφορετικό τρόπο, ενδέχεται να δοθεί μια δυνητικά παραπλανητική Επισκόπηση Τεχνητής Νοημοσύνης και εξακολουθούμε να ανησυχούμε ότι άλλες πληροφορίες για την υγεία που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι ανακριβείς και να προκαλούν σύγχυση».

Ο Guardian διαπίστωσε ότι η πληκτρολόγηση μικρών παραλλαγών των αρχικών ερωτημάτων στην Google, όπως «lft reference range» ή «lft test reference range», ώθησε το AI Overviews. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανησυχία, είπε η Hebditch.

«Μια εξέταση ηπατικής λειτουργίας ή LFT είναι μια συλλογή διαφορετικών εξετάσεων αίματος. Η κατανόηση των αποτελεσμάτων και των επόμενων ενεργειών είναι περίπλοκη και περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τη σύγκριση ενός συνόλου αριθμών».

«Ωστόσο, οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζουν μια λίστα με τεστ με έντονη γραφή, γεγονός που καθιστά πολύ εύκολο για τους αναγνώστες να παραβλέψουν ότι αυτοί οι αριθμοί μπορεί να μην είναι καν οι σωστοί για το τεστ τους».

«Επιπλέον, οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης δεν προειδοποιούν ότι κάποιος μπορεί να λάβει φυσιολογικά αποτελέσματα για αυτές τις εξετάσεις όταν έχει σοβαρή ηπατική νόσο και χρειάζεται περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Αυτή η ψευδής διαβεβαίωση θα μπορούσε να είναι πολύ επιβλαβής».

Τι λέει η Google

Η Google, η οποία κατέχει μερίδιο 91% στην παγκόσμια αγορά μηχανών αναζήτησης , δήλωσε ότι εξετάζει τα νέα παραδείγματα που της παρείχε η Guardian.

H Hebditch δήλωσε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας με όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για μια ασήμαντη επιλογή ενός μόνο αποτελέσματος αναζήτησης και η Google μπορεί απλώς να απενεργοποιήσει τις Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτό, αλλά δεν αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο ζήτημα των Επισκοπήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγεία».

Η Farrington., πρόεδρος του Φόρουμ Πληροφόρησης Ασθενών, το οποίο προωθεί πληροφορίες για την υγεία βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία σε ασθενείς, κοινό και επαγγελματίες υγείας, χαιρέτισε την αφαίρεση των περιλήψεων, αλλά δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει ανησυχίες.

«Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι μόνο το πρώτο βήμα σε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google που σχετίζονται με την υγεία. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά παραδείγματα όπου οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Google παρέχουν στους ανθρώπους ανακριβείς πληροφορίες για την υγεία».

Εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως ήδη δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες υγείας, δήλωσε η Farrington. «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό η Google να καθοδηγεί τους ανθρώπους προς αξιόπιστες, ερευνημένες πληροφορίες υγείας και προσφορές φροντίδας από αξιόπιστους οργανισμούς υγείας».

Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθούν να εμφανίζονται για άλλα παραδείγματα που ο Guardian αρχικά είχε επισημάνει στην Google . Περιλαμβάνουν περιλήψεις πληροφοριών σχετικά με τον καρκίνο και την ψυχική υγεία, τις οποίες οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως «εντελώς λανθασμένες» και «πραγματικά επικίνδυνες».

Όταν ρωτήθηκε γιατί αυτές οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είχαν επίσης αφαιρεθεί, η Google απάντησε ότι συνδέονταν με γνωστές και αξιόπιστες πηγές και ενημέρωναν τους ανθρώπους πότε ήταν σημαντικό να αναζητήσουν συμβουλές ειδικών.

Stream science
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
