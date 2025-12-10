Τα asset της Google στη Γαλλία στοχεύει η πρώην ρωσική θυγατρική της

Ο ρωσικός εκκαθαριστής του τμήματος Google της Alphabet υπέβαλε αίτηση κατάσχεσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη Γαλλία, στο πιο πρόσφατο παράδειγμα της έντασης μεταξύ των ρωσικών δικαστηρίων και των διεθνών εταιρειών.

Η ρωσική Google στοχεύει τη Google στη Γαλλία σε μια προσπάθεια να ανακτήσει 110 εκατομμύρια ευρώ, ένα μέρισμα που καταβλήθηκε από τον ρωσικό κλάδο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την τελική πτώχευσή του, δήλωσε σε ανακοίνωση ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τους εκκαθαριστές της Google Russia.

Το αίτημα για την προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Google υποβλήθηκε από δικαστικό επιμελητή στα γαλλικά κεντρικά γραφεία της εταιρείας την Τετάρτη, σύμφωνα με τον William Julié, δικηγόρο με έδρα το Παρίσι που εκπροσωπεί τον ρωσικό εκκαθαριστή. Εκπρόσωποι της Google δεν απάντησαν σε αίτημα του Bllomberg για σχολιασμό της πιο πάνω εξέλιξης.

Η υπόθεση αυτή είναι το πιο πρόσφατο δείγμα του τρόπου με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες εκτίθενται στο ρωσικό νομικό σύστημα, το οποίο θέτει τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο το ένα εναντίον του άλλου.

Νέα νομικά όπλα από τη ρωσική πλευρά

Οι Ρώσοι δικαστές χρησιμοποίησαν νέους νόμους για να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις κυρώσεις να διώξουν εταιρείες στο εξωτερικό.

Αυτή η ασυμφωνία έχει υπονομεύσει δεκαετίες αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των νομικών συστημάτων σε αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «νομική διαμάχη».

Νωρίτερα φέτος, η Google κέρδισε μια απόφαση βρετανικού δικαστηρίου που απαγόρευε στις ρωσικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης να κατάσχουν τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία του τεχνολογικού γίγαντα για να ανακτήσουν τα πρόστιμα που επέβαλε το ρωσικό δικαστήριο, τα οποία έχουν πλέον συγκεντρώσει τόκους που υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η γαλλική διαδικασία αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες, με στόχο την επιβολή της απόφασης ρωσικού δικαστηρίου για την καταβολή μερίσματος ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (127 εκατομμύρια δολάρια) που απέσυρε η Google International από τη ρωσική θυγατρική της στις 22 Δεκεμβρίου 2021, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου κατά της Ουκρανίας, ανέφερε ο δικηγόρος. Παρόμοια υπόθεση εκκινήθηκε στη Νότια Αφρική, όπου τα δικαστήρια αρχικά υποστήριξαν τα αιτήματα της Google Russia.

H ρωσική απόφαση για την Google

Η ρωσική απόφαση διέταξε την Google να επιστρέψει το ποσό, υποστηρίζοντας ότι η καταβολή μερισμάτων συνέβαλε στην πτώχευση της ρωσικής θυγατρικής της, θέτοντάς την σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση.

«Μια εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίζει κέρδη σε τοπικό επίπεδο για χρόνια και στη συνέχεια να οργανώνει την εξαφάνιση της θυγατρικής της μεταφέροντας κεφάλαια και εγκαταλείποντας τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες της», δήλωσε ο Julié στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΟΤ