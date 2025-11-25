science
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 16:27
25.11.2025 | 16:15
Ένα ψηφιακό λάθος του Google Maps έγινε πραγματικός εφιάλτης για ένα χωριό στη Βρετανία
Τεχνολογία 25 Νοεμβρίου 2025 | 15:22

Ένα ψηφιακό λάθος του Google Maps έγινε πραγματικός εφιάλτης για ένα χωριό στη Βρετανία

To Google Maps δείχνει πλέον ότι οι στενοί δρόμοι που περνάνε μέσα από το χωριό είναι η πιο σύντομη διαδρομή.

Σύνταξη
Μήνες τώρα, ένα μικρό χωριό στο Σόμερσετ ζει μια απρόσμενη αναστάτωση εξαιτίας ενός ψηφιακού λάθους. Το Λάλινγκτον, ένας ήσυχος οικισμός με μονολωρίδες και προστατευμένα κτίρια, έχει μετατραπεί σε άτυπο διάδρομο για βαριά φορτηγά, καθώς το Google Maps άρχισε ξαφνικά να το υποδεικνύει ως «συντομότερη» διαδρομή προς την πόλη Φρομ.

Η αλλαγή, που οι κάτοικοι εντοπίζουν από τον Ιούλιο, έχει φέρει κυκλοφοριακό χάος στους στενούς δρόμους, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρες, πέτρινους τοίχους και ιστορικά σπίτια, και αναγκάζει τους οδηγούς σε επικίνδυνες μανούβρες για να απεγκλωβιστούν από τη λάθος σήμανση.

Ο Γκάς Κόλκουουν, πρόεδρος της συνέλευσης του Λάλινγκτον, αναφέρει πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν οι χάρτες άρχισαν να κατευθύνουν τα φορτηγά μέσω του χωριού. «Ο δρόμος είναι μονής λωρίδας. Όταν ένα φορτηγό μπει, δεν υπάρχει πουθενά να πάει. Δεν μπορούν να γυρίσουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν εύκολα. Πρέπει να κάνουν όλη την απόσταση με όπισθεν – και αυτό είναι καταστροφικό», σημειώνει.

Σύμφωνα με την Daily Mail γέφυρα του Λάλινγκτον έχει ήδη υποστεί ζημιές δύο φορές μέσα στη χρονιά, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κινδύνους σε παραδοσιακές κατοικίες. Η Νίκολα Χολ, που ζει στο χωριό επί 45 χρόνια, εξηγεί ότι ακόμη και οι στέγες από αχυροσκεπή έχουν κινδυνεύσει από διερχόμενα μεγάλα οχήματα. «Κόστισε χιλιάδες λίρες η προηγούμενη ζημιά. Δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης», λέει.

Ανάλογη εμπειρία περιγράφει και η Τάνια Μπάρεφιλντ, η οποία αναφέρει ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιο φορτηγό παγιδεύεται μέσα στο χωριό. Σε ένα περιστατικό, η διαδικασία απεγκλωβισμού διήρκεσε ενενήντα λεπτά, ενώ αυτοκίνητο της οικογένειάς της υπέστη ζημιά. «Δεν φταίνε οι οδηγοί. Δεν γνωρίζουν την περιοχή και απλώς ακολουθούν το GPS», τονίζει.

Προειδοποιητικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα — με μηνύματα όπως «μην ακολουθείτε το sat nav» και «δεν υπάρχει πρόσβαση για μεγάλα φορτηγά» — φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

