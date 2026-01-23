Αποκάλυψη της «ΑS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe» (pic)

Η «AS» βάζει… βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αναφέροντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε να αφήσει τη Euroleague για λογαριασμό του NBA Europe που θα μπει στις ζωές μας από το 2027 και μετά.

Η ίδια ιστοσελίδα είχε αναφέρει ότι είναι μέσα στις προθέσεις της Ρεάλ Μαδρίτης η αποχώρηση από τη Euroleague. Το Βερολίνο και το Λονδίνο φιλοξένησαν αγώνες της κανονικής περιόδου του NBA πριν από λίγες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτών των αγώνων, στην αγγλική πρωτεύουσα υπήρξαν συναντήσεις ανθρώπων της Λίγκας με ομάδες της Euroleague ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ρεάλ.

Υπενθυμίζεται πως η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει για νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Euroleague, ενώ ακόμα δεν είναι σίγουρη και η Φενέρμπαχτσε η οποία ωστόσο ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τις προηγούμενες μέρες, κάτι το οποίο λογικά συνεπάγεται και την παραμονή της στη διοργάνωση.

#EuroLeague | No se ha concretado la firma, pero en las reuniones de Londres quedó, en principio, sellada la salida del club blanco del entorno máxima competición continental 👉 https://t.co/6KPZYB0FiP pic.twitter.com/Syb0spo3hb — AS EuroLeague (@AS_Euroleague) January 23, 2026

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, το NBA στοχεύει σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, τη Λυών, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη, μοντέλο που είναι άκρως αποτελεσματικό στις ΗΠΑ με τις ομάδες να είναι πρώτα και πάνω από όλα κορυφαίες αγορές (franchise).