Αποκάλυψη της «ΑS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe» (pic)
Δημοσίευμα-βόμβα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ από την ισπανική εφημερίδα As, το οποίο αποκαλύπτει συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με το ΝΒΑ Europe.
- Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Η διαδικασία και τα ποσά
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο
Η «AS» βάζει… βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αναφέροντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε να αφήσει τη Euroleague για λογαριασμό του NBA Europe που θα μπει στις ζωές μας από το 2027 και μετά.
Η ίδια ιστοσελίδα είχε αναφέρει ότι είναι μέσα στις προθέσεις της Ρεάλ Μαδρίτης η αποχώρηση από τη Euroleague. Το Βερολίνο και το Λονδίνο φιλοξένησαν αγώνες της κανονικής περιόδου του NBA πριν από λίγες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτών των αγώνων, στην αγγλική πρωτεύουσα υπήρξαν συναντήσεις ανθρώπων της Λίγκας με ομάδες της Euroleague ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ρεάλ.
Υπενθυμίζεται πως η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει για νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Euroleague, ενώ ακόμα δεν είναι σίγουρη και η Φενέρμπαχτσε η οποία ωστόσο ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τις προηγούμενες μέρες, κάτι το οποίο λογικά συνεπάγεται και την παραμονή της στη διοργάνωση.
Το σχετικό δημοσίευμα
#EuroLeague | No se ha concretado la firma, pero en las reuniones de Londres quedó, en principio, sellada la salida del club blanco del entorno máxima competición continental
👉 https://t.co/6KPZYB0FiP pic.twitter.com/Syb0spo3hb
— AS EuroLeague (@AS_Euroleague) January 23, 2026
Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, το NBA στοχεύει σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, τη Λυών, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη, μοντέλο που είναι άκρως αποτελεσματικό στις ΗΠΑ με τις ομάδες να είναι πρώτα και πάνω από όλα κορυφαίες αγορές (franchise).
- Αποκάλυψη της «ΑS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe» (pic)
- Ολυμπιακός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του ο Μόντε Μόρις (vid)
- «Να μείνουμε ενωμένοι ως το τέλος»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του (vid)
- Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)
- Η απάντηση του Κλοπ για πιθανή επιστροφή: «Ποτέ μην λες ποτέ»
- Απίστευτο ξέσπασμα Λεσόρ: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, ούτε εγώ δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»
- Επίσημο: Φιλικό με την Ουγγαρία για την Εθνική Ελλάδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις