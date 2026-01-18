Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για το NBA Europe

Το NBA σημειώνει συγκεκριμένη πρόοδο στο έργο του σχετικά με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το Παρίσι εμφανίζεται περισσότερο από ποτέ ως στρατηγική τοποθεσία. Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τον αγώνα Ορλάντο-Μέμφις, ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν σχετικά με ένα μελλοντικό «NBA Europe», που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-2028 σε συνεργασία με τη FIBA.

Ο επικεφαλής του ΝΒΑ επαίνεσε την εμπειρία του παριζιάνικου συλλόγου, τονίζοντας ότι αγωνίζεται «στο υψηλότερο επίπεδο» και διαθέτει «την τεχνογνωσία για να λειτουργήσει έναν κορυφαίο σύλλογο μπάσκετ», ενώ αναγνώρισε την ύπαρξη άμεσων ανταλλαγών με τον παριζιάνικο θεσμό. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, επεσήμανε την σημασία της παριζιάνικης αγοράς, τονίζοντας την δύναμη της «μάρκας PSG», την ικανότητά της να δημιουργεί μια ισχυρή κουλτούρα και την σύνδεσή της με την «μάρκα Jordan», στοιχεία που θεωρούνται απόλυτα συμβατά με τον κόσμο του μπάσκετ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και το Qatar Sports Investments

Πίσω από αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον κρύβεται ένα φιλόδοξο έργο, που καθοδηγείται από τακτική επαφή μεταξύ της Qatar Sports Investments και του NBA σχετικά με την δημιουργία μιας ομάδας PSG Basket με μόνιμη θέση στο μελλοντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Άνταμ Σίλβερ πιστεύει ότι η πρόκληση είναι «φιλόδοξη, αλλά εφικτή», παρόλο που η δομή της διοργάνωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με δώδεκα ιδρυτικές ομάδες και τέσσερις ομάδες από το Basketball Champions League (BCL) να έχουν επιλεγεί εντός δεκαοκτώ μηνών.

Η οικονομική πτυχή παραμένει κεντρική, με το Bloomberg να αναφέρει ότι το τέλος συμμετοχής θα μπορούσε να φτάσει τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ο Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι θα βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις ομάδες που υποβάλλουν αίτηση. Ο ρόλος της Paris Basketball, της ομάδας που δημιουργήθηκε το 2018 και αποτελεί κινητήρια δύναμη πίσω από την αναβίωση του μπάσκετ υψηλού επιπέδου στην πρωτεύουσα, παραμένει επίσης άγνωστος. Για το NBA, η Paris προσελκύει τόσο καταξιωμένους παίκτες, όσο και νέους επενδυτές και ο διάλογος παραμένει ανοιχτός με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη