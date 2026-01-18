sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για το NBA Europe
Μπάσκετ 18 Ιανουαρίου 2026 | 14:28

Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για το NBA Europe

Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι η πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε συζητήσεις με το NBA Europe για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διοργάνωση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Το NBA σημειώνει συγκεκριμένη πρόοδο στο έργο του σχετικά με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το Παρίσι εμφανίζεται περισσότερο από ποτέ ως στρατηγική τοποθεσία. Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τον αγώνα Ορλάντο-Μέμφις, ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν σχετικά με ένα μελλοντικό «NBA Europe», που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-2028 σε συνεργασία με τη FIBA.

Ο επικεφαλής του ΝΒΑ επαίνεσε την εμπειρία του παριζιάνικου συλλόγου, τονίζοντας ότι αγωνίζεται «στο υψηλότερο επίπεδο» και διαθέτει «την τεχνογνωσία για να λειτουργήσει έναν κορυφαίο σύλλογο μπάσκετ», ενώ αναγνώρισε την ύπαρξη άμεσων ανταλλαγών με τον παριζιάνικο θεσμό. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, επεσήμανε την σημασία της παριζιάνικης αγοράς, τονίζοντας την δύναμη της «μάρκας PSG», την ικανότητά της να δημιουργεί μια ισχυρή κουλτούρα και την σύνδεσή της με την «μάρκα Jordan», στοιχεία που θεωρούνται απόλυτα συμβατά με τον κόσμο του μπάσκετ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και το Qatar Sports Investments

Πίσω από αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον κρύβεται ένα φιλόδοξο έργο, που καθοδηγείται από τακτική επαφή μεταξύ της Qatar Sports Investments και του NBA σχετικά με την δημιουργία μιας ομάδας PSG Basket με μόνιμη θέση στο μελλοντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Άνταμ Σίλβερ πιστεύει ότι η πρόκληση είναι «φιλόδοξη, αλλά εφικτή», παρόλο που η δομή της διοργάνωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με δώδεκα ιδρυτικές ομάδες και τέσσερις ομάδες από το Basketball Champions League (BCL) να έχουν επιλεγεί εντός δεκαοκτώ μηνών.

Η οικονομική πτυχή παραμένει κεντρική, με το Bloomberg να αναφέρει ότι το τέλος συμμετοχής θα μπορούσε να φτάσει τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ο Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι θα βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις ομάδες που υποβάλλουν αίτηση. Ο ρόλος της Paris Basketball, της ομάδας που δημιουργήθηκε το 2018 και αποτελεί κινητήρια δύναμη πίσω από την αναβίωση του μπάσκετ υψηλού επιπέδου στην πρωτεύουσα, παραμένει επίσης άγνωστος. Για το NBA, η Paris προσελκύει τόσο καταξιωμένους παίκτες, όσο και νέους επενδυτές και ο διάλογος παραμένει ανοιχτός με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Headlines:
Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 18.01.26

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Agro-in 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο