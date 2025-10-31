Χαμός στις ΗΠΑ με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA – Το Κονγκρέσο καλεί για εξηγήσεις τον Άνταμ Σίλβερ
Δεν γλιτώνει ούτε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού ενώπιον του Κογκρέσου.
Το σκάνδαλο που ξέσπασε για παράνομο στοιχηματισμό έχει ταράξει τον κόσμο του NBA. Παίκτες και προπονητές συνελήφθησαν από τις αρχές και ο κόσμος αναμένει να μάθει τις ποινές που θα δεχτούν οι εμπλεκόμενοι. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Κυβέρνησης φαίνεται πως μπαίνει και ο κομισάριος της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ.
Συγκεκριμένα, ο Σίλβερ κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μετά το αίτημα της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, η οποία ζητά εξηγήσεις για την υπόθεση.
Τι είχε πει ο κομισάριος του NBA
Την ώρα του παιχνιδιού ανάμεσα σε Νικς και Σέλτικς, ο Κομισάριος του NBA ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του «Prime» για το σκάνδαλο και δήλωσε αναστατωμένος με την είδηση, ενώ πρόσθεσε ότι η λίγκα συνεργάζεται με την κυβέρνηση για να επιλυθεί η κατάσταση και να επιστρέψει η ακεραιότητα του αθλήματος.
«Η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι ήμουν βαθιά αναστατωμένος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για το πρωτάθλημα και τους οπαδούς του από την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Έτσι, είχα ένα κενό στο στομάχι μου. Ήταν πολύ αναστατωμένος.
Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νομιμοποιημένων νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων, και εντόπισαν παράλογη συμπεριφορά γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Και έτσι, μας το έφεραν στην αντίληψή μας οι ρυθμιστικές αρχές και οι εταιρείες στοιχημάτων. Στη συνέχεια εξετάσαμε αυτήν την κατάσταση και ήμασταν πολύ διαφανείς σχετικά με αυτήν. Και ενώ υπήρχε αυτό το παράλογο στοίχημα, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσία κλήτευσης. Μπορεί να απειλήσει να βάλει ανθρώπους στη φυλακή, μπορεί να κάνει κάθε είδους πράγματα που το γραφείο του πρωταθλήματος δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, συνεργαζόμαστε μαζί τους από τότε. Και, φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν χθες ήταν ένα κατηγορητήριο.
Και 2,5 χρόνια αργότερα, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα για τίποτα, για να είμαστε δίκαιοι με τον Τέρι. Προφανώς, δεν φαίνεται καλό, αλλά έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, και έτσι υπάρχει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων και της έρευνας. Και όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, και έχουν εξαιρετικές εξουσίες που δεν έχει το γραφείο του πρωταθλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
