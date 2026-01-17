Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο NBA Europe, καθώς υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διοργάνωση που για την οποία έχει ακουστεί μόνο το σχέδιο υλοποίησης και δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει στην πράξη.

Ακόμη, ο Μοτιεγιούνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη Euroleague και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Μοτιεγιούνας

«Έχουμε ακούσει μόνο το σχέδιο ή τα πυροτεχνήματα για το πόσο καταπληκτικό θα είναι, τι προοπτική έχει. Αλλά το να έχεις μια θεωρία είναι ένα πράγμα – και το να την κάνεις να λειτουργήσει είναι δύο. Είμαστε εδώ 26 χρόνια. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη.

Είναι κάτι πολύ σημαντικό, φυσικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα και είμαστε χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν».