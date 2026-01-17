sports betsson
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17 Ιανουαρίου 2026 | 11:50

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο NBA Europe, καθώς υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διοργάνωση που για την οποία έχει ακουστεί μόνο το σχέδιο υλοποίησης και δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει στην πράξη.

Ακόμη, ο Μοτιεγιούνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη Euroleague και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Μοτιεγιούνας

Είναι κάτι πολύ σημαντικό, φυσικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα και είμαστε χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν».
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 17.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 το μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
