Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.
Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο NBA Europe, καθώς υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διοργάνωση που για την οποία έχει ακουστεί μόνο το σχέδιο υλοποίησης και δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει στην πράξη.
Ακόμη, ο Μοτιεγιούνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη Euroleague και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο.
Οι δηλώσεις του Μοτιεγιούνας
