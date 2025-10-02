«Πλησιάζει στον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτιεγιούνας»

Σημαντική ενίσχυση για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας συμφώνησε να ενταχθεί στο ρόστερ των Σέρβων, όπως μεταδίδει το «SportKlub».

Ο 35χρονος παίκτης δεν βρισκόταν στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό, γεγονός που διευκόλυνε τη μετακίνησή του. Η ομάδα του Βελιγραδίου θέλησε να καλύψει το κενό στην frontline μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Χασιέλ Ριβέρο και βρήκε στον Μοτιεγιούνας την κατάλληλη λύση.

Ποιος είναι ο Μοτιεγιούνας

Ο άλλοτε NBAer είχε επιλεγεί στο Νο. 20 του draft του 2011 και αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στο Χιούστον, με κορυφαία σεζόν την 2014-15, όταν είχε 12 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, πέρασε από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα και από το 2021 στη Μονακό.

Την προηγούμενη σεζόν στην EuroLeague, ο Λιθουανός φόρεσε τη φανέλα της Μονακό σε 29 αγώνες, με μέσους όρους 6,4 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα πορευτεί χωρίς τον Ριβέρο μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ παραμένει αβέβαιο πότε θα επιστρέψει στη δράση ο Τζοέλ Μπόλομποϊ. Παράλληλα, η ομάδα εξετάζει και την πιθανή επάνοδο του Λούκα Μίτροβιτς, αν και μέχρι πρότινος δεν υπολογιζόταν από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Οι Σέρβοι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague απόψε στο Μόναχο (21:30) κόντρα στην Μπάγερν, με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι στην πρεμιέρα.