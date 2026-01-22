newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 18:25

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, ο 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του μία 27χρονη, την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να περάσει πεζή μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Αποκλειστικό βίντεο με την παράσυρση της 27χρονης

Το Live News έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 27χρονης νηπιαγωγού. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 24χρονο και τον έστειλε στην φυλακή, παρά τη μεταμέλεια που δήλωσε.

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη κοπέλα, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο. Είναι θαύμα που δεν χτύπησε κι άλλο άνθρωπο.

Η μητέρα της 27χρονης συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή του Mega: «Αυτό είναι ένα παιδί που ο πατέρας του αποφάσισε χωρίς δίπλωμα να του αγοράσει μηχανή και έγινε αυτό που έγινε. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια να κυκλοφορήσει. Στη σέλα της μηχανής είχε κάπου δέκα κλήσεις. Δεν έκανε ούτε ένα ελιγμό, λέει ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι χτύπησε άνθρωπο, σηκώθηκε να μαζέψει τη μηχανή, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Όλη του η έννοια ήταν στη μηχανή που ήταν καινούργια και δεν έπαιρνε μπρος».

Η ίδια θα διαψεύσει και τον ισχυρισμό πως ίσως η κόρη της να μην ήταν σε εγρήγορση. Δεν επέστρεφε από μπάτσελορ, θα πει, αλλά ήταν ξεκούραστη και πήγαινε με τις φίλες της για τις προετοιμασίες του γάμου.

– Επέστρεφε από πάρτι που έκανε για τον γάμο;

– Όχι βέβαια, όχι! Αυτό είχε γίνει στις 24 του μήνα, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είχε γίνει είκοσι τέσσερις ώρες πριν. Το πρωί κοιμήθηκε μέχρι τις 12, μετά σηκώθηκαν, πήγαν με τον αρραβωνιαστικό της, πήγαν στο μοναστήρι να πάρουν ευχή, ευλογία για τον γάμο τους.

Κρήτη

Η Δικαιοσύνη όμως ήταν αμείλικτη και στο τροχαίο στην Κρήτη.

«Μέχρι και για υπαιτιότητα του Παναγιώτη (μίλησαν). Είχαν κάνει και μια αναπαράσταση ότι έριξε τα φώτα και τον τύφλωσε και αυτός έπεσε πάνω στο παιδί. Το θέμα είναι ότι προσπάθησαν να βγουν με βραχιολάκι. Είπε ότι είχε μεταμέλεια. Ευτυχώς το δικαστήριο δεν έκανε τίποτα δεκτό από όλα όσα προσπαθούσε ο καινούργιος δικηγόρος του κατηγορούμενου», είπε ο πατέρας του θύματος.

Οι εικόνες από το τροχαίο προκαλούν σοκ.

«Ο εισαγγελέας είχε προτείνει για πολύ μεγαλύτερη ποινή. Ο εισαγγελέας έφτασε στα 30 χρόνια. Τέσσερις ποινές ήταν, τέσσερα αδικήματα τα οποία τα πρόσθεσε και έβγαλε 28 χρόνια», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου
Διάκριση 22.01.26

Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμα μία χρονιά στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου - Ποια άλλα ελληνικά ΑΕΙ φιγουράρουν στη διεθνή κατάταξη World University Rankings 2026

Σύνταξη
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Μπάσκετ 22.01.26

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Σύνταξη
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Σύνταξη
Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύνταξη
