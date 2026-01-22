Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, ο 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του μία 27χρονη, την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να περάσει πεζή μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Αποκλειστικό βίντεο με την παράσυρση της 27χρονης

Το Live News έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 27χρονης νηπιαγωγού. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 24χρονο και τον έστειλε στην φυλακή, παρά τη μεταμέλεια που δήλωσε.

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη κοπέλα, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο. Είναι θαύμα που δεν χτύπησε κι άλλο άνθρωπο.

Η μητέρα της 27χρονης συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή του Mega: «Αυτό είναι ένα παιδί που ο πατέρας του αποφάσισε χωρίς δίπλωμα να του αγοράσει μηχανή και έγινε αυτό που έγινε. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια να κυκλοφορήσει. Στη σέλα της μηχανής είχε κάπου δέκα κλήσεις. Δεν έκανε ούτε ένα ελιγμό, λέει ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι χτύπησε άνθρωπο, σηκώθηκε να μαζέψει τη μηχανή, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Όλη του η έννοια ήταν στη μηχανή που ήταν καινούργια και δεν έπαιρνε μπρος».

Η ίδια θα διαψεύσει και τον ισχυρισμό πως ίσως η κόρη της να μην ήταν σε εγρήγορση. Δεν επέστρεφε από μπάτσελορ, θα πει, αλλά ήταν ξεκούραστη και πήγαινε με τις φίλες της για τις προετοιμασίες του γάμου.

– Επέστρεφε από πάρτι που έκανε για τον γάμο;

– Όχι βέβαια, όχι! Αυτό είχε γίνει στις 24 του μήνα, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είχε γίνει είκοσι τέσσερις ώρες πριν. Το πρωί κοιμήθηκε μέχρι τις 12, μετά σηκώθηκαν, πήγαν με τον αρραβωνιαστικό της, πήγαν στο μοναστήρι να πάρουν ευχή, ευλογία για τον γάμο τους.

Κρήτη

Η Δικαιοσύνη όμως ήταν αμείλικτη και στο τροχαίο στην Κρήτη.

«Μέχρι και για υπαιτιότητα του Παναγιώτη (μίλησαν). Είχαν κάνει και μια αναπαράσταση ότι έριξε τα φώτα και τον τύφλωσε και αυτός έπεσε πάνω στο παιδί. Το θέμα είναι ότι προσπάθησαν να βγουν με βραχιολάκι. Είπε ότι είχε μεταμέλεια. Ευτυχώς το δικαστήριο δεν έκανε τίποτα δεκτό από όλα όσα προσπαθούσε ο καινούργιος δικηγόρος του κατηγορούμενου», είπε ο πατέρας του θύματος.

Οι εικόνες από το τροχαίο προκαλούν σοκ.

«Ο εισαγγελέας είχε προτείνει για πολύ μεγαλύτερη ποινή. Ο εισαγγελέας έφτασε στα 30 χρόνια. Τέσσερις ποινές ήταν, τέσσερα αδικήματα τα οποία τα πρόσθεσε και έβγαλε 28 χρόνια», πρόσθεσε ο πατέρας του.