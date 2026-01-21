Γαλλία: Το Ελιζέ διαψεύδει τον Τραμπ ότι έπεισε τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με ειρωνικό τρόπο στον Εμανουέλ Μακρόν - Τι αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλίας
Η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας με ανάρτηση της στο X διέψευσε κατηγορηματικά την αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, ο οποίος είπε ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν ο τελευταίος πείστηκε να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία ούτως ώστε να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ.
Δεν καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων ο Μακρόν, λέει το Ελιζέ
«Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να αύξησε τις τιμές των φαρμάκων. Δεν τις καθορίζει αυτός. Ρυθμίζονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Επιπλέον, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πάει ποτέ σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό», αναφέρει η ανάρτηση που δημοσιεύτηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Η δημοσίευση συνοδεύεται από ένα GIF του προέδρου των ΗΠΑ να μιλάει στο μικρόφωνο και από τη φράση «Fake news», γραμμένη με κίτρινα γράμματα.
Η ανάρτηση του Ελιζέ για τη δήλωση Τραμπ στο Χ:
It’s being claimed that President @EmmanuelMacron increased the price of medicines.
He does not set their prices. They are regulated by the social security system and have, in fact, remained stable. Anyone who has set foot in a French pharmacy knows this. pic.twitter.com/xoNrhkKyUP
— Élysée (@Elysee) January 21, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, μιμήθηκε την προφορά του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ τον ειρωνεύτηκε ότι το έπαιξε σκληρός με τα γυαλιά ηλίου που φορούσε (σ.σ. λόγω προβλήματος στο μάτι).
Δείτε σχετική ανάρτηση:
US President Donald Trump mocks French President Emmanuel Macron for playing “tough” and wearing sunglasses yesterday during the annual meeting of the World Economic Forum in Davos. pic.twitter.com/FMkCxasFMg
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 21, 2026
