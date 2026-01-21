Συστήματα πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ολοκληρώθηκε το έργο «Υλοποίηση & Συντήρηση Μέτρων και Μέσων των Εγκεκριμένων Μελετών Πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Το έργο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «αφορά την πλήρη και πιστοποιημένη εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας σε 18 σχολεία του Δήμου και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και τις εγκρίσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων:

τοποθέτηση μεταλλικών πυράντοχων θυρών,

εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών,

δημιουργία και λειτουργία δεξαμενών νερού πυρόσβεσης,

εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης, με πίνακες πυρανίχνευσης,

τοποθέτηση ανιχνευτών πυρκαγιάς,

εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού σημειακής αναγνώρισης,

προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων πυροσβεστήρων,

καθώς και εργασίες ελέγχου, συντήρησης και πλήρους λειτουργικής ετοιμότητας όλων των συστημάτων.

Ως αποτέλεσμα, οι σχολικές μονάδες του Δήμου μας να διαθέτουν πλέον πιστοποιημένη και πλήρως λειτουργική πυροπροστασία, απολύτως σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Αναβάθμιση σχολικών υποδομών

Όπως σημειώνει η δημοτική Αρχή Παπάγου-Χολαργού στην επίσημη ενημέρωση, «η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί μια καθοριστική επένδυση στην πρόληψη και την ασφάλεια, ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις σχολικές υποδομές και διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους.

Το έργο συνολικού κόστους 304.150,00 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ιδίους πόρους».

Πηγή φωτογραφιών δήμος Παπάγου-Χολαργού