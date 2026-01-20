Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Σιντάρο Μοτσιζούκι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open – Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Τόμας Μάτσαχ
Την πρώτη νίκη του στη Μελβούρνη μετά από δύο χρόνια πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι με 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 σε 2 ώρες και 57 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open.
Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Έλληνας τενίστας βρήκε πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του (15 άσοι και 78% κερδισμένοι πόντοι στο πρώτο σερβίς) και σταδιακά κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη. Επόμενος αντίπαλος του 27χρονου πρωταθλητή θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, Νο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαΐδας πριν λίγες ημέρες, ο οποίος επιβλήθηκε του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 6-4, 6-4, 6-3.
Ο Τσιτσιπάς είχε την πρώτη ευκαιρία για break στο 4ο γκέιμ του αγώνα, και μάλιστα δύο φορές, χωρίς να την αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Μοτσιζούκι εκμεταλλεύτηκε τη δική του ευκαιρία, πήρε προβάδισμα 4-3 και, αφού «έσβησε» άλλο ένα break point στο αμέσως επόμενο γκέιμ, κατέκτησε το σετ με 6-4.
Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο
Stef ➡️ Second Round 🫡@steftsitsipas comes from a set down to progress against Mochizuki 🇬🇷@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/xKDZHAn7Bd
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο σετ, καθώς ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 0-40 στο δεύτερο γκέιμ, είχε συνολικά έξι ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, αλλά δεν τα κατάφερε. Αμέσως μετά, ήταν σειρά του Ιάπωνα να φτάσει στο 0-40, με τον Τσιτσιπά να επιστρέφει και, όχι μόνο να κρατάει το σερβίς του, αλλά αμέσως μετά να φτάνει σε break, χάρη σε διπλό λάθος του Μοτσιζούκι. Σερβίροντας για να πάρει το σετ, ο «Στεφ» βρέθηκε πίσω 15-40, αλλά με καλά σερβίς «γύρισε» το γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-3.
Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break το τρίτο σετ, επιστρέφοντας από το 40-0, σε ένα… μαραθώνιο γκέιμ, που μάλιστα διακόπηκε για αρκετά λεπτά, λόγω αδιαθεσίας ενός ball kid. Ο Ιάπωνας είχε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 6ο γκέιμ, αλλά και πάλι ο Έλληνας τενίστας βρήκε καλά σερβίς στο κρίσιμο σημείο, κράτησε το προβάδισμα και με νέο break (στην τέταρτη ευκαιρία του) «καθάρισε» το σετ με 6-2.
Έχοντας αποκτήσει πλέον το «πάνω χέρι» στον αγώνα, τόσο αναφορικά με το σκορ όσο και ψυχολογικά, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε άλλα περιθώρια στον αντίπαλό του. Αφότου ο Μοτσιζούκι κράτησε το σερβίς του στο εναρκτήριο γκέιμ του τέταρτου σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ και έκλεισε το σετ με 6-2 και τον αγώνα με 3-1.
