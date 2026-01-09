Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 30 λεπτών που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του στο youtube, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μας «μεταφέρει» στη Ναμίμπια και εκτός από τις εξαιρετικές εικόνα από την χώρα της Αφρικής, μας δείχνει κι ένα διαφορετικό πρόσωπο του εαυτού του.

Η λεζάντα που έχει βάλει ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις τα λέει όλα μέσα λίγες γραμμές: «Η Ναμίμπια δεν είναι ένα μέρος που απλώς επισκέπτεσαι. Είναι ένα συναίσθημα που μένει πολύ καιρό αφότου φύγεις. Αυτή η ταινία είναι ένα ήσυχο ταξίδι μέσα από απέραντα τοπία, σιωπή και χώρο. Μια υπενθύμιση του πόσο δυνατό είναι να χαμηλώσεις τους ρυθμούς σου, να ακούς και να είσαι παρών. Αν ψάχνετε για προοπτική, ηρεμία ή απλώς μια στιγμή μακριά από τον θόρυβο, αυτή η ταινία είναι για εσάς».

Τον ρόλο του αφηγητή στο βίντεο-ντοκιμαντέρ αναλαμβάνει ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος συνοδεύεται από τη νέα του σύντροφο, Κρίστεν Τομς, με τους δύο τους να απολαμβάνουν τα τοπία και τις ομορφιές της Ναμίμπια, αλλά και την επαφή με ντόπιους όλων των ηλικιών.

Στα 30 λεπτά που διαρκεί θα απολαύσετε εικόνες από διάφορα μέρη της χώρας που είναι τελείως διαφορετικές με αυτές που συναντάμε στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Ο Στέφανος διανύει μεγάλες αποστάσεις με μικρό αεροπλάνο, με βάρκα, με αυτοκίνητο, μέχρι και με αερόστατο, ενώ μαζί με τη σύντροφό του γνωρίζουν διάφορες φυλές, μαθαίνουν τοπικούς χορούς, ενώ έρχονται και σε επαφή με μικρά παιδιά μέσα από ευχάριστα και συγκινητικά στιγμιότυπα.

Αναφέροντας λίγα λόγια για τη Ναμίμπια (επίσημη ονομασία Δημοκρατία της Ναμίμπιας) είναι χώρα της Νότιας Αφρικής στην ακτή του Ατλαντικού. Συνορεύει, στα βόρια με την Ανγκόλα και τη Ζάμπια, στα ανατολικά με την Μποτσουάνα και προς τον νότο με τη Νότια Αφρική, της οποίας αποτελεί μέρος μαζί Εσουατίνι, Λεσότο και Μποτσουάνα

Έχει έκταση 825.418 τ.χλμ. και πληθυσμό (138η στον κόσμο) πληθυσμό 3.022.401, ενώ πρωτεύουσά της είναι το Βίντχουκ και τα Αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, αν και ομιλούνται ακόμη 10-11 γλώσσες, ανάμεσα τους και τα γερμανικά. Να σημειώσουμε τέλος πως η Ναμίμπια είναι η ξηρότερη χώρα στην Υποσαχάρια Αφρική.