Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε

Η «βόμβα» αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και το όνομα του Έντιν Τζέκο ακούγεται ολοένα και πιο δυνατά στη Γερμανία. Ο πολύπειρος Βόσνιος επιθετικός έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο Ρουρ και πιο συγκεκριμένα στη Σάλκε, ανοίγοντας ένα νέο, απρόσμενο κεφάλαιο σε μια ήδη γεμάτη διαδρομή. Δεν πρόκειται απλώς για μια ποδοσφαιρική επιλογή, αλλά για μια απόφαση που ωρίμασε μέσα από πρόσωπα, σχέσεις και συζητήσεις με ιδιαίτερο βάρος.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι επαφές του Τζέκο με τον προπονητή Μίρον Μούσλιτς, ο οποίος του παρουσίασε με σαφήνεια το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο-κλειδί που θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα που αναζητά ηγέτη εντός κι εκτός γηπέδου. Παράλληλα, οι κουβέντες με τον συμπαίκτη του στην εθνική Βοσνίας, Νίκολα Κάτιτς, αλλά και η στενή, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με τον πρώην παίκτη της Σάλκε, Σέατ Κολάσινατς, έδωσαν στη σκέψη του μια πιο προσωπική διάσταση. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον σύλλογο και την πόλη, μίλησαν όχι μόνο για ποδόσφαιρο, αλλά για καθημερινότητα, πίεση, προσδοκίες και πάθος.

Η μεταγραφή, ωστόσο, δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Το τελευταίο εμπόδιο αφορά τη συμφωνία ανάμεσα στη Σάλκε και τη Φιορεντίνα, στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή ο Τζέκο. Οι Ιταλοί εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον αποδεσμεύσουν από το μισθολόγιο, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μια γρήγορη λύση. Όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, με τις διαπραγματεύσεις να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Αν η μετακίνηση ολοκληρωθεί, δεν θα μιλάμε απλώς για μια ηχηρή μεταγραφή, αλλά για μια ιστορία επιστροφής στην ουσία του παιχνιδιού: έναν έμπειρο φορ που επιλέγει την πρόκληση, μια ομάδα που ψάχνει σημείο αναφοράς και ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που ζει και αναπνέει για μεγάλες στιγμές. Το Ρουρ περιμένει και ο Έντιν Τζέκο φαίνεται έτοιμος να απαντήσει.

Η Σάλκε αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη 2η κατηγορία της Γερμανίας (2. Bundesliga) και όχι στη Bundesliga, κάτι που από μόνο του κάνει την υπόθεση Τζέκο να μοιάζει ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Ο Έντιν Τζέκο είναι 39 ετών (γεννημένος τον Μάρτιο του 1986) και βρίσκεται ξεκάθαρα στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του. Αυτό το στοιχείο είναι κλειδί για να καταλάβουμε γιατί θα έκανε μια τέτοια κίνηση μέσα στη σεζόν, και μάλιστα προς μια ομάδα που δεν είναι «ανεβασμένη» βαθμολογικά ή αγωνιστικά. Γιατί να πάει στη Σάλκε τώρα;

Πρώτον, ο ρόλος. Σε ένα κλαμπ όπως η Σάλκε, ακόμη και στη 2. Bundesliga, ο Τζέκο δεν θα είναι ένας ακόμη παίκτης του ροτέισον. Θα είναι σημείο αναφοράς, αρχηγική φιγούρα, ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο χτίζεται η επίθεση και η νοοτροπία. Σε ομάδες όπως η Φιορεντίνα, σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, ο ρόλος του είναι πιο περιορισμένος και συχνά εξαρτώμενος από τις συγκυρίες.

Δεύτερον, το πρότζεκτ και η πρόκληση. Η Σάλκε δεν είναι «μικρό» κλαμπ, παρά τη θέση της. Είναι ένας σύλλογος με τεράστια βάση οπαδών, πίεση, ιστορία και ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην Bundesliga. Για έναν παίκτη σαν τον Τζέκο, η προοπτική να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ίσως μεγαλύτερη από μερικούς βαθμούς παραπάνω σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον.

Τρίτον, ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι συζητήσεις με τον προπονητή, αλλά και με ανθρώπους που γνωρίζουν από μέσα τη Σάλκε, φαίνεται πως έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Σε αυτή την ηλικία, οι ποδοσφαιριστές δεν αποφασίζουν μόνο με βάση τη βαθμολογία ή το επίπεδο της λίγκας, αλλά με βάση το πού νιώθουν ότι τους θέλουν πραγματικά και πού μπορούν να αφήσουν αποτύπωμα.

Τέλος, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι: η Φιορεντίνα θέλει να τον βγάλει από το μισθολόγιο. Αυτό διευκολύνει μια κίνηση μέσα στη χρονιά και κάνει τη μεταγραφή ρεαλιστική, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

Συνολικά, δεν θα ήταν μια κίνηση «άνεσης» ή καθαρά αγωνιστικής λογικής. Θα ήταν μια επιλογή ηγεσίας, πρόκλησης και κύκλου που κλείνει με νόημα, κάτι που για έναν παίκτη σαν τον Τζέκο μπορεί να μετρά περισσότερο από το αν η ομάδα είναι 6η ή 12η στη βαθμολογία.