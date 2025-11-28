Τζέκο: «Πείτε μας μ…κες αλλά μην μας αποδοκιμάζετε»
Ο Έντιν Τζέκο ήταν έξαλλος μετά την ήττα της Φιορεντίνα από την ΑΕΚ και ζήτησε από τον κόσμο να στηρίζει την ομάδα την ώρα του αγώνα.
Η Φιορεντίνα ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 0-1 στην έδρα της, και γνώρισε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον Έντιν Τζέκο.
Ο Βόσνιος επιθετικός μίλησε μετά το παιχνίδι για τη συμπεριφορά του κόσμου της ομάδας, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να τους αποδοκιμάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά να τους στηρίζουν, ενώ αν θέλουν να εκφράσουν τα παράπονά τους, να το κάνουν μετά την αναμέτρηση.
Η δήλωση του Τζέκο
«Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ…ες κι ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά, στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».
- Ο Ελ Κααμπί και ένα ακόμη ρεκόρ που «έσπασε» κόντρα στη Ρεάλ
- Σενάρια από την Τουρκία για τον Σέιμπεν Λι
- «Μπαμ» στην Premier League: Ο Κλοπ υποψήφιος για τον πάγκο της Λίβερπουλ!
- Το μήνυμα του Ροντινέι και η…απολογία: «Δεν ήμουν καλός με τη Ρεάλ – Θα παραμείνουμε δυνατοί»
- Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
- Τζέκο: «Πείτε μας μ…κες αλλά μην μας αποδοκιμάζετε»
- Μπενίτεθ: «Αυτές οι νίκες δείχνουν χαρακτήρα στον Παναθηναϊκό»
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις