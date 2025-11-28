Τζέκο: «Πείτε μας μ…κες αλλά μην μας αποδοκιμάζετε»

Η Φιορεντίνα ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 0-1 στην έδρα της, και γνώρισε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον Έντιν Τζέκο.

Ο Βόσνιος επιθετικός μίλησε μετά το παιχνίδι για τη συμπεριφορά του κόσμου της ομάδας, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να τους αποδοκιμάζουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά να τους στηρίζουν, ενώ αν θέλουν να εκφράσουν τα παράπονά τους, να το κάνουν μετά την αναμέτρηση.

Η δήλωση του Τζέκο

«Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ…ες κι ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά, στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».