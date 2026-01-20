Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

Με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, επικοινώνησε ο Αλέξης Χαρίτσης, εκφράζοντας την ανησυχία του και ζητώντας ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βορειοανατολική Συρία, όπου οι Κούρδοι κινδυνεύουν με εθνοκάθαρση, όπως τόνισε.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε, σε ανάρτησή του, ότι «παρά τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός, οι στρατιωτικές δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον των κουρδικών περιοχών, ενώ τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον άμεσο κίνδυνο μαζικών σφαγών και εγκλημάτων πολέμου σε βάρος αιχμαλώτων».

«Ταυτόχρονα, διεθνή μέσα μιλούν για δεκάδες μαχητές του ISIS που δραπέτευσαν από φυλακές κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του συριακού καθεστώτος και των κουρδικών δυνάμεων, με συνέπεια ο κίνδυνος ανασυγκρότησης του Ισλαμικού Κράτους να επανέρχεται συνεχώς», προσέθεσε.

Ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η στάση των ΗΠΑ, με τις προσχηματικές δηλώσεις περί ‘σεβασμού των δικαιωμάτων των Κούρδων’ σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Αλ-Σάρα και Τραμπ, αποτελεί μνημείο υποκρισίας. Το ίδιο και η στήριξη της Ευρώπης στον Αλ – Σάρα και μια κυβέρνηση που βαρύνεται με σφαγές Αλαουιτών και Δρούζων».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Ροζάβα να γίνει η νέα Γάζα»

«Οι Κούρδοι και οι Κούρδισσες της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS στην περιοχή, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η Ροζάβα που αποτέλεσε νησίδα δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει με αφανισμό».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανέφερε πως «η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει τους Κούρδους της Συρίας και να παρέμβει άμεσα για να αποφευχθεί η σφαγή στη Ροζάβα».

Ο ίδιος επεσήμανε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών ότι «η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει καθήκον να κινητοποιηθεί για την προστασία του κουρδικού πληθυσμού και να τοποθετηθεί επίσημα και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Καλώ, όμως, και κάθε αριστερή και προοδευτική δύναμη να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη διεθνή κινητοποίηση. Όταν ένας λαός απειλείται με αφανισμό, η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης, καταλήγοντας πως «οφείλουμε να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Ροζάβα να γίνει η νέα Γάζα».