ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις επιθέσεις της κυβέρνησης της Συρίας κατά των Κούρδων σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογραμμίζοντας πως «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί, ούτε να σιωπά, ούτε να παραμένει αμέτοχη απέναντι στο ενδεχόμενο μιας γενοκτονίας των Κούρδων της Συρίας, οι οποίοι αγωνίστηκαν εναντίον του ISIS και της τζιχαντιστικής βαρβαρότητας, και τώρα έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους, εξαιτίας των γεωπολιτικών παιχνιδιών στην περιοχή, ιδίως από τις ΗΠΑ και την Τουρκία».

«Ο στρατός της Δαμασκού, υπό την ηγεσία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας και πρώην καταζητούμενου τζιχαντιστή, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι», σημειώνει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, «αφού προέβη σε σφαγές και διωγμούς εναντίον χριστιανών, Αλαουιτών και Δρούζων, επιτίθεται στους Κούρδους της Συρίας, παρά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός».

Και προσθέτει πως «αφού οδήγησε σε εκτοπισμό τους Κούρδους του Αφρίν και του Χαλεπίου, αυτές τις μέρες επιτίθεται στην περιοχή του Κομπάνι, απειλώντας με εθνοκάθαρση τους, κατά πλειοψηφία, κουρδικούς πληθυσμούς».

Να υψώσουμε τη φωνή μας «ενάντια στο σκοταδισμό και τη βαρβαρότητα»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει σταθερά το δικαίωμα των Κούρδων της Συρίας για αυτοδιάθεση και πολιτική εκπροσώπηση. Όπως και την εγκαθίδρυση Κράτους Δικαίου με δημοκρατικές διαδικασίες, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και θρησκευτικών κοινοτήτων, σε μια Συρία δημοκρατική, πολυπολιτισμική και ομοσπονδιακή, όπου όλοι οι λαοί της θα έχουν ίσα δικαιώματα», τονίζει.

Καλεί «τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως την ΕΕ, να παρέμβουν άμεσα, και με την επιβολή κυρώσεων, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νέας ανθρωπιστικής καταστροφής στη μαρτυρική Συρία, εις βάρος των Κούρδων και των υπόλοιπων μειονοτήτων».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που κομπάζει ότι η χώρα μας είναι αυτή την περίοδο, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ο οποίος είχε συναντηθεί με τον αλ Τζολάνι τον περασμένο Σεπτέμβριο, οφείλει να πάρει θέση και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και του διεθνούς Δικαίου, κι όχι να συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα».

«Είναι καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη να υψώσει τη φωνή του ενάντια στο σκοταδισμό και τη βαρβαρότητα», επισημαίνει καταληκτικά.