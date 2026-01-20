Η Σκιάθος εγκαινιάζει το μεγαλύτερο αθλητικό έργο που έχει γίνει ποτέ στο νησί

Το νέο έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου, με την κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) και την αντικατάσταση του χλοοτάπητα του γηπέδου, αλλάζει ριζικά το τοπίο του αθλητισμού στο νησί.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα επίσημα «εγκαίνια» από τα ίδια τα παιδιά του νησιού, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας σε ανάρτηση του.

Στην εκδήλωση που θα οργανωθεί τις επόμενες ημέρες, μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ημέρα στίβου, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους και του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου, προσθέτει μεταξύ άλλων η ίδια ανάρτηση. Η ημερίδα αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που θα προσφέρει το νέο αναβαθμισμένο στάδιο, ένα έργο που προσφέρει πολύ περισσότερα από μια απλή αθλητική εγκατάσταση.

Μεγάλο το έργο και οι προοπτικές του

Η ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου», προϋπολογισμού 440.000€, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο νησί, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημάρχου. Η σημαντική αυτή αναβάθμιση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου στίβου 6 διαδρομών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (I.A.A.F.) και την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου, προσφέροντας στους πολίτες ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές.

Πρόκειται για ένα έργο που αγκαλιάζει την ανάγκη για ποιοτική αθλητική δραστηριότητα και στον ελλαδικό χώρο των νησιών, που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών. Η αναβάθμιση των αθλητικών χώρων της Σκιάθου, όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δημάρχου, εντάσσεται στο συνολικό έργο «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου», το οποίο χρηματοδοτείται με 742.915€, και στοχεύει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον άθλησης για όλες τις ηλικίες.

Η σημασία των σύγχρονων αθλητικών υποδομών για την περιφέρεια

Αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά σημαντική για την Σκιάθο και για όλη τη νησιωτική Ελλάδα. Για τους περιφερειακούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, η ύπαρξη σύγχρονων αθλητικών υποδομών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Επιπλέον, ενισχύει τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να διοργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, κάτι που δεν περιορίζεται μόνο στις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά συμβάλλει στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα όλο τον χρόνο, με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

«Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε αναπτυξιακό εργαλείο με στόχο να προσφέρουμε στους δημότες μας σύγχρονα και ασφαλή αθλητικά κέντρα», δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των υποδομών του νησιού.

Πηγή φωτογραφίας από ανάρτηση Δημάρχου προ ολοκλήρωσης του έργου: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10240410214570144&set=pcb.10240410237610720