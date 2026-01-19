Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και στην κατοχή του βρέθηκαν χρηματικό ποσό κι ένα γυναικείο κόσμημα
Δεκατέσσερα σταθμευμένα οχήματα φέρεται να διέρρηξε, χθες τα ξημερώματα, 38χρονος, στην περιοχή του Καυτανζογλείου Σταδίου της Θεσσαλονίκης.
Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και στην κατοχή του βρέθηκαν χρηματικό ποσό κι ένα γυναικείο κόσμημα.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία, ανάμεσα στα οχήματα που κατηγορείται ότι διέρρηξε, σπάζοντας τα τζάμια τους, είναι Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και λεωφορεία.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 38χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
