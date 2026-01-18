newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Μπορεί στις ΗΠΑ πολλοί να επαίρονται για το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά το αυτό έχει το τίμημα χιλιάδες ένστολοι να έχουν εκτεθεί σε τοξικά στη διάρκεια της θητείας τους. Το πρόβλημα, όμως, είναι πως γνωρίζουν πότε ξεκίνησε η μόλυνση, καθώς η χώρα είναι γεμάτη από αναρίθμητες τοξικές βάσεις.

Αυτό το αποτύπωμα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές συνέπειες που δεν τελειώνουν όταν μια βάση κλείνει ή όταν ένα στέλεχος αποστρατεύεται. Η αγνόηση αυτών των συνεπειών μεταφέρει το μακροπρόθεσμο κόστος στους βετεράνους και τις οικογένειές τους, ενώ υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους.

Παρότι ο νόμος PACT Act διεύρυνε τα επιδόματα και την τεκμαρτή κάλυψη για ορισμένους βετεράνους με τοξική έκθεση, πολλές υποθέσεις που αφορούν μόλυνση βάσεων εξακολουθούν να μην εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Όπως αναφέρει η απόστρατη και δημοσιογράφος Μισάλ Χάρισον στο Responsible Statecraft «Βετεράνοι που υπηρέτησαν πριν από δεκαετίες, που μετακινήθηκαν σε πολλές εγκαταστάσεις ή που ανέπτυξαν παθήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη επίσημα αναγνωριστεί, εξακολουθούν να πρέπει να αποδείξουν πού υπηρέτησαν και πώς αυτές οι εκθέσεις σχετίζονται με τη σημερινή τους υγεία». Έτσι, η Χάρισον η ίδια σημειώνει πως «χωρίς προσβάσιμη τεκμηρίωση, αυτό το βάρος μπορεί να φαντάζει ανυπέρβλητο».

Για να βρούν στοιχεία που να δικαιολογούν την πρόσβασή τους σε κρατικά επιδόματα, οι βετεράνοι βασίζονται σε δημόσια περιβαλλοντικά δεδομένα, όπως πχ αποτελέσματα ελέγχων νερού σε επίπεδο πολιτειών.

«Ωστόσο, για τους περισσότερους βετεράνους» σημειώνει η Χάρισον, «οι πληροφορίες παραμένουν διάσπαρτες σε διαφορετικούς φορείς, θαμμένες σε τεχνικά έγγραφα και δύσκολες στην ερμηνεία χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις» κάτι που συνθέτει μια εικόνα κατακερματισμού που εμποδίζει τη λογοδοσία, όπως λέει.

Τέρμα στη γραφειοκρατία

Τα καλά νέα είναι ότι πλέον δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ από την Hill & Ponton, Χάρτης Τοξικής Έκθεσης Στρατιωτικών Βάσεων, που συγκεντρώνει δημόσια διαθέσιμα περιβαλλοντικά δεδομένα που συνδέονται με εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, και τα τοποθετεί σε μία ενιαία πλατφόρμα αναζήτησης.

Οι βετεράνοι μπορούν να αναζητήσουν βάσεις με βάση το όνομα ή την πολιτεία και να δουν αν έχει καταγραφεί τεκμηριωμένη ρύπανση σε τοποθεσίες όπου υπηρέτησαν.

Ο χάρτης αντλεί πληροφορίες από υπάρχουσες δημόσιες πηγές, όπως ιστορικά απορρύπανσης βάσεων, αναφορές ανίχνευσης PFAS, δεδομένα παρακολούθησης υπόγειων υδάτων και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Δεν κάνει εικασίες ούτε δημιουργεί νέα πορίσματα. Αντίθετα, οργανώνει όσα είναι ήδη γνωστά και τα καθιστά προσβάσιμα σε όσους έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον να τα κατανοήσουν.

Διαφάνεια

«Αυτό που προσφέρουν αυτοί οι χάρτες δεν είναι διάγνωση ούτε νομικό συμπέρασμα. Προσφέρουν διαφάνεια. Για πολλούς βετεράνους, η διαφάνεια είναι αυτό που έλειπε για χρόνια» λέει η Χάρισον.

«Η περιβαλλοντική έκθεση σε στρατιωτικές βάσεις αντιμετωπίστηκε συχνά ως διοικητικό πρόβλημα και όχι ως αποτυχία πολιτικής. Μολυσμένα συστήματα ύδρευσης, βιομηχανικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνταν σε εργασίες συντήρησης, διαρροές καυσίμων και πρακτικές ανοιχτής καύσης συχνά θεωρούνταν φυσιολογικό μέρος της στρατιωτικής ζωής. Η εποπτεία υστερούσε. Η παρακολούθηση ήταν ασυνεπής. Τα αρχεία ήταν ελλιπή. Όταν η μόλυνση αποκαλυπτόταν αργότερα, η ευθύνη διαχεόταν σε διαφορετικούς φορείς και δεκαετίες».

Οι συνέπειες αυτής της προσέγγισης δεν εξαφανίστηκαν όταν τα στελέχη αποχώρησαν από τον στρατό.

Η χαρτογράφηση της τοξικής έκθεσης είναι ένα μετριοπαθές, αλλά ουσιαστικό βήμα. Αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική βλάβη αφήνει ίχνη, ακόμη και όταν η αναγνώριση καθυστερεί. Δίνει στους βετεράνους έναν τρόπο να δουν αν οι τόποι όπου υπηρέτησαν έχουν τεκμηριωμένα ιστορικά μόλυνσης και να θέσουν τεκμηριωμένα ερωτήματα για την υγεία τους.

Stream
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
