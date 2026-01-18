newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
Πάτρα: Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στρέφονται πλέον στη Γερμανία
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 16:03

Πάτρα: Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στρέφονται πλέον στη Γερμανία

Από την ηλικία των 14 ετών φαίνεται ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει την οικογένειά της η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα - Καλά οργανωμένο σχέδιο βλέπουν οι Αρχές

Σύνταξη
Συνεχίζεται για δέκατη μέρα το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία παραμένει άφαντη. Οι αστυνομικές έρευνες προσανατολίζονται πλέον στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία.

Η μεγάλη ομοιότητα μητέρας και κόρης θα μπορούσε να διευκολύνει την 16χρονη προκειμένου να περάσει ενδεχόμενο έλεγχο

Όλα συνηγορούν στο ότι η ανήλικη βίωνε δύσκολες καταστάσεις στο σπίτι της, από τις οποίες αποφάσισε να δραπετεύσει. Όμως η απόφασή της δεν ήταν βεβιασμένη καθώς ήδη από την ηλικία των 14 ετών οργάνωνε την απόδρασή της.

Η Αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει κάποιο ίχνος της στην Ελλάδα, ενώ οι μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν καταστάσεις επιβεβαιώνουν ότι η ιστορία ξεκινάει δύο χρόνια πίσω.

Τότε η Λόρα αποφάσισε να πουλάει πράγματα που έφτιαχνε ή κατείχε ήδη για να μπορέσει να εξασφαλίσει όσο γινόταν περισσότερα χρήματα όταν θα έφτανε η κατάλληλη στιγμή, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega.

Το δεύτερο στοιχείο που φαίνεται να ισχυροποιείται είναι η 16χρονη να έφυγε με πλαστά έγγραφα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της μητέρας της, με την οποία έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα. Εξ άλλου, όπως η ίδια η μητέρα κατέθεσε στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της.

Αυτή η ομοιότητα μητέρας και κόρης εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι θα μπορούσε να διευκολύνει την 16χρονη προκειμένου να περάσει ενδεχόμενο έλεγχο.

Τι οδήγησε τη Λόρα στη φυγή

Από έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι από τον πατέρα είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης στη Γερμανία για μερικές ημέρες. Ο ίδιος εξέφρασε στην κατάθεσή του φόβους μήπως συμβεί το ίδιο και στην Ελλάδα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει ‘αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε», λέει φίλη της ανήλικης.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Η μητέρα της μάλιστα, όταν είχε κληθεί στο σχολείο για προβλήματα προσαρμογής της 16χρονης, εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον προβληματισμό της λέγοντας ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει κι επίσημα τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
