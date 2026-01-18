Ένας έφηβος τραυματίστηκε σήμερα Κυριακή από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Το αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο καρχαρίας δάγκωσε το 13χρονο αγόρι, με τα «τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος σε μέγεθος καρχαρίας», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοιχτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ, στο ανατολικό Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία.

Συστάσεις από τους αστυνομικούς μετά την επίθεση καρχαρία

Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στα αγόρια για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέλθουν στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισε η αστυνομία.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοιχτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.