Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Αυστραλία: Τα τελευταία λόγια του 57χρονου ομογενή πριν τον σκοτώσει καρχαρίας
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:52

Αυστραλία: Τα τελευταία λόγια του 57χρονου ομογενή πριν τον σκοτώσει καρχαρίας

Ο 57χρονος Mercury Psillakis είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία.

Σύνταξη
Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Spotlight

«Μην με δαγκώνεις». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 57χρονου ομογενή Mercury Psillakis, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν τεράστιο καρχαρία το πρωί του Σαββάτου, στο Σίδνει της Αυστραλίας.

Ο 57χρονος είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία. Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, όπως αναφέρει το sbs.com.au.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις»»

Το τραυματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef, περίπου 100 μέτρα βόρεια του surf club, με τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να φτάνουν λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Τον 57χρονο και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why. Μάλιστα, τον χαρακτήριζαν ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο.

«Μην με δαγκώνεις»

Μιλώντας στο Sky News Australia, ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Mark Morgenthal, είπε ότι είδε την επίθεση και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις» και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal.

Το θύμα ήταν πατέρας και έμπειρος σέρφερ

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, John Duncan, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το θύμα ήταν 57 ετών, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια τρομερή τραγωδία».

«Από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν έμπειρος σέρφερ. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ένας μεγάλος καρχαρίας, του επιτέθηκε. Ως αποτέλεσμα, έχασε άκρα του σώματός του. Οι φίλοι του κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή και λίγο αργότερα το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα κύματα, ενώ δύο άλλα άτομα μπήκαν στη θάλασσα και τον ανέσυραν».

Ο κ. Duncan πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί «γνωρίζουν ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη… και αύριο, που είναι η Ημέρα του Πατέρα (σ.σ. στην Αυστραλία), είναι μια ιδιαίτερα τραγική μέρα».

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο τμήματα της σανίδας σέρφινγκ ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν για εξέταση από ειδικούς. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε  ότι η σανίδα σέρφινγκ του 57χρονου είχε σπάσει στη μέση.

Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Northern Beaches έχουν κλείσει την παραλία και θα συνεργαστούν με ειδικούς για να προσδιορίσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον 57χρονο.

Η τελευταία φορά που ένα άτομο στο Σίδνεϊ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 – η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην πόλη από το 1963.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν
Eurobasket 2025 06.09.25

Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν

Η Σουηδία το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η Τουρκία ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε, νίκησε με 85-79 και πέρασε στους «8» του Eurobasket 2025 – Με Πολωνία ή Βοσνία στα προημιτελικά η ομάδα του Αταμάν

Σύνταξη
Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας μόλις 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Παρί που θεωρεί πως ο παίκτης ρισκάρισε αδικαιολόγητα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός

«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η αμαρτωλή ιστορία των ειδικών δυνάμεων που σκότωσαν πολίτες στη Β. Κορέα σε μια αποτυχημένη αποστολή
Ομάδα καταδρομέων 06.09.25

Η αμαρτωλή ιστορία της αμερικανικής SEAL μετά την αποκάλυψη για το φιάσκο στη Β. Κορέα και τη δολοφονία αθώων πολιτών

Η αποκάλυψη των New York Times για την αποτυχημένη αποστολή της ειδικής ομάδας καταδρομέων των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα το 2019 στην πρώτη θητεία Τραμπ υπενθυμίζει την ιστορία της SEAL

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
Ελπίδες μεταλλίου 06.09.25

H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
