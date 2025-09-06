«Μην με δαγκώνεις». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 57χρονου ομογενή Mercury Psillakis, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν τεράστιο καρχαρία το πρωί του Σαββάτου, στο Σίδνει της Αυστραλίας.

Ο 57χρονος είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία. Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, όπως αναφέρει το sbs.com.au.

Το τραυματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef, περίπου 100 μέτρα βόρεια του surf club, με τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να φτάνουν λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Τον 57χρονο και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why. Μάλιστα, τον χαρακτήριζαν ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο.

Μιλώντας στο Sky News Australia, ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Mark Morgenthal, είπε ότι είδε την επίθεση και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις» και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal.

Το θύμα ήταν πατέρας και έμπειρος σέρφερ

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, John Duncan, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το θύμα ήταν 57 ετών, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια τρομερή τραγωδία».

«Από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν έμπειρος σέρφερ. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ένας μεγάλος καρχαρίας, του επιτέθηκε. Ως αποτέλεσμα, έχασε άκρα του σώματός του. Οι φίλοι του κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή και λίγο αργότερα το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα κύματα, ενώ δύο άλλα άτομα μπήκαν στη θάλασσα και τον ανέσυραν».

Ο κ. Duncan πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί «γνωρίζουν ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη… και αύριο, που είναι η Ημέρα του Πατέρα (σ.σ. στην Αυστραλία), είναι μια ιδιαίτερα τραγική μέρα».

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο τμήματα της σανίδας σέρφινγκ ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν για εξέταση από ειδικούς. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι η σανίδα σέρφινγκ του 57χρονου είχε σπάσει στη μέση.

Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Northern Beaches έχουν κλείσει την παραλία και θα συνεργαστούν με ειδικούς για να προσδιορίσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον 57χρονο.

Η τελευταία φορά που ένα άτομο στο Σίδνεϊ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 – η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην πόλη από το 1963.