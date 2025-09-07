Η είδηση του τραγικού θανάτου του 57χρονου ομογενή Μέρκιουρι Ψιλλάκης (Mercury Psilakis), από επίθεση καρχαρία το Σάββατο το πρωί έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία.

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκη ήταν ο ένας από τους δύο δίδυμους αδελφούς που «σχεδόν όλοι» γνώριζαν στο Dee Why, ένας ζεστός και φιλόξενος άνθρωπος που βρισκόταν πάντα στην παραλία.

Ο Μέρκιουρι και ο δίδυμος αδελφός του Μάικ ήταν μια σταθερά στην σκηνή του σέρφινγκ της περιοχής και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, αφού οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962. «Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκη», είπε ένας ντόπιος. «Ζούσαν πάντα εδώ και είναι πραγματικά σημαντικό μέρος της κοινότητας. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους».

Το τραγικό θύμα είχε βρεθεί όπως σχεδόν κάθε ημέρα στη θάλασσα για σερφ που ήταν η αγαπημένη του δραστηριότητα μαζί με φίλους του.

Μισή ώρα μετά και μόλις 100 μέτρα από την ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ ο καρχαρίας του επιτέθηκε με αγριότητα. Τα τραύματα ήταν συντριπτικά, οι φίλοι του που τον ανέσυραν στην ακτή διαπίστωσαν πως ο καρχαρίας είχε διαμελίσει τα κάτω άκρα του θύματος.

Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα, η ακατάσχετη αιμορραγία οδήγησε στον θάνατο επιτόπου.

Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του

Ο 51χρονος Toby Martin, φίλος της οικογένειας και κάτοικος στο προάστιο του Dee Why όπου ζούσε το θύμα με τη σύντροφό του και την ανήλικη κόρη τους, μίλησε με τους σέρφερ που ήταν έξω εκείνη την ημέρα, καθώς και με έναν ναυαγοσώστη που βοήθησε στις πρώτες βοήθειες και μετέφερε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC τα όσα δραματικά του περιέγραψαν για τις τελευταίες στιγμές του άτυχου ομογενή:

«Πραγματικά δραματικό και ιδιαίτερα σοκαριστικό και για τους σέρφερ που ήταν στο νερό. Ο Merc εντόπισε νωρίς τον καρχαρία και ενημέρωσε τους άλλους σέρφερ που ήταν στο νερό να ενωθούν και να προσπαθήσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή. Εκείνη τη στιγμή κι ενώ κολυμπούσε, ο καρχαρίας επιτέθηκε πίσω από την πλάτη του Mercury και του έκοψε τα πόδια».

«Δεν υπήρχε αυτοσυντήρηση — μόνο η ασφάλεια των άλλων ήταν σημαντική για αυτόν», είπε για τον 57χρονο ο Toby Martin.

Ειδικοί βιολόγοι καρχαριών αξιολόγησαν φωτογραφίες της σανίδας σέρφ -που διαλύθηκε από δαγκωματιές του καρχαρία- του θύματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πιθανότατα για έναν λευκό καρχαρία μήκους περίπου 3,4-3,6 μέτρων», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Πρωτογενών Βιομηχανιών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η αναζήτηση του καρχαρία συνεχίζεται, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες από τις Αρχές για να κρατηθούν με περισσότερη ασφάλεια οι καρχαρίες μακριά από τις ακτές.