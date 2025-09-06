Αυστραλία: Σοκαριστικό βίντεο – Η στιγμή της επίθεσης του καρχαρία στον 57χρονο
Ο 57χρονος είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία - «Μην με δαγκώνεις», τα τελευταία του λόγια
Σοκ έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ, ο θάνατος του 57χρονου ομογενή Ερμή (Μέρκουρι) Ψυλλάκη (Mercury Psillakis), ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία, ενώ έκανε σερφ.
Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef, παραμονή της «Γιορτής του Πατέρα» στην Αυστραλία. Ο ομογενής σέρφερ, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, βρισκόταν στη θάλασσα με φίλους του, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση. Σύμφωνα με το Sky News Australia, υπέστη σοβαρά τραύματα που δυστυχώς αποδείχθηκαν μοιραία.
Στην ακτή εκτιλήχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν η οικογένεια του θύματος έφτασε στο σημείο. Ο δίδυμος αδελφός του κατέρρευσε στην άμμο και η μητέρα του χρειαζόταν υποστήριξη για να παραμείνει όρθια.
Ο 57χρονος ήταν γνωστός στην κοινότητα και με τον αδελφό του Μάικ διατηρούσε κατάστημα κατασκευής σανίδων του σερφ, Psillakis Surfboards.
Βίντεο-σοκ από την στιγμή της επίθεσης
Βίντεο από το σημείο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης στον 57χρονο. Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο καρχαρίας του είχε προκαλέσει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό αίμα.
It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o
— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Sky News ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ», εκτιμώντας ότι το μήκος του έφτανε περίπου τα έξι μέτρα. «Υπήρχε ένας άνδρας στο νερό που φώναζε »Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις» και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.
Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν χαρακτήρισε το περιστατικό «τεράστια τραγωδία», σημειώνοντας ότι τέτοιες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. «Με την Ημέρα του Πατέρα να πλησιάζει, η απώλεια είναι ακόμη πιο οδυνηρή», δήλωσε.
Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο τμήματα της σανίδας σέρφινγκ ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν για εξέταση από ειδικούς. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι η σανίδα σέρφινγκ του 57χρονου είχε σπάσει στη μέση.
Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Northern Beaches έχουν κλείσει την παραλία και θα συνεργαστούν με ειδικούς για να προσδιορίσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον 57χρονο.
Η τελευταία φορά που ένα άτομο στο Σίδνεϊ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 – η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην πόλη από το 1963.
