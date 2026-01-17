Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Τρεις Βρετανοί ακτιβιστές που φυλακίστηκαν για φερόμενη συμμετοχή στην απαγορευμένη ως «τρομοκρατική» ομάδα Palestine Action τερμάτισαν την απεργία πείνας που διήρκεσε μήνες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, αφού η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε σύμβαση ύψους 2 δισεκατομμυρίων λιρών προς την θυγατρική της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής όπλων του Ισραήλ, Elbit Systems.

Η οργάνωση Prisoners for Palestine -P4P, που εκπροσωπεί τους απεργούς πείνας, ανακοίνωσε ότι οι Χαμράν Άχμεντ, Χέμπα Μουραΐσι (είχε σπασμούς και δύσπνοια αλλά δεν σταμάτησε) και Λιούι Τσιαραμέλο θα αρχίσουν και πάλι να τρώνε. Η Μουραΐσι κράτησε την απεργία πείνας για 73 ημέρες, ο Άχμεντ αρνήθηκε την πρόσληψη τροφής για 66 ημέρες και ο Τσιαραμέλο, που πάσχει από διαβήτη τύπου 1, δεν έτρωγε κάθε δεύτερη μέρα για 44 ημέρες.

«Είναι σίγουρα μια στιγμή για γιορτή», δήλωσε ο Τσιαραμέλο την Πέμπτη. «Μια στιγμή για να χαρούμε και να αγκαλιάσουμε τη χαρά μας ως επανάσταση και ως απελευθέρωση». Η εκπρόσωπος της P4P, Φρανσέσκα Ναντίν, δήλωσε στο New Arab ότι η απεργία πείνας «θα μείνει στην ιστορία ως ένα ορόσημο καθαρού ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος».

«Η απαγόρευση μιας ομάδας και η φυλάκιση των συντρόφων μας έχει αποβεί σε βάρος του βρετανικού κράτους, η ευθεία δράση (direct action) είναι ζωντανή και ο λαός θα διώξει την Elbit από τη Βρετανία για πάντα», πρόσθεσε η P4P. «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Παρόλο που οι άνθρωποι που μόλις ολοκλήρωσαν την απεργία πείνας θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να αναρρώσουν, είναι επίσης πολύ κινητοποιημένοι και θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα».

Περισσότεροι σταμάτησαν την απεργία πείνας μετά την μη ανάθεση του συμβολαίου στην θυγατρική της Elbit

Η P4P ανέφερε ότι και άλλα τέσσερα μέλη της «Filton 24» που πραγματοποιούσαν απεργία πείνας δέχτηκαν επίσης τροφή μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι δεν θα αναθέσει σύμβαση στρατιωτικής εκπαίδευσης στη βρετανική θυγατρική της Elbit Systems. Ο Ουμέρ Χαλίντ συνεχίζει την δεύτερη απεργία πείνας μετά την επανέναρξή της στις 10 Ιανουαρίου.

Η απεργία έληξε καθώς η υγεία των Άχμεντ, Μουραΐσι και Τσιαραμέλο επιδεινώθηκε, με την Μουραΐσι να λέει σε μια φίλη της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «πεθαίνει».

Είκοσι τέσσερις ακτιβιστές της Palestine Action κατηγορούνται για διάρρηξη στις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης της Elbit Systems στο Filton το 2024. Μέλη της ομάδας πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες με ενέργειες συμβολικού βανδαλισμού με κόκκινη μπογιά εναντίον άλλων βρετανικών εργοστασίων όπλων που εξάγουν όπλα στο Ισραήλ, εν μέσω της γενοκτονίας στη Γάζα.

Η P4P χαιρέτισε την ακύρωση της σύμβασης ως «μια ηχηρή νίκη για τους απεργούς πείνας, οι οποίοι αντιστάθηκαν με τα φυλακισμένα σώματά τους για να ρίξουν φως στο ρόλο της Elbit Systems, του μεγαλύτερου κατασκευαστή όπλων του Ισραήλ, στην αποικιοποίηση και την κατοχή της Παλαιστίνης».

Η Palestine Action ως «τρομοκρατική οργάνωση»

Οι Βρετανοί νομοθέτες ψήφισαν πέρυσι την ένταξη της Palestine Action στην λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά από βίντεο που έδειχνε φερόμενα ως μέλη της βάφουν με κόκκινη μπογιά, που συμβόλιζε το αίμα των Παλαιστινίων, αεροσκάφη σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Οξφόρντσαϊρ.

Τέσσερις από τους προφυλακισμένους κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με μια υποτιθέμενη διάρρηξη σε εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Φίλτον του Γκλόστερσαϊρ.

Μέλη της οργάνωσης φέρονται επίσης να προκάλεσαν ζημιές στο γήπεδο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Λόγω της ένταξης στην λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, η μη βίαιη οργάνωση βρίσκεται στη Βρετανία στην ίδια νομική θέση με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Η συμμετοχή ή η υποστήριξη της Palestine Action τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών.

Κατά την διάρκεια των διαμαρτυριών εκατοντάδες ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και νέοι συνελήφθησαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση, μόλις κρατούσαν στα χέρια τους το χαρτόνι υποστήριξης προς την οργάνωση. Από την απαγόρευση της Palestine Action, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί για υποστήριξη της οργάνωσης, συχνά απλώς και μόνο επειδή κρατούσαν πλακάτ ή χαρτόνια που έγραφαν «υποστηρίζω την Palestine Action».