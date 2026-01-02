Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Η αστυνομία ερευνά μια διάρρηξη με στόχο το σαμποτάζ σε ένα εργοστάσιο στο Ιστ Λόθιαν, λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της Πρωτοχρονιάς. Η Bruntons Aero Products, στην βιομηχανική περιοχή Ίνβερεσκ στο Μάσελμπεργκ, έγινε στόχος μιας ομάδας ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης.

Μόλις μπήκαν στο εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει εξαρτήματα για την αεροδιαστημική βιομηχανία, η ομάδα αποσυναρμολόγησε μηχανήματα, υπολογιστές και διακομιστές χρησιμοποιώντας σφυριά, μπογιά και τους πυροσβεστήρες του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία προμηθεύει την αεροδιαστημική εταιρεία Leonardo, η οποία έχει εγκαταστάσεις στο Εδιμβούργο που έχουν επανειλημμένα γίνει στόχος διαδηλωτών.

Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν άτομα ντυμένα στα μαύρα, με καλυμμένα πρόσωπα και κεφάλια, να γράφουν συνθήματα με σπρέι και να χτυπούν με ένα μεγάλο σφυρί ένα ντουλάπι διακομιστών.

Το σαμποτάζ ως δράση αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων και των απεργών πείνας της Palestine Action

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 12:35 π.μ. και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια αυτή δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο προέβη σε αυτή ήταν, όπως ισχυρίζονται, η παραγωγή εξαρτημάτων από την Leonardo που χρησιμοποιούνται από τα ισραηλινά αεροσκάφη F-35 στη Γάζα.

Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση το έχει ονομάσει ως ευθεία δράση εναντίον της γενοκτονίας. Όπως ανέφεραν, η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους που αντιμετωπίζουν γενοκτονία και προς τους απεργούς πείνας, με στόχο να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού που καθιστούν δυνατή τη γενοκτονία από το Ισραήλ και να καταστήσει υπεύθυνους τους συνεργούς κατασκευαστές όπλων.

Ισχυρίστηκαν ότι μόνο η «ευθεία δράση» είχε αντίκτυπο σε σύγκριση με τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και δεσμεύτηκαν να «εντείνουν τις δραστηριότητές τους» το 2026.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Περίπου στις 12:35 π.μ. της Πέμπτης, 1 Ιανουαρίου 2026, οι αστυνομικοί έλαβαν αναφορά για διάρρηξη και ζημιές σε ένα κτίριο στην οδό Έσκμιλς, στο Μάσελμπεργκ.