16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
Στην τελική ευθεία το κόμμα Καρυστιανού, τον Φεβρουάριο οι ανακοινώσεις, προανήγγειλε η Μαρία Γρατσία
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026 | 16:10

Στην τελική ευθεία το κόμμα Καρυστιανού, τον Φεβρουάριο οι ανακοινώσεις, προανήγγειλε η Μαρία Γρατσία

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, τοποθετήθηκε για το επερχόμενο κόμμα, τονίζοντας πως «δεν θα έχει κομματικό χρώμα». Τι απάντησε για τις βολές που δέχεται για τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου των Τεμπών η πρώην πρόεδρος του.

Εντός Φεβρουαρίου θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, όπως προανήγγειλε η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία.

Ειδικότερα, η κ. Γρατσία τόνισε, μιλώντας στο MEGA, πως μέσα στον Φεβρουάριο θα υπάρξει η ανακοίνωση των θέσεων του κόμματος, «προκειμένου ο καθένας να ασκήσει την κριτική του και να διαπιστώσει εάν τον εκφράζει ή όχι».

Όσο για την ιδεολογία που θα πρεσβεύει το κόμμα Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία τόνισε ότι δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό «χρώμα» με την παραδοσιακή έννοια, αλλά θα εστιάζει «στην εξυπηρέτηση του κοινού και δημόσιου συμφέροντος, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αποκατάσταση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες».

Όπως είπε, «την κ. Καρυστιανού την ενδιαφέρουν οι πολίτες και η χώρα. Και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί και καταλαμβάνουν όλους τους τομείς, υγεία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, μπορεί να έχουν διαφορετικές κομματικές προσεγγίσεις θεωρητικά, όμως έχουν ένα κοινό, ένα κοινό το οποίο τους ενώνει όλους. Τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας και της χώρας μας και το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανελέητο διασυρμό της Μαρίας Καρυστιανού και τόνισε πως γι’ αυτό τον λόγο η ίδια είχε ζητήσει την απόλυτη διαφάνεια ως προς τα οικονομικά στοιχεία από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

«Απόρησα ακούγοντας τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, διότι κατάλαβα ότι δεν έχει αναγνώσει την πολύ διαφωτιστική ανάρτηση-ανακοίνωση της κ. Καρυστιανού, η οποία δεν είναι γενικόλογη και αόριστη, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένα mail τα οποία έχει αποστείλει και με τα οποία η ίδια έχει ζητήσει σε ανύποπτο χρονικό διάστημα τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων».

Σύμφωνα με την ίδια, «υπάρχουν πάρα πολλές δόλιες και κακόβουλες αναρτήσεις που έλεγαν ότι ουσιαστικά η κ. Καρυστιανού, έχει πάρει ο Σύλλογος τα έσοδα από τη συγκεκριμένη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, πλην όμως δεν έχει δημοσιεύσει πού διοχετεύτηκαν αυτά. Άρα, υφίστατο η κ. Καρυστιανού έναν διασυρμό και γι’ αυτό, επειδή ήθελε πάντα να είναι όλα διαφανή, το ζητούσε επίμονα από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Όπως δήλωσε η κυρία Γρατσία, δεν υπήρξε ομοφωνία σε όλες τις δράσεις που ήθελε η κ. Καρυστιανού να αναπτύξει με τα άλλα μέλη του συλλόγου. «Η πρόθεση της κ. Καρυστιανού είναι η συσπείρωση των συγγενών των θυμάτων, γιατί οι στόχοι είναι κοινοί», είπε.

«Την Καρυστιανού την ενδιαφέρει η δράση, όχι το ποιος θα ηγηθεί»

Υποστήριξε ότι ως δικηγόρος της κ. Καρυστιανού, δεν έχει κάποιο ρόλο στο κόμμα, ενώ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο της «Νίκης».

«Δεν έχω κάποιο ρόλο στο συγκεκριμένο κόμμα και ούτε έχω λάβει τέτοιου είδους απόφαση. Είμαι δικηγόρος της κ. Καρυστιανού, βοηθάω σε όλα τα νομικά ζητήματα. Νομίζω ότι έχει καταστεί ολοφάνερο, προσπαθώ να περιορίζω τις εμφανίσεις μου και πάντα αυτές αφορούν και εντοπίζουν τα νομικά θέματα, γιατί ουσιαστικά τα νομικά θέματα είναι αυτά τα οποία αναδεικνύουν τα θεσμικά έκτροπα τα οποία ταλανίζουν τη χώρα μας».

Πρόσθεσε πως «σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, πράγματι 23 μέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών εισήλθα στο ψηφοδέλτιο της Νίκης, διότι αυτά τα οποία αναγράφονταν ως αρχές της με εξέφραζαν. «Για όσους με ξέρουν στοιχειωδώς, ξέρουν ότι είμαι μια δικηγόρος, πραγματικά δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Αυτό είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση. Αυτή τη στιγμή έχω εστιάσει στη μεγάλη μου αγάπη, που είναι η νομική επιστήμη».

Τέλος, ανέφερε πως το κόμμα Καρυστιανού «επιθυμεί να δώσει οξυγόνο» στους πολίτες, ενώ τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα του κινήματος είναι η ουσιαστική δουλειά και η διαμόρφωση των θέσεών του.

«Την κ. Καρυστιανού την ενδιαφέρει η δράση, την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, να αλλάξουν τα πράγματα για όλους. Δεν την ενδιαφέρει το ποιος θα ηγηθεί. Σίγουρα είναι ο άνθρωπος που μας έχει εμπνεύσει όλους, δεν χωρεί αμφιβολία επ’ αυτού. Θέλουμε να καταλήξουμε πρώτα στις θέσεις και μετά θα καταλήξουμε στους επιμέρους ρόλους. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Για εμάς η πρώτη προτεραιότητα είναι η δουλειά», είπε.

Όσα είπε η Μαρία Γρατσία στο MEGA:

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 14:35

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μίλησε στη Θεσσαλονίκη και το «Ολύμπιον» λέγοντας πως «το ταξίδι ξανάρχισε...» To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 
Walk for Peace 17.01.26

Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Από τους δρόμους της Ινδίας στην Ουάσιγκτον, το απίστευτο ταξίδι του Αλόκα, του σκύλου που ακολουθεί τους Βουδιτές μοναχούς σε μια επώδυνα επίκαιρη Πορεία για την Ειρήνη, συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Τουρκία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Κόσμος 17.01.26

Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων στη βόρεια Συρία που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)

Με τον Βεζένκοφ να έχει 23 πόντους, από 15 ο Τζόουνς και ο Πίτερς και 13 ο Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (Περάντες 16π) με 104-89. Πλέον εστιάζει στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
