ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Απέναντι στη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και την πίεση που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει προσαρμογές τακτικής χωρίς αλλαγή στρατηγικής, με αιχμή τη διεύρυνση και τη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου.

Πώς θα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό; Τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκονται προ των πυλών και στη Χαριλάου Τρικούπη ζυγίζουν όλα τα δεδομένα. Και μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή σε επίπεδο τακτικής, ωστόσο, δεν θεωρούν ότι θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Στελέχη του κόμματος αναγνωρίζουν ότι de facto η παράταξη θα δεχθεί πολιτική πίεση, εντούτοις, οι απώλειες δεν θα είναι κατά την εκτίμησή τους μακροπρόθεσμα μεγάλες.

Κομματικές πηγές επισήμαναν ότι μπροστά στις νέες συνθήκες, το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να «επενδύσει» σε μία αντιπολίτευση που έχει πολυθεματικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο θα κάνει ορατό, όπως λένε, το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι, το κόμμα θα επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στην πολιτική ρευστότητα που καταγράφεται βάσει δημοσκοπήσεων, έχοντας στην πολιτική του «φαρέτρα» το τρίπτυχο «πρόγραμμα -σχέδιο – πολιτικό προσωπικό». Πάντως, το «μέτωπο» θα παραμείνει καθαρό και θα «κοιτάει» αποκλειστικά προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας.

Διεύρυνση χωρίς face control

Την Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει για δεύτερη φορά η Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες του συνεδρίου τον Μάρτιο.

Σημειωτέον ότι Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα βρεθούν μετά από αρκετό καιρό σε κοινή κομματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για προκριματικές κάλπες ψηφοδελτίων.

Πάντως, το μήνυμα που στέλνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι πως η διεύρυνση του κόμματος θα προχωρήσει, απαντώντας στις διαδικτυακές αντιδράσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από πιθανές επιστροφές στελεχών.

Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, «κατεύθυνση της ηγεσίας είναι ένα κόμμα ανοιχτό, χωρίς face control». Στην πράξη αυτό σημαίνει πως στην ηγεσία του Κινήματος αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα για την επιστροφή στελεχών που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τη Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή, Β’ Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρεί καλές σχέσεις με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια, το αν θα υπάρξουν εξελίξεις θα φανεί.

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το περιεχόμενο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι οι μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι τόσο αντιφατικές ως προς το περιεχόμενό τους που δεν αποκλείεται να έρχεται στην επιφάνεια μία επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τα όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς είναι χαρακτηριστικά: «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι υπάρχουν ερωτήματα στις συγκεκριμένες έρευνες, τα οποία προκαλούν εντύπωση. «Σήμερα στη χώρα πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο.

Νέες περιοδείες και ενίσχυση της εικόνας του κόμματος

Από σήμερα, μπαίνει και επισήμως σε εφαρμογή το σχέδιο της πράσινης «ανάτασης» στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί στο δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, ενώ ήδη έχουν «κλειδώσει» οι επόμενες περιοδείες σε κρίσιμες περιοχές της Αθήνας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν κάποιες «χειρουργικές» κινήσεις, που θα ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα του Κινήματος. Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε η σύνθεση του τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα επωμιστεί να οργανώσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις καμπάνιες του κόμματος, την αναβάθμιση της παρουσίας του Κινήματος στα social media. Παράλληλα, θα υποστηρίζει τη δουλειά του γραφείου τύπου. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τις επόμενες εβδομάδες, ο Κώστας Τσουκαλάς πρόκειται να ξεκινήσει εβδομαδιαία μπρίφινγκ με δημοσιογράφους.