newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026 | 08:28

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Απέναντι στη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και την πίεση που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει προσαρμογές τακτικής χωρίς αλλαγή στρατηγικής, με αιχμή τη διεύρυνση και τη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου.

Πώς θα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό; Τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκονται προ των πυλών και στη Χαριλάου Τρικούπη ζυγίζουν όλα τα δεδομένα. Και μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή σε επίπεδο τακτικής, ωστόσο, δεν θεωρούν ότι θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Στελέχη του κόμματος αναγνωρίζουν ότι de facto η παράταξη θα δεχθεί πολιτική πίεση, εντούτοις, οι απώλειες δεν θα είναι κατά την εκτίμησή τους μακροπρόθεσμα μεγάλες.

Κομματικές πηγές επισήμαναν ότι μπροστά στις νέες συνθήκες, το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να «επενδύσει» σε μία αντιπολίτευση που έχει πολυθεματικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο θα κάνει ορατό, όπως λένε, το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι, το κόμμα θα επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στην πολιτική ρευστότητα που καταγράφεται βάσει δημοσκοπήσεων, έχοντας στην πολιτική του «φαρέτρα» το τρίπτυχο «πρόγραμμα -σχέδιο – πολιτικό προσωπικό». Πάντως, το «μέτωπο» θα παραμείνει καθαρό και θα «κοιτάει» αποκλειστικά προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας.

Διεύρυνση χωρίς face control

Την Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει για δεύτερη φορά η Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες του συνεδρίου τον Μάρτιο.

Σημειωτέον ότι Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα βρεθούν μετά από αρκετό καιρό σε κοινή κομματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για προκριματικές κάλπες ψηφοδελτίων.

Πάντως, το μήνυμα που στέλνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι πως η διεύρυνση του κόμματος θα προχωρήσει, απαντώντας στις διαδικτυακές αντιδράσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από πιθανές επιστροφές στελεχών.

Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, «κατεύθυνση της ηγεσίας είναι ένα κόμμα ανοιχτό, χωρίς face control». Στην πράξη αυτό σημαίνει πως στην ηγεσία του Κινήματος αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα για την επιστροφή στελεχών που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τη Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή, Β’ Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, να διατηρεί καλές σχέσεις με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια, το αν θα υπάρξουν εξελίξεις θα φανεί.

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το περιεχόμενο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι οι μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι τόσο αντιφατικές ως προς το περιεχόμενό τους που δεν αποκλείεται να έρχεται στην επιφάνεια μία επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τα όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς είναι χαρακτηριστικά: «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι υπάρχουν ερωτήματα στις συγκεκριμένες έρευνες, τα οποία προκαλούν εντύπωση. «Σήμερα στη χώρα πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο.

Νέες περιοδείες και ενίσχυση της εικόνας του κόμματος

Από σήμερα, μπαίνει και επισήμως σε εφαρμογή το σχέδιο της πράσινης «ανάτασης» στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί στο δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, ενώ ήδη έχουν «κλειδώσει» οι επόμενες περιοδείες σε κρίσιμες περιοχές της Αθήνας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν κάποιες «χειρουργικές» κινήσεις, που θα ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα του Κινήματος. Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε η σύνθεση του τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα επωμιστεί να οργανώσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις καμπάνιες του κόμματος, την αναβάθμιση της παρουσίας του Κινήματος στα social media. Παράλληλα, θα υποστηρίζει τη δουλειά του γραφείου τύπου. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τις επόμενες εβδομάδες, ο Κώστας Τσουκαλάς πρόκειται να ξεκινήσει εβδομαδιαία μπρίφινγκ με δημοσιογράφους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του Yπουργού Υγείας

Σύνταξη
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη

«Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;

«Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο