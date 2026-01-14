newspaper
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Αραχωβίτη – Τι ξεκαθαρίζει ο ίδιος
Πολιτική Γραμματεία 14 Ιανουαρίου 2026 | 20:29

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Αραχωβίτη – Τι ξεκαθαρίζει ο ίδιος

«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ» επαναλαμβάνει μονότονα η ΝΔ - «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της ΝΔ», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη - «Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες», επιμένει ο Αραχωβίτης

Σύνταξη
Upd:14.01.2026, 20:39
Spotlight

Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημειώνοντας ότι «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως ‘εργαλειοποίηση’ την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών».

Όπως υποστηρίζει η κυρία Σδούκου, «το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη ‘τεχνική λύση’ ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ», για να επαναλάβει το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα πως «με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ».

ΠΑΣΟΚ: ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της ΝΔ, που απογείωσε πατέντες των υπουργών του

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη, «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», για να υπογραμμίσει πως «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κα. Σδούκου, που τις ‘πατέντες’ των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το ‘γαλάζιο’ πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Έχετε αλήθεια κάτι να μας πείτε για το ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη, που έστρωσε το χαλί στους ‘γαλάζιους φραπέδες’;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας πως «ούτε ένα επιχείρημα δεν βρήκατε να βάλετε στην ανακοίνωσή σας για να υπερασπιστείτε τον υπουργό σας;».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει «μνημείο παραπληροφόρησης» τη σημερινή (14/1) ανακοίνωση των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, «προκειμένου να καλύψουν», όπως τόνισε, «τις πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις τους και να αμνηστεύσουν τους δύο υπουργούς τους».

«Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση του κ. Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως ‘αθώο’ τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, για τον οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του», υπογράμμισε η Χαριλάου Τρικούπη

Για να επισημάνει πως «ξέχασε το κυβερνών κόμμα ότι το πράσινο φως για βοσκοτόπια δίχως ζώα που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανήγαγε σε επιστήμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Το περίφημο ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη είχε σαν αποτέλεσμα κατά τη θητεία του να εκτοξευτεί η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος. Έφτασε μάλιστα να είναι  5 φορές μεγαλύτερη από το 2018 και 35 φορές μεγαλύτερη (!) από το 2022», σημείωσε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Τι ξεκαθαρίζει ο Αραχωβίτης

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, με δήλωσή του, ξεκαθάρισε τα εξής όσον αφορά στην κατάθεσή του:

«Για να μην παραποιούνται τα λεγόμενά μου, ξεκαθαρίζω ότι στο σκάνδαλο του  OΠEKEΠE υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και επειδή, όπως ανέφερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είμαι εισαγγελέας ή δικαστής για να κρίνω το νομικό σκέλος της υπόθεσης, η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και έπρεπε να είχε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή».

