ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στην αρχή της ώρας για να συζητήσει την κατάσταση στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια μετά από εβδομάδες διαμαρτυριών στη χώρα.

Η συνεδρίαση, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, περιελάμβανε ενημερώσεις από την αναπληρώτρια γενική γραμματέα Martha Ama Akyaa Pobee και δύο μέλη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και παρεμβάσεις από όλα τα μέλη του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων.

«Για σχεδόν τρεις εβδομάδες, οι λαϊκές διαμαρτυρίες στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξελίχθηκαν ραγδαία σε εθνική αναταραχή, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες ζωών», δήλωσε η Μάρθα Πόμπι, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων.

Εξήγησε ότι, στις 28 Δεκεμβρίου 2025, μια ομάδα καταστηματαρχών στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί για την απότομη κατάρρευση του νομίσματος και την εκτίναξη του πληθωρισμού εν μέσω μιας ευρύτερης οικονομικής ύφεσης και επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης.

Οι αρχικά ειρηνικές διαμαρτυρίες που έγιναν βαθιά συγκρουσιακές

Αν και αρχικά ήταν ειρηνικές, είπε ότι το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν σε όλη την Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Σε απάντηση, οι ιρανικές αρχές επέβαλαν σχεδόν πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ μέχρι σήμερα.

«Η κατάσταση στο Ιράν είναι ρευστή και προκαλεί βαθιά ανησυχία», τόνισε. «Αυτή η εξωτερική διάσταση προσθέτει αστάθεια σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση», είπε. «Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης».

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε με μήνυμα πως παραμένει πεπεισμένος ότι όλα τα ζητήματα που αφορούν το Ιράν – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το πυρηνικό ζήτημα και τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες – αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου.

Καλεί σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση σε αυτή την ευαίσθητη στιγμή, είπε, και καλεί όλους τους παράγοντες να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες ζωών ή να πυροδοτήσει μια ευρύτερη κλιμάκωση στην περιοχή.

.Το Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι λέει ιρανή αντικαθεστωτική

Η Μασίχ Αλιμετζάντ, ιρανή δημοσιογράφος και πολιτική αντιφρονούσα, δήλωσε στους πρεσβευτές ότι «αυτό που χρειάζεται τώρα για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους διατάζουν τις σφαγές στο Ιράν είναι πραγματικές και συγκεκριμένες ενέργειες».

«Εκατομμύρια αθώοι, άοπλοι Ιρανοί έχουν σιωπήσει με σφαίρες, μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών χωρίς ίντερνετ, χωρίς κινητά τηλέφωνα και χωρίς σταθερά τηλέφωνα. Το Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι», λέει.

«Είμαι εδώ για να μεταφέρω τις φωνές τους σε αυτήν την αίθουσα», προσθέτει. «Είμαι εδώ για να σας πω ότι μια βίαιη σφαγή έχει λάβει χώρα στην αγαπημένη μου πατρίδα, το Ιράν».

Βασανίστηκε επειδή διεκδίκησε τα δικαιώματά του, λέει Ιρανός ακτιβιστής

Ο Αχμάντ Μπατέμπι, Ιρανοαμερικανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει στους πρέσβεις ότι, όταν ήταν φοιτητής, συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές επειδή συμμετείχε σε διαδήλωση.

Ισχυρίζεται ότι βασανίστηκε από τις αρχές και αναγκάστηκε να «ομολογήσει» μπροστά στις κάμερες ότι ήταν πληρωμένος αμερικανός κατάσκοπος.

«Ποτέ δεν το έκανα αυτό, αλλά με βασάνισαν για να το κάνω. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν αυτή τη στιγμή», λέει. «Πολλοί αθώοι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους, και το ιρανικό καθεστώς τους έβαλε μπροστά στις κάμερες, λέγοντας ότι είναι πράκτορες της Μοσάντ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν, λέει ο μόνιμος αντιπρόσωπος

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Γουάλτζ ευχαρίστησε τους σημερινούς ομιλητές για το θάρρος τους «και οι δύο έχουν γίνει στόχος δολοφονίας και έχουν βασανιστεί στα χέρια αυτού του βίαιου καθεστώτος. Το επίπεδο βίας, το επίπεδο καταστολής που έχει εξαπολύσει το ιρανικό καθεστώς εναντίον των δικών του πολιτών και του λαού του έχει επιπτώσεις στην διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», είπε.

«Ο λαός του Ιράν απαιτεί την ελευθερία του όπως ποτέ άλλοτε στην βίαιη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέκονται στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν», επισήμανε.

«Ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες του, το καθεστώς είναι το μόνο υπεύθυνο για την οικονομική δυστυχία του ιρανικού λαού» και «θα λογοδοτήσει».

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για το παρελθόν

Εκτός από τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την «παράνομη πορεία» προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ο πρέσβης των ΗΠΑ Γουάλτζ περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την βομβιστική επίθεση κατά της πρεσβείας της χώρας του στη Βηρυτό.

Οι εταίροι και οι αντιπρόσωποι του Ιράν, με ιρανικό οπλισμό που έχει τεκμηριωθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στη Υεμένη, έχουν «επανειλημμένα» επιτεθεί στους εταίρους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, είπε, και «αποσταθεροποίησαν τη Μέση Ανατολή για δεκαετίες», χρηματοδοτώντας τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι και υποστηρίζοντας το «βάρβαρο καθεστώς του Άσαντ».

«Οι Ιρανοί έχουν βαρεθεί», είπε, τονίζοντας ότι η «παράλειψη του καθεστώτος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του προς τους δικούς του πολίτες» έχει φέρει τους Αγιατολάχ στη θέση που βρίσκονται σήμερα.

Ρωσία: Κατάφωρη επιθετικότητα των ΗΠΑ και παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους

Ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βασίλι Νεμπένζια, δήλωσε ότι ο κόσμος παρακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να «συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις εντάσεις» και να «τροφοδοτούν την υστερία» γύρω από το Ιράν. «Η Ουάσιγκτον δεν προσπάθησε καν να καλύψει τους πραγματικούς λόγους για την υποτιθέμενη ανησυχία της σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας, καθώς απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν», δήλωσε.

Προσθέτει ότι η τρέχουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «δεν είναι παρά μια ακόμη προσπάθεια να δικαιολογηθεί η κατάφωρη επιθετικότητα και η παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

«Και αν, όπως λέει η Ουάσιγκτον, οι αρχές του Ιράν δεν συνέλθουν, τότε η Ουάσιγκτον θα λύσει το ιρανικό πρόβλημα με τον αγαπημένο της τρόπο – μέσω επιθέσεων με στόχο την ανατροπή ενός ανεπιθύμητου καθεστώτος – προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία και να δικαιολογήσει τις ενέργειές της», είπε.

Ο πρέσβης Νεμπένζια δήλωσε ότι, αντί να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, η συνεδρίαση θα πρέπει να προσεγγιστεί από τη σκοπιά της αποστολής του Συμβουλίου να διατηρεί την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα, προτρέπει το Πακιστάν

Ο Ασίμ Ιφτιχάρ Άχμαντ, πρέσβης του Πακιστάν, δηλώνει ότι η χώρα του «παρακολουθεί προσεκτικά» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, εκφράζοντας την ελπίδα για μια σύντομη ομαλοποίηση της κατάστασης εκεί.

«Ένα σταθερό και ειρηνικό Ιράν είναι προς το συμφέρον του Πακιστάν, της περιοχής και όχι μόνο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στη σοφία του ιρανικού λαού και της ηγεσίας του», η οποία έχει τις ρίζες της στην κουλτούρα, την ιστορία και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Ο πρέσβης Άχμαντ υπογράμμισε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι «απαραβίαστες και ιερές», σημειώνοντας ότι ο Χάρτης απαγορεύει την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας των κρατών. Οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, προσθέτει, είναι ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επιβεβαίωσε, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών, η χρήση βίας και οι μονομερείς ενέργειες θα επιδεινώσουν μόνο τις κρίσεις και θα προκαλέσουν περιττά δεινά.

«Εμμονή» των ΗΠΑ με τη χρήση βίας λέει η Κίνα

Ο πρέσβης της Κίνας, Σαν Λέι , δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ανοιχτά απειλές για τη χρήση βίας κατά του Ιράν. Τονίζοντας ότι η Κίνα πάντα υποστήριζε την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ότι η κυριαρχική ισότητα και η μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις είναι «οι πιο θεμελιώδεις κανόνες» των διεθνών σχέσεων.

«Η χρήση βίας δεν μπορεί ποτέ να λύσει τα προβλήματα», είπε, σημειώνοντας ότι ο στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός θα οδηγήσει την περιοχή σε μια άβυσσο.

«Καμία ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» συμπλήρωσε.

Αποτίουμε φόρο τιμής στο θάρρος του ιρανικού λαού: Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Άρτσιμπαλντ Γιανγκ, πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι «σοκαρισμένη» από τις αναφορές ότι πιθανώς χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν συλληφθεί σε αυτό που περιγράφει ως την πιο βίαιη καταστολή δημόσιων διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών.

«Παρά την σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου από το καθεστώς, βίντεο που προέρχονται από το Ιράν δείχνουν ότι αυτές οι αναφορές ενδέχεται να υποτιμούν την πλήρη έκταση του τρόμου που επικρατεί επί του παρόντος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το καθεστώς θα ισχυριστεί ότι αυτές οι διαμαρτυρίες υποκινήθηκαν από δυνάμεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό, αλλά τα ψέματα και η προπαγάνδα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές του».

«Για άλλη μια φορά, θέλω να είμαι σαφής: καταδικάζουμε τις ενέργειες του καθεστώτος με τον πιο έντονο τρόπο», δήλωσε. «Αποτίουμε φόρο τιμής στο θάρρος του ιρανικού λαού, και ιδίως των ιρανών γυναικών. Για άλλη μια φορά, εκφράζουν με θάρρος τις προσδοκίες τους να ζήσουν με ελευθερία και αξιοπρέπεια, παρά την καταστολή και τη βία».

Η Κολομβία προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της καταστολής στις γυναίκες

Η πρέσβης της Κολομβίας, Λεονόρ Ζαλαμπάτα Τόρες, υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης είναι κατοχυρωμένες στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συστηματική φύση της καταστολής, της ποινικοποίησης και της λογοκρισίας ως απάντηση στο δικαίωμα διαμαρτυρίας είναι «αδικαιολόγητη» και αποδυναμώνει το κράτος δικαίου, τόνισε.

Εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις δυσανάλογες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καταστολή στις γυναίκες. «Οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτές τις διαμαρτυρίες», είπε, ζητώντας επίσης την άμεση εγγύηση της ασφαλούς πρόσβασης για τον διεθνή Τύπο και την αποκατάσταση του διαδικτύου.

Το Ιράν προειδοποιεί για αποσταθεροποίηση και στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ

Ο πρέσβης Γκολάμχοσέιν Νταρζί , αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν, δήλωσε ότι μιλά εξ ονόματος ενός «έθνους που πενθεί».

«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ζήτησε τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης, κατέφυγε σήμερα σε ψέματα, παραποιήσεις των γεγονότων και σκόπιμη παραπληροφόρηση για να αποκρύψει την άμεση εμπλοκή της χώρας του στην υποκίνηση των ταραχών στο Ιράν με σκοπό τη βία», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τη σύγκληση της συνεδρίασης προκειμένου να «αποκρύψουν την άμεση συμμετοχή τους στα εγκλήματα που διέπραξαν οι μισθοφόροι τους κατά του έθνους μας».

Το καθεστώς των ΗΠΑ θέτει τις βάσεις για πολιτική αποσταθεροποίηση και στρατιωτική επέμβαση

«Το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως φίλο του ιρανικού λαού, ενώ ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για πολιτική αποσταθεροποίηση και στρατιωτική επέμβαση υπό το πρόσχημα της λεγόμενης ανθρωπιστικής παρέμβασης», δήλωσε.

Χαρακτήρισε αυτές τις ισχυρισμούς «ιδιαίτερα κυνικούς», λαμβάνοντας υπόψη το μακρύ και καλά τεκμηριωμένο ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις παράνομες στρατιωτικές επεμβάσεις, τις επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος και τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρέσβης Ντάρζι εξέφρασε επίσης την «αποφασιστική αντίθεσή» του στη συμμετοχή των δύο εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, δηλώνοντας ότι «εκπροσωπούν την πολιτική ατζέντα των καθεστώτων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ». «Η παρουσία τους εδώ δεν είναι επομένως ούτε νόμιμη ούτε αξιόπιστη και υπονομεύει θεμελιωδώς την ακεραιότητα αυτής της συζήτησης», είπε.

Ο κ. Ντάρζι, πρέσβης του Ιράν, σημείωσε επίσης ότι «οποιαδήποτε απειλή χρήσης βίας» κατά της χώρας του, με οποιοδήποτε πρόσχημα, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών για την προστασία των διαδηλωτών ή την υποστήριξη του ιρανικού λαού, θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών εξαρτάται από την τήρηση ή την υπονόμευση θεμελιωδών απαγορεύσεων

«Τέτοιες παράνομες ενέργειες θα παραβίαζαν άμεσα το άρθρο 2(4), το οποίο απαγορεύει την απειλή ή τη χρήση βίας, και το άρθρο 2(7), το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της μη παρέμβασης», είπε.

Σημείωσε ότι υπάρχει «σαφής νομική, ηθική και πολιτική ευθύνη» να απορριφθούν και να καταδικαστούν κατηγορηματικά τέτοιες παράνομες ενέργειες πριν να είναι πολύ αργά.

«Η αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών και η επιβίωση του ίδιου του Χάρτη εξαρτώνται πλέον από το αν αυτές οι θεμελιώδεις απαγορεύσεις θα τηρηθούν ή θα υπονομευθούν από ένα από τα μόνιμα μέλη του», δήλωσε. Τόνισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει «ούτε κλιμάκωση ούτε αντιπαράθεση».

«Ωστόσο, οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας, άμεση ή έμμεση, θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική, αναλογική και νόμιμη αντίδραση σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη. Αυτό δεν είναι απειλή είναι μια δήλωση νομικής πραγματικότητας», είπε, προσθέτοντας ότι «η ευθύνη για όλες τις συνέπειες θα βαρύνει αποκλειστικά όσους ξεκινήσουν τέτοιες παράνομες πράξεις».