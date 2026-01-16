Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;

Τις ευθύνες της κυβέρνησης για το μπλακ άουτ στο Fir Αθηνών, που δεν περιορίζονται με την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, ανέδειξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε, ακόμη, με αφορμή δημοσιεύματα που «δείχνουν ότι, το 2021, στις 16 Δεκεμβρίου, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε στείλει εξώδικο στην κυβέρνηση και μετά έγινε και δικαστήριο και δήλωναν ότι είχε πέσει και τότε το ραντάρ για μιάμιση ώρα και δεν έβλεπε το σύστημα», ότι «ενώ μετά οι άνθρωποι αυτοί προχώρησαν σε απεργία για αυτό το λόγο , η κυβέρνηση δεν έπραξε τίποτα».

Και ζήτησε να μάθει αν «επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι κατά το 2021 είχε γίνει αυτό. Και αν είχε γίνει, έπραξε κάτι; Αυτό πρέπει να απαντηθεί σήμερα. Αν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, τότε η ευθύνη δεν είναι μόνο του διοικητή της ΥΠΑ, που οδηγήθηκε σε παραίτηση, αλλά είναι και πολιτική», υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μάθει πια την τακτική της κυβέρνηση – γίνεται στα ΕΛΤΑ κάτι, φεύγει ο διοικητής, γίνεται στην ΥΠΑ κάτι, πάλι το ίδιο. Υφυπουργοί δεν υπάρχουν; Θεατές είναι; Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης», προσέθεδε χαρακτηριστικά.

«Οι εκλογές είναι ένας μαραθώνιος και θα είναι δρόμος αντοχής»

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ως άξιο αναφοράς το γεγονός ότι «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει».

«Επίσης, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θέτουν ερωτήματα, που εμένα μου προκαλούν τρομερή εντύπωση», ανέφερε και προσέθεσε ότι «σήμερα στη χώρα πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης – πώς γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού; Δύο κόμματα που δεν υπάρχουν και δύο ηγέτες που ίσως υπάρξουν αύριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία μέτρηση, αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει δίλημμα μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού;», αναρωτήθηκε.

Τόνισε πως «οι εκλογές είναι ένας μαραθώνιος και θα είναι δρόμος αντοχής. Το ίδιο πράγμα έγινε και πριν κάποιους μήνες και με άλλα κόμματα που εμφανίστηκαν. Και πριν ένα χρόνο, με άλλους διάττοντες αστέρες. Υπάρχει ο δρόμος λοιπόν της συνέπειας, της αντοχής. Ο κόσμος στο τέλος κρίνει με το πολιτικό σχέδιο που έχεις».

«Σήμερα, έχουμε μια κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τα γνωστά αποτελέσματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική, η οποία διευρύνει τις ανισότητες, χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και προσβάλλει τους θεσμούς. Από την άλλη, έχουμε και ένα μόνο πολιτικό σχέδιο, αυτό του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα σχέδιο κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανάπτυξης», σημείωσε καταληκτικά.