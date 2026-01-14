Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις ευθύνες μόνο στο πρόσωπο του διοικητή της ΥΠΑ, του οποίου ζήτησε καθυστερημένα την παραίτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Για να υπογραμμίσει πως «οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο, που προκύπτει από το πόρισμα ότι η ίδια δημιούργησε. Οφείλει να απαντήσει, γιατί δεν έκανε τίποτα, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των ελεγκτών. Οφείλει να απαντήσει γιατί επί 7 χρόνια δεν εκσυγχρόνισε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας».

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη ‘αυτά παραλάβαμε’, ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο ‘άδειασμα’ της ‘επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων’», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ», λένε οι ελεγκτές

Εν τω μεταξύ, για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό», χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας, που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ), σχολιάζοντας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το black out στο FIR Αθηνών.

Για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026 τονίζουν, μάλιστα, ότι «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μια φορά και με τον πλέον επίσημο τρόπο». Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων (δείτε εδώ όλο το πόρισμα) αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης, υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε.