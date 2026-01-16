Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η μεγάλη απογραφή

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Ακίνητα

Η μεγάλη απογραφή

• Τι είναι, πότε ξεκινά και τι πρέπει να δηλωθεί από 7.000.000 ιδιοκτήτες

• Ποια είναι η πλατφόρμα ΜΙΔΑ όπου πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις

• Σε αυτή την ηλεκτρονική πύλη θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο

• Αν είναι κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, ο Αριθμός Ταυτότητας (ΑΤΑΚ) και ο Αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

Ο «Κίμων» στη Σαλαμίνα

Κυρίαρχος στο Αιγαίο

• Τι μας διασφαλίζει η πιο εξοπλισμένη φρεγάτα διεθνώς

Λειψυδρία

Γεμίζει σιγά σιγά ο Μόρνος

• Τις δύο πρώτες εβδομάδες του ’26 παρατηρείται αύξηση των αποθεμάτων κατά 21,5%

Οι δύο πρώην

Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καραμανλή

Χακάν Φιντάν

Τι είπε, τι εννοούσε και τι θα γίνει τελικά στην Αγκυρα

Εκτελέσεις…

Το καθεστώς της Τεχεράνης έκανε ένα βήμα πίσω

autoNEA

Πόσο θα ακριβύνουν τα καινούργια ΙΧ φέτος

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μπάγερν – ΠΑΟ 85-78

Σε περιπέτειες μετά μια ήττα χωρίς τον Ναν

Ελλάδα – Κροατία 11-10

Ανοιχτός ο δρόμος για τα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό του πόλο