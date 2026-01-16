Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η μεγάλη απογραφή
Ακίνητα • Τι είναι, πότε ξεκινά και τι πρέπει να δηλωθεί από 7.000.000 ιδιοκτήτες
- Σοκαριστικό βίντεο από τη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου
- Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
- Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
- Καταρρέει η Συμφωνία του Παρισιού – Αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές και προπαγάνδα μετά την επανεκλογή Τραμπ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Ακίνητα
Η μεγάλη απογραφή
• Τι είναι, πότε ξεκινά και τι πρέπει να δηλωθεί από 7.000.000 ιδιοκτήτες
• Ποια είναι η πλατφόρμα ΜΙΔΑ όπου πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις
• Σε αυτή την ηλεκτρονική πύλη θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο
• Αν είναι κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, ο Αριθμός Ταυτότητας (ΑΤΑΚ) και ο Αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
===========
Ο «Κίμων» στη Σαλαμίνα
Κυρίαρχος στο Αιγαίο
• Τι μας διασφαλίζει η πιο εξοπλισμένη φρεγάτα διεθνώς
===========
Λειψυδρία
Γεμίζει σιγά σιγά ο Μόρνος
• Τις δύο πρώτες εβδομάδες του ’26 παρατηρείται αύξηση των αποθεμάτων κατά 21,5%
===========
Οι δύο πρώην
Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καραμανλή
===========
Χακάν Φιντάν
Τι είπε, τι εννοούσε και τι θα γίνει τελικά στην Αγκυρα
===========
Εκτελέσεις…
Το καθεστώς της Τεχεράνης έκανε ένα βήμα πίσω
===========
autoNEA
Πόσο θα ακριβύνουν τα καινούργια ΙΧ φέτος
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Μπάγερν – ΠΑΟ 85-78
Σε περιπέτειες μετά μια ήττα χωρίς τον Ναν
Ελλάδα – Κροατία 11-10
Ανοιχτός ο δρόμος για τα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό του πόλο
- Βραζιλία: Ο Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur
- Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
- Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
- Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
- Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
- Βενεζουέλα: Η Ματσάδο λέει πως πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
- Ολική επαναφορά – Ανθεί η αγορά πολυτελών γραφείων στη Νέα Υόρκη
