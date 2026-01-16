Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Όπως όλα δείχνουν, η Τζένιφερ Λόρενς κάποτε έχασε μέσα από τα χέρια της έναν σημαντικό ρόλο, επειδή οι χρήστες του διαδικτύου δεν σταματούν να δείχνουν τα δόντια τους και να ξερνοβολούν κακεντρέχεια.

Η ηθοποιός, η οποία βρέθηκε καλεσμένη της εκπομπής Happy Sad Confused του Τζος Χόροβιτς, ισχυρίστηκε ότι πριν λίγα χρόνια, είδε να περνάει μπροστά από τα μάτια της ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, λίγο πριν εξαφανιστεί για τα καλά, επειδή οι σινεφίλ κατέκλυσαν το διαδίκτυο για να υποστηρίξουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη για να υποδυθεί την σταρ της δεκαετίας του ’60, Σάρον Τέιτ.

«Είμαι σίγουρη ότι είναι αλήθεια»

Όταν της ζητήθηκε να αναφέρει τους σκηνοθέτες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί, η Τζένιφερ Λόρενς έστρεψε τη συζήτηση προς τον Ταραντίνο.

«Κάποτε είχε πει ότι θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί σου. Ο ρόλος της Τζένιφερ Τζέισον Λι στην ταινία ‘Οι μισητοί οκτώ’ γράφτηκε αρχικά για σένα, νομίζω», είπε ο Χόροβιτς.

«Τον αρνήθηκα όμως, κάτι που δεν έπρεπε να κάνω», αστειεύτηκε η Λόρενς.

«Και νομίζω ότι σε ήθελε και στο ‘Κάποτε στο… Χόλιγουντ’. Σωστά;» ρώτησε ο Χόροβιτς.

«Ναι, με ήθελε, αλλά μετά άρχισαν όλοι να λένε ότι δεν είμαι αρκετά όμορφη για να παίξω τη Σάρον Τέιτ», υποστήριξε η Λόρενς.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», απάντησε ο Χόροβιτς.

«Είμαι σίγουρη ότι είναι αλήθεια», αποφάνθηκε η Λόρενς, λίγο πριν απαριθμήσει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι αυτή ήταν η πραγματική αιτία της απόρριψης που βίωσε.

«Ή έχω πιστέψει ότι αυτός είναι ο λόγος γιατί έχω πει αυτή την ιστορία δεκάδες φορές ή απλά δεν με έλαβε υπόψη του ποτέ για τον ρόλο και το διαδίκτυο έβαλε τα δυνατά του για να με αποκαλέσει άσχημη».

Ο Χόροβιτς απάντησε με ειρωνική διάθεση, υποστηρίζοντας ότι το διαδίκτυο «ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο».

Τελικά, τον ρόλο ανέλαβε η Μάργκοτ Ρόμπι.

«Δεν πιστεύω ότι ο ρόλος θα ταίριαζε στην Τζένιφερ Λόρενς»

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας το 2019, η αδελφή της Σάρον, Ντέμπρα Τέιτ, παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο TMZ ότι θα επέλεγε τη Ρόμπι αντί της Λόρενς.

«Και οι δύο είναι εξαιρετικά καταξιωμένες ηθοποιοί, αλλά θα πρέπει να πω ότι η πρώτη μου επιλογή μου θα ήταν η Μάργκοτ», είπε η Ντέμπρα. «Τόσο λόγω της φυσικής της ομορφιάς όσο και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται, που είναι παρόμοιος με αυτόν της Σάρον».

«Δεν πιστεύω ότι ο ρόλος θα ταίριαζε στην Τζένιφερ Λόρενς, όχι ότι έχω κάτι εναντίον της», συνέχισε. «Απλά, δεν ξέρω, δεν είναι αρκετά όμορφη για να παίξει τη Σάρον. Είναι φρικτό να το λέω αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να έχω τα κριτήριά μου».

Μόλις κυκλοφόρησε η ταινία, η Ντέμπρα δήλωσε στο Vanity Fair ότι η ερμηνεία της Μάργκοτ ως Σάρον την συγκίνησε βαθύτατα.

«Πραγματικά κατάφερα να ξαναδώ την αδερφή μου σχεδόν 50 χρόνια μετά», είπε.

«Δεν τα καταφέραμε»

Από την πλευρά του, ο Ταραντίνο, υποστήριξε σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή WTF with Marc Maron, ότι σκεφτόταν να δώσει στη Λόρενς τον ρόλο ενός μέλους της οικογένειας Μάνσον και όχι της Σάρον Τέιτ.

«Αρχικά, σκέφτηκα να δώσω στη Τζένιφερ Λόρενς τον ρόλο της Σκουίκι», είπε ο Ταραντίνο. «Ήρθε στο σπίτι μου για να διαβάσει το σενάριο, γιατί δεν το έδινα σε κανέναν. Της είπα λοιπόν τότε να πάει στο σαλόνι ή στην πισίνα του σπιτιού μου και να το διαβάσει. Αφού το έκανε, το συζητήσαμε λίγο».

«Την ενδιέφερε, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο, είναι πολύ συμπαθητική και την σέβομαι ως ηθοποιό», κατέληξε ο Ταραντίνο, ο οποίος έδωσε τον ρόλο στην Ντακότα Φάνινγκ.

