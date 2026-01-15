Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς το Μεξικό προκειμένου να επιτρέψει στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εργαστηρίων φαιντανύλης εντός της χώρας.

Η πίεση ασκείται καθώς ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει τη μεξικανική κυβέρνηση να παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερο ρόλο στον αγώνα κατά των καρτέλ ναρκωτικών που παράγουν φαιντανύλη και τη διακινούν λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση τέθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου έτους και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ωστόσο, το αίτημα ανανεώθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου και έχει εμπλέξει τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Κοινές επιδρομές των ΗΠΑ με το Μεξικό συνοδεία αμερικανικών ειδικών δυνάμεων ή την CIA

Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν οι αμερικανικές δυνάμεις — είτε ειδικές δυνάμεις είτε αξιωματικοί της CIA — να συνοδεύουν τους μεξικανούς στρατιώτες σε επιδρομές σε ύποπτα εργαστήρια φαιντανύλης, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα και στρατιωτικό σχεδιασμό.

Τέτοιες κοινές επιχειρήσεις θα αποτελούσαν σημαντική επέκταση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό, κάτι στο οποίο η μεξικανική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αντιταχθεί κατηγορηματικά.

Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση των καρτέλ, αλλά ότι η κυβέρνησή της απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ να στείλουν αμερικανικές δυνάμεις πέρα από τα σύνορα.

Ο κ. Τραμπ «γενικά επιμένει στη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τη τηλεφωνική συνομιλία της με τον κ. Τραμπ το πρωί της Δευτέρας. «Πάντα λέμε ότι δεν είναι απαραίτητο», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν δεκτικός, άκουσε, εξέφρασε τη γνώμη του και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε».

Οι ΗΠΑ θέλουν ένα νέο μέτωπο όπως αυτό που έκλεισε στην Καραϊβική

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο Μεξικό για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών. «Έχουμε εξαλείψει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται δια θαλάσσης και τώρα θα αρχίσουμε να χτυπάμε και την ξηρά, όσον αφορά τα καρτέλ», είπε, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε αυτά του Μεξικού.

Αντί για κοινές επιχειρήσεις, οι μεξικανοί αξιωματούχοι υπέβαλαν αντιπροτάσεις αυτό το μήνα, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών και της ανάληψης μεγαλύτερου ρόλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα κέντρα διοίκησης.

Αμερικανοί σύμβουλοι βρίσκονται ήδη σε μεξικανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, σύμφωνα με αξιωματούχους, και μοιράζονται πληροφορίες για να βοηθήσουν τις μεξικανικές δυνάμεις στις επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Οι μεξικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται υπό πίεση να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι θα ήθελαν να δουν το αμερικανικό στρατό ή τη CIA να πραγματοποιούν επιθέσεις με drones εναντίον ύποπτων εργαστηρίων ναρκωτικών, κάτι που θα αποτελούσε παραβίαση της μεξικανικής κυριαρχίας και θα αποδυνάμωνε σημαντικά την κυβέρνηση.