Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα αν το Μεξικό δεν φροντίσει να φθάσει «αμέσως» περισσότερο νερό στην πολιτεία Τέξας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας του 1944 για τους υδάτινους πόρους (στη φωτογραφία του Reuters/Jose Luis Gonzalez, επάνω, φράγμα στον ποταμό Ρίο Γκράντε).

Βάσει συμφωνίας, το Μεξικό έχει την υποχρέωση να αφήνει να ρέουν μεγάλες ποσότητες νερού στις ΗΠΑ από τον Ρίο Γκράντε

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία μας για το νερό», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, απαιτώντας η γειτονική χώρα να φροντίσει να φτάσουν 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη χώρα του ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς και κατόπιν μεγαλύτερες ποσότητες και διαμηνύοντας πως, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί 5% σε μεξικανικά προϊόντα εισαγόμενα στη χώρα του.

«Μέχρι τώρα, το Μεξικό δεν ανταποκρίνεται» στις υποχρεώσεις του, στηλίτευσε.

Βάσει της συμφωνίας, το Μεξικό έχει την υποχρέωση να αφήνει να ρέουν μεγάλες ποσότητες νερού στις ΗΠΑ από τον Ρίο Γκράντε, μέσω δικτύου φραγμάτων και ταμιευτήρων.

Φταίει η «ξηρασία»

Η έλλειψη νερού πλήττει τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους στην πολιτεία Τέξας, επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

“Mexico continues to violate our comprehensive Water Treaty, and this violation is seriously hurting our BEAUTIFUL TEXAS CROPS AND LIVESTOCK… Mexico has an obligation to FIX THIS NOW.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/m4V1KEW0Lm — The White House (@WhiteHouse) December 8, 2025

Η μεξικανική κυβέρνηση επιχειρηματολογεί πως η ξηρασία προκαλεί εντεινόμενο πρόβλημα στους υδάτινους πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ