Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι ταυτοποίησαν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας πως επρόκειτο για στέλεχος φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, συμμορίας στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που της προσάπτει πως ευθύνεται για την εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φαιντανύλης στην αγορά των ΗΠΑ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, το εστιατόριο όπου δολοφονήθηκε ο Οσκαρ Μεδίνα).

«Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε χάρη στην εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του», εξήγησε η τοπική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ προσέφεραν 4 εκατ. δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Οσκαρ Μεδίνα

▶️ La FGJ de la CdMx confirmó que la persona asesinada a balazos el pasado domingo en un restaurante de la colonia Juárez, fue identificada como Óscar Noé Medina, alias ‘El Panu’, lugarteniente de ‘Los Chapitos’. 📺 #MILENIO16h con @pamelaalongoria pic.twitter.com/PatwWJqbKC — Milenio (@Milenio) December 25, 2025

Ο άνδρας, που δολοφονήθηκε την Κυριακή σε εστιατόριο της μεξικανικής πρωτεύουσας, ήταν ο Οσκαρ Μεδίνα, επικεφαλής της ασφάλειας των «Τσαπίτος», της φράξιας των γιων του Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, του διαβόητου πρώην αρχηγού του καρτέλ, ο οποίος εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή 4 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Οσκαρ Μεδίνα.

#Hoy: La @FiscaliaCDMX confirmó la identidad de Oscar Noé Medina González, uno de los principales operadores de la facción de los hijos del #Chapo, quien fue asesinado en #CiudaddeMexico el Domingo 21. La Fiscalía informó que la investigación por homicidio sigue en curso. pic.twitter.com/Z2H1KiQYmN — Doris Gomora (@DorisGomora) December 25, 2025

Σύμφωνα με φάκελο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Οσκαρ Μεδίνα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πάνου», ήταν ο «κυριότερος υπαρχηγός του Ιβάν Αρτσιβάλντο Γκουσμάν Σαλασάρ, ανώτερου στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, και επικεφαλής (…) του μηχανισμού ασφαλείας του Γκουσμάν Σαλασάρ και των αδελφών του, των Τσαπίτος».

Κατηγορίες στη Νέα Υόρκη

Τον Απρίλιο του 2023, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης του είχε απαγγείλει κατηγορίες για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και για συνωμοσία για την εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, κάτι που έχει αυξήσει τις εντάσεις με το Μεξικό, ιδίως αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ