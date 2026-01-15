Οι 19 λέξεις του Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα και νίκησαν» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι… λακωνικός στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη του ματς.

Εμφανώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε στο να πει πως: «Στην τελευταία περίοδο Τζέσαπ, Ομπστ και Ντιμιτρίεβιτς έπαιξαν πολύ καλά και εμείς δεν είχαμε απάντηση. Έπαιξαν καλύτερα και κέρδισαν».

Οι Πράσινοι, παρά τις απουσίες, είχαν τον έλεγχο του αγώνα για σχεδόν τρεις περιόδους, όμως στην τέταρτη το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς βρήκε σκορ με τον Ντιμιτρίεβιτς, για να έρθει ο Αντρέας Ομπστ με δύο μεγάλα σουτ να «καθαρίσει» το ματς και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Έτσι το «τριφύλλι» έπεσε στο 13-9, ενώ οι Γερμανοί ανέβηκαν στο 8-14.