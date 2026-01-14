Σορτς: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague – Ο Αταμάν ήταν ειλικρινής…»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν (15/1, 20:30) και ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης τονίζοντας πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη Euroleague.

Παράλληλα, ο Σορτς αναφέρθηκε στον Αταμάν, τονίζοντας πως ήταν ειλικρινής μετά το παιχνίδι με το Περιστέρι, εκεί όπου ο κόουτς των Πράσινων είχε ακυρώσει το ρεπό των παικτών.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σορτς:

«Ξέρουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ μπροστά. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη EuroLeague, ακόμη και αν παίζουμε στα χαρτιά με μία χειρότερη ομάδα. Πρέπει να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά. Το επόμενο είναι με την Μπάγερν και όλη η συγκέντρωσή μας είναι εκεί. Ελπίζω να πάρουμε μια ακόμη νίκη και να συνεχίσουμε το μομέντουμ που έχουμε από το παιχνίδι με την Μπολόνια,

Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Θεωρώ ότι κάναμε καλή αμυντική προσπάθεια κόντρα στην Μπολόνια, πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα που παίζουμε εκτός έδρας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην άμυνά μας και να κάνουμε από κει και πέρα το παιχνίδι μας.

Κάναμε καλές προπονήσεις, ο κόουτς ήταν ειλικρινής μετά το παιχνίδι με το Περιστέρι. Ένιωσε ότι ήμασταν πολύ χαλαροί στο παιχνίδι και σαν ομάδα νιώσαμε ότι ήμασταν πολύ χαλαροί. Είχαμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και τώρα πρέπει να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο απ’ αυτό που είχαμε την Κυριακή.»