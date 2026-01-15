newspaper
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 14:55
Αίσιο τέλος στην Πολεοδομία - Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 14:43

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

«Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της έχει επιτεθεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για τη στάση στο αγροτικό.

Ειδικότερα, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ότι «είναι σημαντικό ότι προχωράει ένας διάλογος, έστω και καθυστερημένα, και η κυβέρνηση μετέβαλλε άποψη και μπήκε σε μία συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αιτήματα των αγροτών αλλά και εμείς επιθυμούμε την αποκλιμάκωση της κατάστασης και να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην εργασία τους με ασφάλεια για την παραγωγή και το εισόδημά τους. Θέλουμε ανοιχτούς δρόμους αλλά θέλουμε και ζωντανή ύπαιθρο, ανοιχτά χωριά».

Συνέχισε τονίζοντας πως «εδώ η κυβέρνηση ξεκίνησε μη λέγοντας αλήθειες και αν θυμηθούμε ότι το Νοέμβριο έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και ότι τώρα ακόμα πριν τη συνάντηση έλεγε ότι δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω να συζητήσει με τους αγρότες, ενώ τελικά προχώρησε στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αφενός η κυβέρνηση ψεύδεται αφετέρου ότι οι κοινωνικοί αγώνες έχουν αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι οι αγρότες έμειναν τόσο καιρό στους δρόμους και ότι ο κόσμος έμεινε αλληλέγγυος δίπλα τους και παρόλο που κάθε κινητοποίηση –πάντοτε– δημιουργεί κάποια εμπόδια στην παραγωγική διαδικασία, εντούτοις φαίνεται ότι ανάγκασε την κυβέρνηση να αποδεχθεί το διάλογο .Όλο αυτό όμως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η κυβέρνηση καλούσε πολύ πιο γρήγορα τους αγρότες να συζητήσουν με κανόνες και με αλήθεια».

Πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ έχτισε όλες αυτές τις μέρες ένα ψευδές αφήγημα ότι πρώτη φορά έδωσαν τόσο πολλά λεφτά. Την ίδια στιγμή βέβαια αποδείχθηκε ότι έδωσε 25% λιγότερα χρήματα στη βασική ενίσχυση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις συνεχώς με την προπαγάνδα – κάποια στιγμή, όταν ο άλλος ξέρει τι συμβαίνει στην τσέπη του, η προπαγάνδα σπάει».

Όσον αφορά, μάλιστα, στους λόγους που έκαναν την κοινωνία να παραμείνει αλληλέγγυα στις διεκδικήσεις των αγροτών ο κ. Τσουκαλάς αξιολόγησε ότι συνέβη «διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η επισιτιστική επάρκεια και η διατροφική ασφάλεια είναι κεντρικά αγαθά που φτάνουν και στον καταναλωτή. Και όχι μόνο αυτό αλλά όλοι γνωρίζουν ότι με αυτή την κυβέρνηση μπορεί σήμερα να είναι οι αγρότες αλλά αύριο μπορεί να είναι ο δικός τους κλάδος. Η ΝΔ έχει επιτεθεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και αυτό δημιουργεί έναν ισχυρό άξονα αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών – αυτός στήριξε και τον αγροτικό κόσμο. Ενώ, όσο κι αν το επεδίωξε, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ενεργοποιήσει τους αυτοματισμούς που ήθελε».

Αφήνοντας αιχμές για τη συμφωνία με τη Mercosur επισήμανε πως «εδώ το θέμα δεν είναι μόνο η επάρκεια, ο αγροτικός τομέας, η ανάπτυξη, οι τιμές στα ράφια αλλά είναι και το τι θα τρώμε».

Ακολούθως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος». Κληθείς να σχολιάσει τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα στάθηκα, αρχικά, στο γεγονός ότι «δεν έχουμε δει καμία δημοσκόπηση με τα κόμματα να έχουν ιδρυθεί. Εγώ, μάλιστα, χθες είδα δημοσκόπηση που είχε το φοβερό ερώτημα του “ποιόν θα επιλέγατε για πρωθυπουργό μεταξύ των κ. κ. Καρυστιανού και Τσίπρα” ενώ κυβερνά τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα όποιος βλέπει τις δημοσκοπήσεις αντιλαμβάνεται ότι αφενός δε γίνεται να έχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις αφετέρου πώς πολύ συχνά υπάρχουν ερωτήματα που θέλουν να κατευθύνουν ή να χειραγωγήσουν. Ίσως κάποιο λάθος κάνουν ορισμένοι στη μεθοδολογία, δεν θέλω να είμαι καχύποπτος για άλλα κίνητρα».

«Όταν μπει στην πολιτική θα αξιολογείται ως πολιτικός»

Τόνισε, δε, ότι «είναι φρόνιμο να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις όταν τα κόμματα αυτά θα ιδρυθούν και θα τοποθετούνται επί πληθώρας ζητημάτων» και συμπλήρωσε πως «εμείς δεν δαιμονοποιούμε, για παράδειγμα, την κ. Καρυστιανού. Είναι μία μητέρα, έκανε έναν αγώνα και τώρα θα μπει στην πολιτική. Όταν μπει στην πολιτική θα αξιολογείται ως πολιτικός διότι ως τέτοια θα μιλάει. Όπως δεν την ηρωοποιήσαμε με στόχο να την εργαλειοποιήσουμε –όπως έκαναν κάποιοι κύκλοι-, έτσι και τώρα δεν τη δαιμονοποιούμε».

Όπως είπε, «εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μεσσίες, πιστεύω στο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα και την κοινωνία . Ως ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι οι λύσεις απέναντι στη ΝΔ πρέπει να είναι προοδευτικές με κοινωνικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό πρόσημο. Το μόνο κόμμα που μπορεί να τις προσφέρει στον ελληνικό λαό είμαστε εμείς».

Τέλος, με αφορμή την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» και την ένταξη αυτής στον ελληνικό στόλο, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας είναι πολύ σημαντική, είναι αναγκαία και αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ειρήνης που είναι και ο στόχος της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα αλλά βρισκόμαστε σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται και παγκόσμια αυτήν τη στιγμή όπου υπάρχουν τριγμοί, και η διασφάλιση της εθνικής ασφάλειάς μας είναι σημαντική. Εμείς άλλωστε στηρίξαμε τη συγκεκριμένη αγορά. Σήμερα όμως καλό θα ήταν να μη γίνει ένα σόου που θα πάει κάποιος να οικειοποιηθεί κομματικά καθώς αποτελεί εθνική πολιτική και στρατηγική. Η αγορά έγινε με τον κόπο όλου του λαού για την προστασία του».

