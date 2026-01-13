newspaper
Τσουκαλάς: «Οι επόμενες εκλογές είναι μαραθώνιος αντοχής» λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 13 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς: «Οι επόμενες εκλογές είναι μαραθώνιος αντοχής» λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι «το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση στη ΝΔ»

Σύνταξη
«Οι επόμενες εκλογές θα είναι μαραθώνιος αντοχής» προέβλεψε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και είπε ότι «το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση στη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα των αγροτών ενώ χαρακτήρισε «ριφιφί» τα όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους αγρότες

«Εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος και να υπάρξει αποκλιμάκωση της τρέχουσας κατάστασης. Προφανώς, όμως, υπάρχει μια φιλολογία και μια καταγγελία ότι η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει τη σύνθεση των επιτροπών. Δεν είναι μουσικές καρέκλες ο διάλογος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι ορθό – αν πράγματι έτσι επιχειρείται. Ο στόχος της συνάντησης θα πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός διάλογος για να δοθούν καθαρές λύσεις και όχι ένα επικοινωνιακό show», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο Alpha Radio.

«Εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με τη μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα, και δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα αλλά ποιοτικό, ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση του συνόλου του πρωτογενούς τομέα. Βέβαια, η ίδια η κυβέρνηση με την ανακοίνωσή της ότι δεν έχει κάτι άλλο να τους δώσει, μειώνει την αξία του διαλόγου. Εμείς δεν θα πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το μόνο που λέμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη και οι δύο πλευρές να δείξουν αμοιβαία στάση κατευνασμού», σχολίασε επιπλέον ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξ αφορμής, δε, της προσπάθειας της κυβέρνησης να βάλει τελεία στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως αυτό «κάθε άλλο παρά οδεύει προς κλείσιμο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το ίδιο είχε επιχειρήσει και στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τώρα βγαίνουν μαρτυρίες που λένε ότι “όσο είναι η Νέα Δημοκρατία εδώ, δεν έχετε κανένα θέμα”. Η ίδια τακτική με αυτή που ακολούθησαν με τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφερθέντες στον κ. Βορίδη, τον κ. Αυγενάκη και λοιπούς Υπουργούς» είπε αρχικά.

«Είναι εμφανές λοιπόν ότι το ριφιφί που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ακόμη πολλές “φωνές” που πρέπει να ακουστούν. Ακόμη και η απόπειρα της εξεταστικής να μετατραπεί σε πλυντήριο για την κυβέρνηση ναυάγησε και φαίνεται από την αδυναμία απαντήσεων των υπηρεσιακών στελεχών. Η κυβέρνηση είτε γνώριζε τι συνέβαινε και το άφηνε με την ανοχή της να εξελιχτεί σε βάρος των συμφερόντων των φορολογουμένων», συμπλήρωσε.

Περί συνεργασιών

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πολιτικό σχέδιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι για την σημερινή κατάσταση φταίει η αντιπολίτευση, δεν πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται δεξιά και αριστερά και όλο αυτό το ρεύμα του “απολιτίκ”», σημείωσε  κληθείς να πάρει θέση σχετικά με το εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον κ. Τσίπρα και συμπλήρωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ενώνει τον κόσμο από την αριστερά έως το κέντρο με αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση και αυτό θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο μας. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πολιτικό σχέδιο και κάθε μέρα δίνει μάχη με τη Νέα Δημοκρατία πολυθεματικά είναι το ΠΑΣΟΚ».

Ως «ειλημμένη απόφαση του Προέδρου» χαρακτήρισε τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά με την σημερινή κυβέρνηση και έκρινε πως «η ανακύκλωση ενός ήδη λυμένου ζητήματος δεν βοηθά. Το ζήτημα αυτό έχει κλείσει εκκωφαντικά τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δίνουμε καθημερινά μία μάχη απέναντι στην δεξιά και ο καθένας κρίνεται από την ένταση με την οποία δίνει αυτή τη μάχη».

Τέλος, σχετικά με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα ούτε το κόμμα της κ. Καρυστιανού που  δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια καθαρή θέση και η στάση μας θα αξιολογηθεί από τον κόσμο και όταν έρθει η στιγμή, θα υπάρξει η αντίστοιχη  αύξηση των ποσοστών μας. Ο ελληνικός λαός στην κάλπη θα πρέπει να επιλέξει αν θέλει να συνεχιστεί η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ή να φύγει και να έρθει στην διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Τα σημερινά ποσοστά και η ανθεκτικότητα που δείχνει το ΠΑΣΟΚ,  είναι βατήρας που θα οδηγήσει σε μία υψηλού επιπέδου πτήση εκλογικά με στόχο την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή».

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26 Upd: 23:16

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Δριμεία επίθεση εφ' όλης της ύλης εξαπέλυσε η Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
