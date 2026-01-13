«Οι επόμενες εκλογές θα είναι μαραθώνιος αντοχής» προέβλεψε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και είπε ότι «το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση στη Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα των αγροτών ενώ χαρακτήρισε «ριφιφί» τα όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους αγρότες

«Εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος και να υπάρξει αποκλιμάκωση της τρέχουσας κατάστασης. Προφανώς, όμως, υπάρχει μια φιλολογία και μια καταγγελία ότι η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει τη σύνθεση των επιτροπών. Δεν είναι μουσικές καρέκλες ο διάλογος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι ορθό – αν πράγματι έτσι επιχειρείται. Ο στόχος της συνάντησης θα πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός διάλογος για να δοθούν καθαρές λύσεις και όχι ένα επικοινωνιακό show», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο Alpha Radio.

«Εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με τη μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα, και δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα αλλά ποιοτικό, ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση του συνόλου του πρωτογενούς τομέα. Βέβαια, η ίδια η κυβέρνηση με την ανακοίνωσή της ότι δεν έχει κάτι άλλο να τους δώσει, μειώνει την αξία του διαλόγου. Εμείς δεν θα πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το μόνο που λέμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη και οι δύο πλευρές να δείξουν αμοιβαία στάση κατευνασμού», σχολίασε επιπλέον ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξ αφορμής, δε, της προσπάθειας της κυβέρνησης να βάλει τελεία στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως αυτό «κάθε άλλο παρά οδεύει προς κλείσιμο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το ίδιο είχε επιχειρήσει και στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τώρα βγαίνουν μαρτυρίες που λένε ότι “όσο είναι η Νέα Δημοκρατία εδώ, δεν έχετε κανένα θέμα”. Η ίδια τακτική με αυτή που ακολούθησαν με τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφερθέντες στον κ. Βορίδη, τον κ. Αυγενάκη και λοιπούς Υπουργούς» είπε αρχικά.

«Είναι εμφανές λοιπόν ότι το ριφιφί που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ακόμη πολλές “φωνές” που πρέπει να ακουστούν. Ακόμη και η απόπειρα της εξεταστικής να μετατραπεί σε πλυντήριο για την κυβέρνηση ναυάγησε και φαίνεται από την αδυναμία απαντήσεων των υπηρεσιακών στελεχών. Η κυβέρνηση είτε γνώριζε τι συνέβαινε και το άφηνε με την ανοχή της να εξελιχτεί σε βάρος των συμφερόντων των φορολογουμένων», συμπλήρωσε.

Περί συνεργασιών

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πολιτικό σχέδιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι για την σημερινή κατάσταση φταίει η αντιπολίτευση, δεν πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται δεξιά και αριστερά και όλο αυτό το ρεύμα του “απολιτίκ”», σημείωσε κληθείς να πάρει θέση σχετικά με το εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον κ. Τσίπρα και συμπλήρωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ενώνει τον κόσμο από την αριστερά έως το κέντρο με αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση και αυτό θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο μας. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πολιτικό σχέδιο και κάθε μέρα δίνει μάχη με τη Νέα Δημοκρατία πολυθεματικά είναι το ΠΑΣΟΚ».

Ως «ειλημμένη απόφαση του Προέδρου» χαρακτήρισε τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά με την σημερινή κυβέρνηση και έκρινε πως «η ανακύκλωση ενός ήδη λυμένου ζητήματος δεν βοηθά. Το ζήτημα αυτό έχει κλείσει εκκωφαντικά τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δίνουμε καθημερινά μία μάχη απέναντι στην δεξιά και ο καθένας κρίνεται από την ένταση με την οποία δίνει αυτή τη μάχη».

Τέλος, σχετικά με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα ούτε το κόμμα της κ. Καρυστιανού που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια καθαρή θέση και η στάση μας θα αξιολογηθεί από τον κόσμο και όταν έρθει η στιγμή, θα υπάρξει η αντίστοιχη αύξηση των ποσοστών μας. Ο ελληνικός λαός στην κάλπη θα πρέπει να επιλέξει αν θέλει να συνεχιστεί η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ή να φύγει και να έρθει στην διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Τα σημερινά ποσοστά και η ανθεκτικότητα που δείχνει το ΠΑΣΟΚ, είναι βατήρας που θα οδηγήσει σε μία υψηλού επιπέδου πτήση εκλογικά με στόχο την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή».