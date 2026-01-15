Θεσσαλονίκη: Ένας κήπος ηρεμίας επιστρέφει στο αστικό τοπίο
Σε χρήση δόθηκε ο αναπλασμένος Ιαπωνικός Κήπος του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
Σε χρήση παραδόθηκε ο αναπλασμένος Ιαπωνικός Κήπος του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο παρεμβάσεων που στόχο είχαν την αναβάθμιση ενός από τους θεματικούς κήπους του παραλιακού μετώπου της πόλης.
Ο Ιαπωνικός Κήπος του Νερού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα ιαπωνικής αισθητικής, προσαρμοσμένο στο μεσογειακό περιβάλλον και στα ιδιαίτερα γεωγραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης. Η ανάπλαση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αισθητικής και οικολογικής του ταυτότητας, με νέες φυτεύσεις υδρόφιλων ειδών, αναδιαμόρφωση των παρτεριών και συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.
Κατά την παράδοση του έργου, η δημοτική αρχή υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση της Νέας Παραλίας και τη βελτίωση των δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε μεταξύ άλλων και στη συμβολή των δημοτικών υπηρεσιών που ανέλαβαν τη βελτίωση και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Κήπου.
Πράσινο και μικροκλίμα
Όπως τονίστηκε, η Νέα Παραλία αποτελεί τον πιο ζωντανό δημόσιο χώρο της πόλης και απαιτεί διαρκή φροντίδα ώστε να παραμένει λειτουργική, φιλόξενη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύεται το αστικό πράσινο και το μικροκλίμα, αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των θεματικών κήπων και αποδίδονται στους πολίτες χώροι ηρεμίας και επαφής με τη φύση.
Στην εκδήλωση παράδοσης παρευρέθηκε και ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο οποίος συνεχάρη τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση του έργου, εκφράζοντας την ελπίδα ο Ιαπωνικός Κήπος του Νερού να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Θεσσαλονίκης
