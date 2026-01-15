O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

Ο Χρήστος Φερεντίνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, Στούντιο 4, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για το διαζύγιο του από την Σοφία Παυλίδου.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, όταν χώρισε με την πρώην σύζυγό του, κατέφυγε στη συντροφιά του σκύλου του, για να καταπολεμήσει τη μοναξιά – η οποία όμως, έγινε φίλη του.

«Μετά το γυρνάς»

«Έμεινα τελείως μόνος [και ήταν] μια δύσκολη, σοκαριστική διαδικασία. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και σε σώζει ο σκύλος», είπε αρχικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, τώρα, έχω τον Λόρυ και δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Ο Λόρυ είναι πια μέλος της οικογένειας κανονικά, ενώ πριν ήταν η μαμά του. Πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μες στο σπίτι και είναι παρηγοριά. Στην αρχή, όμως, όντως με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα: ‘Tι ωραία που είμαι’», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν τα [πρώτα] στάδια που σε δυσκολεύεουν, αλλά μετά αυτό γυρνάς [το παιχνίδι]. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με το τι χαρακτήρας είσαι, με το πώς λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και έτσι, ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το κλίμα άλλαξε. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά», κατέληξε.

«Καλές σχέσεις»

Η Σοφία Παυλίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος ήταν μαζί από το 1999, ενώ το 2004 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Λίγο αργότερα, η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τα δύο παιδιά τους.

Το 2016, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, ωστόσο, η οικογένεια τους παρέμεινε κοντά.

Όπως ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του ο παρουσιαστής: «Η οικογένειά μου είναι η Σοφία και τα δύο μας παιδιά. Μπορεί οι δυο μας να μην ακολουθούμε πλέον έναν κοινό δρόμο ζωής αλλά είμαστε κοντά και έχουμε καταφέρει, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, να έχουμε πολύ καλές σχέσεις, οπότε δεν θεωρώ πως έχει διαλυθεί η οικογένειά μας».