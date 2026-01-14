Μεταξύ των θυμάτων του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, συγκαταλέγεται η σερβιτόρα που φαίνεται στα βίντεο από το εσωτερικό του μπαρ λίγο προτού ξεσπάσει η φωτιά να είναι ανεβασμένη στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας τα μοιραία βεγγαλικά.

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της από ασφυξία, ενώ εντοπίστηκε ανάμεσα σε πολλά πτώματα πίσω από κλειδωμένη πόρτα

Η σορός της 24χρονης Cyane Panine, γαλλίδας υπηκόου, ταυτοποιήθηκε και έχει πλέον αναγνωριστεί ως η γυναίκα που φορούσε το κράνος και κρατούσε δύο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά στο στόμιό τους, λίγο πριν το ταβάνι πάρει φωτιά, αναφέρει η Daily Mail επικαλούμενη δημοσίευμα του 20minuten.

Υπενθυμίζεται ότι στο δημοφιλές κέντρο διασκέδασης έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, ενώ γιόρτασαν την έλευση του καινούργιου χρόνου. Η Cyane – για την οποία οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» είπαν ότι την είχαν σαν κόρη τους – «έχασε τη ζωή της από ασφυξία, ενώ εντοπίστηκε κάτω από πολλά πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Κραν Μοντανά: «Ζωντανέψτε την ατμόσφαιρα»

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από την ανάκριση, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Τζέσικα Μορέτι, είχε ζητήσει από την άτυχη 24χρονη να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

Αυτό σήμαινε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους, όπως έκανε η Cyane. Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 49χρονος ιδιοκτήτης, όταν κατάφερε να προσεγγίσει και να ανοίξει την πόρτα του υπογείου, η οποία ήταν «κλειστή και κλειδωμένη από μέσα με ένα μάνδαλο, ενώ συνήθως δεν ήταν», βρήκε την 24χρονη να πεθαίνει ανάμεσα σε πολλά πτώματα.

Ο ίδιος είπε ότι με έναν φίλο της 24χρονης προσπαθούσαν να της κάνουν ανάνηψη για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι που οι διασώστες τούς είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, αυτή η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. (…) Αυτή η νεαρή υπάλληλος δεν φέρει καμία ευθύνη» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας της 24χρονης.

