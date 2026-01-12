Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo. Αφορμή ήταν σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι. Κυρίως νέοι και έφηβοι.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλέ. Οι μηνύοντες στρέφονται τόσο εναντίον του περιοδικού όσο και του σκιτσογράφου του Charlie Hebdo Ερίκ Σαλκ.



Στο σκίτσο, δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά». Και παρουσιάζεται ένας τίτλος (υποτιθέμενης) ταινίας: «Οι καμένοι κάνουν σκι», ενώ υπάρχει και η επεξήγηση «Η κωμωδία της χρονιάς».

Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι» («Les Bronzés font du ski», ταινία που στην Ελλάδα έγινε γνωστή με τον τίτλο «Ξένοιαστες διακοπές»).

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στο Charlie Hebdo στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Μεταξύ των θυμάτων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ήταν πολλοί ξένοι, Γάλλοι και Ιταλοί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

«Ασύμβατο με τον σεβασμό στα θύματα»

Στη μήνυσή τους, οι δύο δικηγόροι επισημαίνουν ότι «η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Και προσθέτουν ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.